Halu ja tarve kommunikoida ei vähene vanhana – ei sote-uudistuksen jälkeenkään

PUHEENVUORO

Afasia on aivojen vaurioitumisesta johtuva aikuisiän kielihäiriö, joka johtuu tavanomaisimmin aivoinfarktista tai aivoverenvuodosta. Afasian oireet vaihtelevat yksilöllisesti lievästä sananlöytämisvaikeudesta täydelliseen kyvyttömyyteen puhua, ymmärtää puhetta, lukea ja kirjoittaa.

Usein afasian yhteydessä ilmenee myös muita ongelmia. Puheen tuotto voi esimerkiksi olla epäselvää motoristen liitännäisoireiden vuoksi. Joillakin henkilöillä voi olla lisäksi nielemisvaikeutta, raajojen halvausta, näköhäiriöitä ja haasteita ohjata monimutkaisia tiedonkäsittelyn toimintoja. Tämä kokonaisuus alentaa yleensä aina huomattavasti toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänlaatua.

Asia koskettaa noin 200 000 ihmistä Suomessa, ja uusia aivoverenkiertohäiriöihin liittyviä afasiatapauksia ilmenee Suomessa noin 7 500 vuodessa.

Puheterapialla, jota afasian yhteydessä voidaan kutsua myös afasiakuntoutukseksi, voidaan edistää kommunikointia ja toimintakykyä monin eri tavoin. Afasiakuntoutuksen toimivuudesta on paljon tieteellistä näyttöä. Sen voi todeta myös uudesta suomalaisesta afasian kuntoutussuosituksesta, joka on luettavissa Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n internet-sivustolla (ks. lähde).

Tieteellisestä näytöstä huolimatta suuri osa afaattisista henkilöistä ei kuitenkaan nykyisellään saa riittävästi puheterapiaa tai ylipäätään ohjaudu sen piiriin. Se todennettiin myös Afasian kuntoutustutkimusyhdistyksen kyselyssä viime vuonna.

Afaattisen ihmisen kuntoutuspolku katkeaa Suomessa tyypillisesti siinä vaiheessa, kun hän kotiutuu erityissairaanhoidosta akuuttivaiheen hoidon tai alkuvaiheen osastokuntoutuksen jälkeen.

Yksi syy tähän on se, että monilla paikkakunnilla ei ole sellaista perusterveydenhuollon puheterapeuttia tai kuntoutusohjaajaa, joka ottaisi vastatakseen afaattisen ihmisen kuntoutuksen jatkumisen. Vielä suurempi ongelma on se, että suuri joukko afaattisia henkilöitä ei koskaan edes pääse kuntoutumisen polulle, koska heidän kommunikaatiohäiriötään ei tunnisteta terveydenhuollossa.

Nekin afaattiset henkilöt, jotka ohjautuvat akuuttivaiheen hoidon jälkeen jatkokuntoutukseen, ovat keskenään eriarvoisessa asemassa. Afasiakuntoutukseen ohjautumisessa on huomattavia eroja eri puolilla Suomea – isoimmissa kaupungeissa jopa saman kaupungin sisällä postinumerosta riippuen.

Melko tavanomaisesti kuntoutukseen ohjautuneet henkilöt saavat afasiakuntoutusta noin vuoden ajan sairastumisesta. Kuntoutuskertoja voi olla esimerkiksi 10, 20 ja usein parhaassakin tapauksessa 40. Tieteellinen näyttö kuitenkin osoittaa, että kuntoutuksen määrällä on merkitystä; enempi on parempi.

Kela on toiseksi suurin afasiakuntoutuksen maksaja kuntien ja kuntayhtymien jälkeen, mutta Kelan kuntoutuskokonaisuudessa puheterapia on pieni kustannuserä.

Kelan tilastojen mukaan aivoverenkiertohäiriöpotilaille järjestettyjen kuntoutuskurssien määrä on hieman noussut viime vuosina, ja afaattisille henkilöille tarkoitettuja kommunikointikursseja on järjestetty muutamia vuosittain. Yksilöllistä puheterapiaa Kela on kustantanut viime aikoina noin 400 aivoverenkiertohäiriöpotilaalle.

Afasian kuntoutustutkimusyhdistyksen kyselyn mukaan puheterapeutit kuitenkin kokevat, että Kelan kustantaman puheterapian määrä kuntoutujaa kohden on viime vuosina selvästi vähentynyt. Lisäksi Kelan kustantaman vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen, jollaista afasiakuntoutuskin on, piiriin eivät kuulu lievemmistä häiriöistä kärsivät eivätkä yli 65-vuotiaat ihmiset.

Puheterapeuteilla on erityinen huoli etenkin yli 65-vuotiaiden afaattisten henkilöiden puheterapiapalveluiden saatavuudesta. Halu kommunikoida ja toimia yhteiskunnassa itseä tyydyttävällä tavalla ei vähene henkilön täyttäessä 65 vuotta. Kielellisten toimintojen ja kommunikaation kuntoutus vaatii yleensä enemmän kuin yhden lyhyen tai harvajaksoisen puheterapiajakson.

Huomattavaa on sekin, että afasiakuntoutus ei rajoitu vain suoraan kielellisten toimintojen kuntoutukseen. Se sisältää myös esimerkiksi neuvontaa, ohjausta, tukea, kommunikaation varmistamista, apuvälineiden harkintaa ja kokeilua sekä läheisten ohjausta. Käsitys mekanistisista puheterapiaharjoituksista kuntoutuksen keskeisenä sisältönä on suurimmaksi osaksi väärä.

Huolena sote-uudistuksen pyörteissä on se, että uudistukset eivät millään tavoin tule kohentamaan afaattisten ihmisten tarvitsemien palvelujen tarjontaa eri puolella Suomea.

Toivoa kuitenkin on, jos afasiakuntoutus voidaan jatkossa toteuttaa joustavammin yksilöllistä harkintaa ja puheterapeuttien asiantuntemusta käyttäen. Toivomme viisaita päätöksiä vuonna 2023. Mitä jos sinä tai läheisesi saisi afasian – mitä sinä toivoisit?

Lähde: Hyvät puheterapiakäytännöt. Afasian kuntoutus. Suomen Puheterapeuttiliitto r.y. Saatavilla osoitteessa: https://puheterapeuttiliitto.fi/puheterapia/hyvat-puheterapiakaytannot/

Kati Renvall on logopedian dosentti ja yliopistonlehtori Turun yliopistossa. Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka on Tampereen yliopiston logopedian emeritaprofessori. Kirjoittajat toimivat myös Afasian kuntoutustutkimusyhdistyksen hallituksessa.