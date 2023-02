PUHEENVUORO

Nyky-Venäjä syntyi kommunistisen Neuvostoliiton romahtaessa vuoden 1991 lopussa. Maa alkoi etsiä tietään kohti tulevaisuutta monimutkaisessa tilanteessa: teollisuus, talouselämä ja ympäristö olivat surkeassa kunnossa, mutta laajan maan alueella odotti hyödyntämistään valtava määrä luonnonrikkauksia. Sen lisäksi koko hedelmällisen Länsi-Venäjän kattaa logistiikan kannalta erinomainen jokiverkosto. Siinä maassa voisi elää vauras kansa.

Tulevasta kehityksestä vallitsi tietenkin monenlaista näkemystä. Voitolle pääsi nykyisen presidentin ajama: koska maasta puuttui raha, päällimmäiseksi nousi pelko luonnonvarojen menettämisestä monikansallisten yhtiöiden käsiin. Pelättiin siis siirtomaaksi jäämistä. Oletetun uhkan torjumiseksi toteutettiin nopea kansallisomaisuuden yksityistäminen venäläisiin käsiin – näin syntyi käsite ”oligarkit”. Tehtiin selväksi, että tuotteita myymällä saa rikastua, mutta kaivoksia ei tule kaupitella ulkomaille. Tämän säännön rikkojat hävitettiin ja tilalle astui luotettavampia henkilöitä, joilla on usein tausta turvallisuuspalveluissa.

Lisäksi saimme nähdä paluun konservatiivisiin arvoihin, Venäjän imperiumin muisteluun, kansallistunteen korostamiseen, mielipiteenvapauden kutistamiseen ja vallan keskittämisen. Tämä kaikki liittyi suurempaan suunnitelmaan.

Samaan aikaan kommunistisesta Kiinasta tuli ”Maailman tehdas”, joka alkoi rikastua vauhdilla. Vuoden 2000 jälkeen se on käyttänyt rahojaan investoimalla valtavasti kautta koko kolmannen maailman varsinkin tuotanto- ja liikenneinfrastruktuuriin. Kiina näyttääkin nyt olevan kehittämässä useita mantereita kattavaa markkina-aluetta, jota se pian maailman suurimpana taloutena käyttää hyväkseen – lännen menettäessä osuuksiaan.

Kiina ja Venäjä ovat siis molemmat nousseet kommunismin aikaisesta köyhyydestään ylöspäin hyödyntäen maailmanlaajuista vapaakauppaa. Molempien yhteiskuntien sisäinen hallinta kuitenkin perustuu vapauden sijasta keskusjohdon komentoon.

Demokratiakokeiluihin ei enää ole varaa: nykyjohto saisi lähtöpassit ja maa voisi ajautua kaaokseen. Todistammekin nyt vapauden nitistämistä kummankin naapurustossa. Venäjä on auttanut murskaamaan demokratiahaaveet Valko-Venäjällä. Ukrainan länsimaistumiseen päätettiin puuttua rajulla tavalla. Kiina puolestaan tukahduttaa demokratiaa Hong Kongissa ja uhkailee jo vahvasti Taiwania. Maat esiintyvät liittolaisina YK:ssa ja tukevat diktatuureja Afrikassa ja Aasiassa.

Nyt on siis menossa maailmanlaajuinen autoritäärisen ja demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän välinen kamppailu, jonka moottorina on Kiinan talouspotentiaali. Demokratioiden määrä on vähenemässä.

Siis miksi Venäjä päätti hyökätä Ukrainaan? Se aloitti sotimisen ulkomailla vuonna 2008 Georgiaan hyökätessään. Se lienee jo silloin nähnyt Kiinan tulevana voittajana, jonka kanssa voidaan heikentää länsimaita ja luoda uusi Venäjällekin paremmin sopiva globaali talousjärjestys. Tässä kuviossa idän ja heikentyvän lännen konflikti pahenisi ja sitoisi ajan myötä USA:n voimat Kiinan vastaisille rintamille. Silloin Venäjä voisi varmistaa etunsa Euroopassakin.

Kiovan alistaminen olisi ollut sotien kauden ensimmäinen suuri näytös. Sen avulla piti murskata yksi demokraattinen naapuri ja osoittaa Venäjän sotilaallinen voima sekä lännen kyvyttömyys toimia. Samalla tulisi asetuttua Kiinan puolelle toden teolla, mikä viivyttäisi kiinalaisten ikäviä toimia Siperiassa.

Nyt tämä Venäjän ennakoima konflikti idässä alkaa näkyä. Kiina julisti viime lokakuun puoluekokouksessaan olevansa maailman johtava valtio vuonna 2049, johon mennessä Taiwan on liitetty emämaahan rauhanomaisesti tai sotimalla. Lisäksi se on jo kauan sitten esittänyt viidelle naapurimaalleen Etelä-Kiinan merellä täysin kestämättömiä aluevaatimuksia. Niihin kuuluu toisten maiden talousvyöhykkeillä sijaitsevien riuttojen haltuun ottaminen, laajentaminen maa-ainesta lisäämällä ja varustaminen sotilastukikohdiksi.

Naapurimaiden kalastuskin voidaan estää näillä alueilla, jotka YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaan kuuluvat niiden talousvyöhykkeeseen. Kansainvälisen yhteisön ja Kiinan naapureiden on mahdotonta hyväksyä näitä tekoja ja aseellinen konflikti näyttää väistämättömältä.

Ukrainan sota on siis Venäjän nykyisen johdon kannalta vain suuren kamppailun yksi episodi. Jos USA-Kiina sota tosiaan alkaa, voi transatlanttinen apu Euroopalle olla siinä vaiheessa niukkaa. Mikäli Venäjä on silloin vielä hyökkäyskykyinen ja -haluinen, se voi pyrkiä parantamaan asemiaan lännen kustannuksella. Suomikin voi olla kohde, varsinkin, jos Nato ja EU jotenkin on saatu heikkoon tilaan.

Juuri nyt meneillään on Venäjän yritys saavuttaa suurhyökkäyksellä riittävä menestys kasvot säilyttävän aselevon perusteiksi. Vaikka hyökkäys onnistuisi, tarvittaisiin sen tueksi myös säröjä läntiseen liittoumaan. Nord Stream -kaasuputkeen liittyvillä uusimmilla väitteillä voikin olla tällainen tarkoitus.

Jatkuupa Venäjällä nykyhallinto tai alkaapa siellä Ukrainassa koettujen tappioiden takia iso murros, Suomi on sen rajanaapuri ja konfliktiherkällä alueella. Häiriöitä voi tulla. Tämä historian vaihe voi tuntua ahdistavalta, mutta meidän suomalaisten on se nyt koettava. Olemmehan yli vuosisataisella matkalla kohti vaurasta ja turvattua asemaa osana demokraattista Eurooppaa. Päättäväisinä ja yhtenäisinä pysyen vältämme edessä vaanivat karikot.

Kirjoittaja on kommodori (evp), joka toimii Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa verkostojohtajana. Keskus tutkii hybridisodankäyntinä tunnettua globaalia konfliktia ja siihen kuuluu 33 jäsenmaata EU:sta ja Natosta.