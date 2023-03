PUHEENVUORO

Olemme maamme yliopistoissa huolissamme tulevaisuudennäkymistä. Olemme laatineet yliopistojen rehtorineuvosto Unifissa yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Haluamme muistuttaa, että sijoitus yliopistoihin on sijoitus hyvän kierteeseen.

Tulevaisuudessa näemme paitsi haasteita, myös mahdollisuuksia. Suomen pitäisi kyetä tarttumaan etenkin vihreän siirtymän ja digisiirtymän luomiin mahdollisuuksiin. Hukkaamme Suomessa mahdollisuuksia osaajapulan takia jo nyt.

Jos emme saa työelämään lisää osaajia, meillä on edessämme tilanne, joka kampittaa paitsi talous- ja tuottavuuskasvun myös Suomen kilpailukyvyn ja ihmisten hyvinvoinnin. Meidän tulee saada aikaan kestävää kasvua tuottavalla tavalla. Tuottavuuden parantamiseksi meidän on panostettava korkeaan osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin.

Yliopistoissa olemme valmiit tarttumaan mahdollisuuksiin ja tekemään osamme – täyttämään sen tehtävän, jonka yhteiskunta on meille antanut. Tähän kuitenkin tarvitsemme voimavaroja. Seuraavalla vaalikaudella tulee nostaa yliopistojen perusrahoituksen tasoa. Ei yliopistoja vaan yhteiskuntaa ja sen hyvinvointia varten. Sijoitus yliopistoihin on investointi, joka tuo itsensä moninkertaisesti takaisin.

Yhteistä hyvää tekemään tarvitaan korkeaa osaamista. Tarvitsemme 2020-luvun lopulla vuosittain satoja, jopa tuhat uutta tohtoria lisää vaativaan TKI-työhön. Yli puolet TKI-panostuksista tulee kohdentaa osaajien rekrytointiin ja kouluttamiseen, koska TKI-työn vaatimustaso kasvaa ja osaajien koulutuspohjaa pitää nostaa.

TKI-toiminnassa meidän tulee panostaa alueelliseen yhteistyöhön. Turun seudulla meillä on elinvoimaista elinkeinoelämän toimijoiden välistä yhteistyötä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Ytimessä olemme me ja muut alueen korkeakoulut. Kukin tekee omaa työtänsä mahdollisimman hyvin, minkä lisäksi yhteistyö tarjoaa lisämahdollisuuksia ja lisäarvoa, mistä syntyy kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Meillä on seudulla hyviä esimerkkejä elinkeinoelämän toimijoiden välisestä yhteistyöstä, joka tuo alueelle resursseja ja rahoitusta. Rahoitusta voidaan saada myös niin päin, että yritykset hakevat rahoitusta ja vetävät projekteja ja yliopisto tai korkeakoulu on mukana. Meillä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia EU-rahoituksessa, niin tutkimusrahoituksessa kuin TKI-rahoituksessakin. Ollaan siis yhdessä aktiivisia.

Olemme huolissamme myös Suomen ja suomalaisten nykyisestä koulutustasosta. Samalla kun meillä on OECD-maiden suurin pula korkeakoulutetuista työntekijöistä, Suomessa nuorten koulutustaso on laskenut alle OECD-maiden keskiarvon. Kilpailijamaissamme se nousee.

Tällä on myös Suomen kriisinkestävyyteen ja resilienssiin liittyvä puoli: korkeatasoinen tutkimus on kaiken pohja, kun puhutaan tiedon ja osaamisen huoltovarmuudesta. Meidän on ratkottava, miten koulutamme puolet nuorista aikuisista korkeakoulututkintoon, miten saamme kansainvälisiä osaajia täydentämään osaamisvajetta ja miten saamme heidät tänne myös jäämään.

Turun seudulla teemme paljon yhdessä alueen veto- ja pitovoiman sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Meillä on esimerkiksi yhteinen, ESR-rahoitteinen UNICOM-hanke, joka yhdistää kansainväliset osaajat ja Varsinais-Suomen valitut kärkialat. Tavoitteena on vastata varsinaissuomalaisten yritysten osaajapulaan.

Vaalien alla toivomme tulevaisuudelta pitkäjänteistä ja johdonmukaista tiede- ja koulutuspolitiikkaa. Korkein koulutus tarvitsee samanlaisen parlamentaarisen pidemmän aikavälin ohjelman kuin TKI-toiminta. On kaikkien etu, että osaajia koulutamme, joten voisiko myös koulutukseen osa rahoituksesta tulla tulevaisuudessa yrityksistä?

Jos haluamme nostaa tuottavuutta, varmistaa osaajien riittävyyden ja nostaa koulutustasoa – varmistaa, että Suomi pysyy yhtenä maailman vakaimmista, vapaimmista ja onnellisimmista kansoista – meidän pitää toimia nyt.

Tulevaisuuteen on katsottava yhdessä ja tavoitteemme on oltava kirkas ja kunnianhimoinen. Vain niin saamme käännettyä talouden, tuottavuuden ja osaamisen suunnan takaisin ylöspäin.

Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori.