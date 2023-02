Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tavoitteen saavuttaminen ja sen myötä tulevaisuuden rakentaminen edellyttävät terveitä ja toimintakykyisiä ihmisiä.

Voisiko Suomi olla edelläkävijä ja asettaa samankaltaisen tavoitteen esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden ja muiden tarttumattomien tautien ilmaantuvuuden osalta? Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen antaa meille yhden syyn ja mahdollisuuden lisää rakentaa eri väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä riittävässä määrin uudella tavalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän toiminnan merkitys on nostettu 2000-luvulla esille lukuisissa strategisissa linjauksissa ja toimenpideohjelmissa. Näkökulma on vahvasti esillä myös hyvinvointialueiden toimintaa käynnistettäessä.

Miksi sitten veronmaksajien maksettavaksi kertyvät kulut ehkäistävissä olevista ongelmista ja sairauksista ovat jatkaneet kasvuaan ja ovat useita miljardeja euroja vuodessa?

Ensinnäkin sidomme ehkäisevän toiminnan yhä edelleen liiaksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. Ehkäisevän toiminnan painopisteiden olisi oltava pääosin muualla kuin tuon järjestelmän sisäisten prosessien kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmällä on toki oma tärkeä roolinsa etenkin jo syntyneiden ongelmien korjaamisessa, mutta suurin osa ihmisten elämästä ja siksi myös ongelmien juurisyistä ja myönteisen kehityksen mahdollisuuksista, on aivan muualla kuin terveyskeskuksissa. Hyvinvointialueiden on siis huolehdittava osaltaan siitä, että kunnat, järjestöt ja yritykset voivat toimia terveystuloksellisesti ihmisten arjessa.

Toisekseen asetamme toiminnalle hyvin harvoin mitattavissa olevia tulostavoitteita. Kerta toisensa jälkeen listataan toiminnallisia tavoitteita kuten järjestetään, kehitetään ja selvitetään. Emme tee itsellemme selväksi, mitä tarkkaan ottaen haluamme saavuttaa, emmekä siksi voi tietää, mikä on oikeasti tuloksellista toimintaa.

Käytännön toiminnan olisi perustuttava etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiselle eikä perinteiselle ”teemme parhaamme, katsotaan, mihin se riittää” -ajattelulle.

Kolmanneksi ehkäisevä toiminta nähdään usein liian suoraviivaisesti vain yksilöön ja esimerkiksi hänen elintapoihinsa vaikuttamisena, vaikka ennen kaikkea pitäisi luoda myös elämänhallintaa vahvistavia olosuhteita eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille.

Elämänhallintaa vahvistavien olosuhteiden ja mahdollisuuksien luominen, mikä ohjaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviin valintoihin, edellyttää suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja riittävän laaja-alaista lähestymistapaa toisistaan irrallisten projektien sijaan.

Vaikutusten hankinta on toimiva mahdollisuus nykyaikaisen ehkäisevän toiminnan inhimillisen ja taloudellisen hyötypotentiaalin saavuttamiseen. Käytännössä se tarkoittaa, että vaikkapa hyvinvointialue määrittelee haluamansa lopputuloksen, ei sen aikaansaamisen tapaa.

Käytännön toiminta resursoidaan vaikuttavuussijoittajien mahdollistamana yksityisellä pääomalla, joka myös kantaa lopputuloksen aikaansaamiseen liittyvän taloudellisen riskin.

Hyvinvointialue käyttää osan onnistuneen toiminnan mukanaan tuomasta taloudellisesta hyödystä sijoitetun pääoman takaisinmaksamiseen mukaan lukien maltillinen tuotto vain, jos etukäteen määritellyt tavoitteet saavutetaan. Tämä toimintamalli ohjaa lähes automaattisesti haittojen, ongelmien ja sairauksien ehkäisemiseen. Esimerkiksi hyvinvointialue haluaa todennäköisesti hankkia mieluummin vaikkapa perheiden hyvinvointia kuin laastaroivia hoitopalveluja ja kunnan ympäristöjohtaja mieluummin puhtaita vesistöjä kuin saastuneesta vedestä aiheutuneiden ongelmien ratkomista.

Aivoliitto työstää parhaillaan koordinaatiokumppaneidensa kanssa viime marraskuussa julkistetun kansallisen aivoterveysohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Työtämme ohjaa ajatus, että ohjelma on osa laajempaa, esimerkiksi hyvinvointialueittain rakentuvaa, ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan kokonaisuutta.

Kirjoittaja on Aivoliitto ry:n toiminnanjohtaja.