Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin professuuri Turun yliopistossa ja antiikin kielten ja kulttuurin lehtoraatti Oulun yliopistossa ovat lakkautusuhan alla. Mediassa on tosin esiintynyt tietoja, että uhka Turussa olisi purkautunut.

Tilanne ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Turun yliopiston hallitus, jonka mandaattiin kuuluu tutkinto-ohjelmien kokonaisuus, päätti säilyttää oppiaineen: opiskelijoiden sisäänotoa klassisten kielten ja antiikin kulttuurin opetusohjelmaan jatketaan. Professorintehtävien täyttäminen on kuitenkin tiedekuntatason päätös. Oppituolista voidaan siten edelleen luopua tai sen asetukset määritellä opetuspainotteiseksi lehtorin toimeksi. Toisin sanottuna: se mitä tapahtuu nykyisen professorin eläköityessä, on epäselvää.

Yksikantaan voidaan todeta, että kyseiset leikkaukset Turussa ja Oulussa näivettäisivät suomalaista antiikintutkimusta. Oppituolien ala on kiistatta tärkeä: klassisen antiikin aikana tuotettiin tekstikorpus, joka on sittemmin muovannut länsimaisia arvoja ja arvostuksia niin syvällisesti, että siitä tuli kulttuuri-identiteettimme keskeisiä elementtejä. Siitä nimitys klassikot.

Haluamme tuoda esiin näiden leikkausuhkien laajempaa tiedepoliittista ulottuvuutta. Korkealuokkaisen johtajuuden tunnusmerkkejä on analyysi suunniteltujen päätösten kerrannaisvaikutuksista. Koulutuspolitiikan saralla suomalaisen peruskoulun oppimistulosten dramaattinen heikentyminen on tuore esimerkki siitä, millaisiin seurauksiin epäonnistunut riskianalyysi voi johtaa. Syitä selvitellään edelleen, mutta on ilmeistä, ettei huipulle palata yhtä nopeasti kuin sieltä pudottiin.

Pidämme selvänä, että esille tuodut leikkaukset antiikin kielten ja kulttuurin yliopistolliseen opetukseen tuottavat ihmistieteiden kentällä negatiivista kerrannaisvaikutusta myös antiikintutkimuksen piirin ulkopuolella. Kartoitamme tilannetta lyhyesti kahdesta näkökulmasta, tieteellisestä ja taloudellisesta.

Kriittistä on, että latina toimi pääasiallisena tai ainoana kirjallisen ilmaisun välineenä läntisessä kulttuuripiirissä varhaismoderniin aikakauteen asti. Latina säilyi tärkeimpänä oppineiden kielenä 1700-luvulle ja kansainvälisen diplomatian kielenä 1800-luvun alkuun saakka. Näistä syistä latina on useilla tutkimusaloilla välttämätön apuväline.

Ilman kelvollista latinan taitoa on vaikeaa muotoilla mitään tutkimuksellisesti pätevää esimerkiksi sellaisista aiheista kuin rationalistisen ajattelun kehitys kriittisillä vuosisadoilla 1000-luvulta lähtien, hallinnon byrokratisoituminen myöhäiskeskiajalla ja humanismin synty.

Kansainvälisiä latinankielisiä klassikoita antiikista uudelle ajalle, niin Ciceroa kuin Spinozaa, luettaisiin vain käännöksinä. Harvinaisempia, kääntämättömiä tekstejä ei luettaisi lainkaan. Tällainen radikaali eristäytyminen merkitsisi luopumista suomalaisen tieteen monisatavuotisista pyrinnöistä olla osa kansainvälistä keskustelua.

Pätevän tutkimuksen ulkopuolelle suljettaisiin myös joukko maamme hengenviljelyn merkkipaaluja. Ensimmäinen kirjakielemme oli latina, joka säilytti asemansa tieteellisen ilmaisun välineenä kauemmin kuin suomen kieli on palvellut samassa tehtävässä. Yliopisto, jolla ei ole tarjota kunnollista antiikin kielten ja kulttuurin koulutusta, ei voi tuottaa väitöskirjatasoista tutkimusta esimerkiksi Porthanin tuotannosta tai Agricolan kirjoitusten oppihistoriallisesta kontekstista.

Lisäksi antiikin kielten ja kulttuurin opetuksen kaventaminen Turussa ja lakkauttaminen Oulussa heikentäisi näiden yliopistojen mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä rahoitusta. Tämä koskee myös muita aloja kuin antiikin tutkimusta. Helsingin yliopistossa klassillinen filologia on nähty nimenomaan mahdollisuutena, ja tämä näkemys on kantanut hedelmää.

Esitämme väitteen tueksi pienen laskelman. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on myöntänyt Helsingin yliopiston tutkijoille viisi mittavaa, 1,5–2 miljoonan euron, rahoitusta projekteihin, joissa klassillisen filologian metodien hallinta on välttämätöntä. Yhteispotti on noin 8 miljoonaa euroa, vuotta kohden noin miljoona euroa.

Hankkeet ovat aloiltaan moninaiset: filosofiaa, historiaa, oikeustiedettä, arkeologiaa ja filologiaa. Projekteista kaksi edustaa antiikin tutkimusta ja kolme keskiajan tutkimusta. Merkittävä on myös institutionaalinen jakauma: kolme hanketta on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan, yksi valtiotieteelliseen ja yksi Kansalliskirjastoon. Tieteelliset ja taloudelliset edut siten jakautuvat laajasti.

Tiede- ja koulutuspolitiikka muovaa yhteiskuntaa kauaskantoisesti. Siksi suunniteltujen toimenpiteiden kerrannaisvaikutukset pitää tunnistaa myös kohdealan piirin ulkopuolella mahdollisimman tarkasti.

Samu Niskanen on keskiajan historian professori ja Filipe Pereira da Silva keskiajan filosofian professori, molemmat Helsingin yliopistossa.