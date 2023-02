Esimerkiksi Venäjän autoritäärisyys on hyvin selvää, kun taas vähemmän ilmeinen esimerkki on Unkari, jota ovat hallinneet pääministeri Viktor Orbán ja Fidesz-puolue vuodesta 2010 lähtien. Euroopan parlamentti totesi syyskuussa 2022, ettei Unkari enää ole demokratia vaan vaaliautokratia (electoral autocracy) ja hybridiregiimi. Vaihtoehtoisesti myös kilpailullinen autoritarismi olisi sopiva termi.

Olennaista on, että Unkari on autoritäärinen valtio mutta ei ole saavuttanut esimerkiksi Venäjän tasoa. Kuitenkin autoritäärisyys näkyy myös Unkarissa. Viime vaalikampanjassa valtion televisiossa opposition pääministeriehdokkaalle annettiin puheaikaa vain viisi minuuttia, kun taas tyypillisesti valtion televisio toimii Unkarissa hallinnon äänitorvena.

Vaaliautokratiassa oppositio saa osallistua vaaleihin, mutta heidän on vaikea voittaa tai aidosti muuttaa järjestelmää. Keinoihin kuuluvat muun muassa median ja oikeuslaitoksen hallinta sekä kansalaisvapauksien ja kansalaisyhteiskunnan rajoittaminen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Autoritääriset toimijat voivat myös soveltaa vaaliteknisiä keinoja: vaalikampanjan tukeminen valtion resursseilla, äänestämisen tarkoituksellinen vaikeuttaminen (voter suppression), vaalijärjestelmän muuttaminen sekä vaalipiirien taktinen piirtäminen omaksi eduksi (gerrymandering). Jos mahdollista, lakimuutoksia voidaan myös sementoida perustuslakiin.

Lisäksi vaaliautokratiassa vaikutetaan poliittiseen kulttuuriin syventämällä polarisaatiota, demonisoimalla vastustajia ja levittämällä disinformaatiota. Sen sijaan erityisen kovat autoritääriset keinot kuten varsinainen laajamittainen vaalivilppi ja poliittisen opposition kieltäminen ylittävät vaaliautokratian rajat ja kuuluvat tiukempaan autoritarismiin.

Autoritääristen toimijoiden tehokkaimpana strategiana on vähittäinen institutionaalinen kaappaus. He voivat rapauttaa demokratian askel kerrallaan laillisin keinoin ilman väkivaltaista vallankumousta. He toivovat, että kansalaiset eivät huomaisi muutosta ennen kuin on liian myöhäistä.

Tiedotusvälineet, oikeusistuimet ja virastot voidaan miehittää lojaaleilla henkilöillä täysin laillisesti. Sopivalla vaalijärjestelmän valinnalla ja vaalipiirien piirtämisellä valta voidaan sementoida tehokkaasti ilman, että tarvitaan varsinaista vaalivilppiä. Esimerkkeinä voi tarkastella vaalipiirien piirtämistä Yhdysvaltain kongressin ja osavaltioiden lainsäädäntöelimien vaaleja varten.

Donald Trumpin yllyttämä kongressitalon valtaus tammikuussa 2021 epäonnistui ja sai aikaan negatiivisen vastareaktion, sillä autoritäärisyys tuli näkyväksi hyvin ilmeisellä, konkreettisella ja lainvastaisella tavalla. Väkivallan rinnalla Trumpin kannattajat ovatkin soveltaneet myös institutionaalista strategiaa.

Vaalikieltäjät ovat pyrkineet Yhdysvaltain kongressiin ja osavaltioiden lainsäädäntöelimiin ja virkoihin, jotta he voisivat hylätä seuraavien vaalien tuloksen tai muuten häiritä demokraattista prosessia. Vuoden 2022 vaaleissa monet vaalikieltäjistä hävisivät tärkeimmissä osavaltioissa, mutta pitkän aikavälin tavoitteista tuskin on luovuttu.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Toimien laillisuus ei tietenkään takaa, että ne ovat demokraattisia tai moraalisesti oikeita. Jos hyväksymme, että hallinnon legitimiteetti perustuu demokratiaan, on myös hyväksyttävä, että autoritääriset lait ovat illegitiimejä, vaikka ne olisi laadittu laillisin keinoin. Autokraatin syökseminen vallasta on tyypillisesti laitonta mutta kuitenkin moraalisesti sallittua ja toivottavaa.

Viktor Orbán on kutsunut tavoittelemaansa poliittista järjestelmää illiberaaliksi demokratiaksi. Termi on harhaanjohtava, sillä järjestelmä ei ole aidosti demokraattinen. Tässä yhteydessä illiberaalius ei viittaa arvokonservatismiin vaan autoritääriseen hallintoon. Monet autoritääriset poliitikot ovat konservatiiveja ‒ Orbán mukaan lukien ‒ mutta on mahdollista olla konservatiivi olematta autoritäärinen. Illiberaali demokratia on autoritääristä demokratiaa eli oikeammin vain autoritarismia.

Autoritääriset toimijat haluavat puhua illiberaalista demokratiasta, sillä he haluavat murentaa demokratian toimintaa ilman, että he avoimesti asettuisivat sitä vastustamaan. Sanaan “demokratia” liitetään usein positiivisia mielikuvia, ja sen koetaan tuovan poliittiselle järjestelmälle legitimiteettiä, joten autoritääriset toimijat valheellisesti perustelevat valtansa legitimiteettiä vetoamalla demokratiaan.

Autoritäärisestä järjestelmästä ei tietenkään tule demokraattista vaihtamalla sen nimeä. Vaikka sanoja vaihdettaisiin, järjestelmän luonne säilyy muuttumattomana. Kyseessä ei ole pelkästään semanttinen huomio, vaan sillä on vakavia tosielämän vaikutuksia. Sanavalintoja ei kannata luovuttaa autoritääristen toimijoiden haltuun, vaan autoritääristä hallintoa tulee kutsua suoraan autoritääriseksi.

Mitä nopeammin autoritäärinen toiminta havaitaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sen pysäyttämiseen ennen kuin päädytään Venäjän kaltaiseen yhteiskuntaan. Sotaa demokratiasta ei käydä vain asein vaan myös sanojen kentällä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kirjoittaja on väitöskirjatutkija Turun yliopiston filosofian oppiaineessa.