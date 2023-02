Kansanedustajat isojen päätösten edessä asumisen energiatehokkuudesta

PUHEENVUORO

Käynnissä on iso energia-aiheisten EU-direktiivien päivitystyö, jotka tuovat tarpeen uudistaa kansallista lainasäädäntöä tulevalla vaalikaudella. Uudistukset tuovat kaikille asuinrakennusten omistajille lisää pohdittavaa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

Ilmastonmuutoksen hillintä on jättimäisen kokoluokan haaste. Käytetyt työkalut pitää valita viisaasti. Suomessa on oltava jatkossakin mahdollisuus hyödyntää vahvuuksiamme ja saavuttaa tavoitteet kustannustehokkailla keinoilla jäämättä kategoristen, direktiiveissä päätettyjen nippelitason määräysten vangeiksi.

Asunto-osakeyhtiöiden osakkaille ja muille kodinomistajille keskeisin uudistettava direktiivi on rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD). EPBD:n uudistustyö on vielä kesken. Suomen on pidettävä kiinni EPBD-neuvotteluissa muun muassa eduskunnan suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan kesän 2022 lausuntojen linjauksista tarjotessaan ratkaisuehdotuksia kompromissin löytämiseksi.

Valiokuntien lausunnoissa todetaan selkeästi, että yksityisten omistamiin rakennuksiin kohdistuvat energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ovat hyvin ongelmallisia, eikä Suomen tule tällaisia vaatimuksia hyväksyä.

Suomessa asuvien kannalta joustamaton ja kategorinen olemassa olevan asuinrakennuksen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimus olisi tuhoisa: pakkokorjauksia hinnalla millä hyvänsä ja ilman todellisia uusia päästövähennyksiä. Huolena on, että vaatimukset ovat sosiaalisesti kestämättömiä ja taloudellisesti mahdottomia. Kannattaako energiatehokkuutta parantaa huippuunsa kalliisti niissä rakennuksissa, joilla ei ole käyttäjiä enää muutaman vuoden päästä?

Toinen mahdollinen ongelmantuoja voi olla päästöttömän rakennuksen määritelmä tulevassa direktiivissä. Määrittelyllä ei saa aiheuttaa tilannetta, joka ei mahdollistaisi suomalaisen rakennuskannan ja energiajärjestelmätason symbioosin täyttä hyödyntämistä.

Asumisen päästöjen vähentämisessä juuri päästöttömällä energiajärjestelmällä on valtaisa merkitys. Siksi myös päästötön verkosta tuleva energia tulisi huomioida osana päästöttömän rakennuksen määritelmää.

Päättäjien on pidettävä huolta, että neuvottelujen tuloksena EPBD:n vaatimukset antavat mahdollisuuden järkevään kansalliseen lainsäädäntöön ja todellisten päästövähennysten saavuttamiseen.

Suomalaisen rakennuskannan ja energiajärjestelmän vahvuuksia sekä suunnitelmallisen kiinteistönpidon oppeja on voitava edelleen hyödyntää. Kansallisen lainsäädännön laatimisessa pitää olla mahdollisuus ottaa huomioon paikalliset ominaispiirteet ja suomalaisten rakennusten olemassa oleva vahva kytkös EU:n päästökauppasektoriin.

Direktiivissä ei pidä määritellä yksityiskohtaisesti kategorisia keinoja, joilla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Jos kaikki jäsenmaat laitetaan samaan muottiin, niin riski on, ettei asetettuja päästövähennyksiä saavuteta. Vähintään muutos olisi hyvin kallis ja hidas – eikä sillä saavuteta tavoiteltuja päästövähennyksiä. Kun tavoitetaso on asetettu, direktiivin tulee jättää tilaa löytää tehokkaimmat ja toimivimmat päästövähennystavat kussakin EU-jäsenvaltiossa.

Direktiivien valmistumisen jälkeen uudet vaatimukset säädetään osaksi kansallista lainsäädäntöämme määräpäivään mennessä. Ensi vaalikaudella kansanedustajat tekevät merkittäviä päätöksiä, miten Suomessa uudistettuja direktiivejä tulkitaan ja tuodaan niiden vaatimukset osaksi lainsäädäntöämme. Nämä päätökset ovat pitkävaikutteisia ja vaikuttavat kaikkien Suomessa asuvien asumiskustannuksiin.

Poliittisten päätöksentekijöiden on varmistettava, että tulevat lainsäädäntöhankkeet valmistellaan huolellisesti, eri sidosryhmiä kuullen, tutkittuun tietoon ja vaikutusten arvioihin pohjautuen. Ennen päätöksentekoa on oltava näkemys, mitä ehdotukset tarkoittavat esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden ja asukkaiden kannalta.

Arviomme mukaan komission ehdotus olemassa olevien asuinrakennusten energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksista vaikuttaisi suoraan lähes kahteen miljoonaan suomalaiseen. VTT:n arvion mukaan ehdotus tarkoittaisi seuraavan 10 vuoden aikana sitä, että 35 prosenttia suomalaisesta rakennuskannasta tulisi korjata riippumatta korjaustarpeista.

Minimienergiatehokkuusvelvoitteen täyttämisen hintalappu olisi miltei 14 miljardia euroa eli noin 1–1,5 miljardia euroa vuodessa. Pienistä asioista ei ole kyse.

Kirjoittajat: Toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja johtava asiantuntija Petri Pylsy, Kiinteistöliitto.