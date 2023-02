Utopia!?

Olenko väärässä? Onko elo Turussa on rakentunut pitkälti menneinä vuosina po, utopian ympärille. Miten nyt on, olisko vielä jälkiruoka nauttimatta? Pienenä sain kuunnella Sirola Akatemiassa tutkinnon suorittaneiden sukuni viisaiden opetuksia. No, aukeaahan ne kissanpojalle silmätkin. Niitä ei saanut edes kyseenalaistaa!! Silmät aukeni kyllä kun sain tutustua vakaumuksensa takia Isä Aurinkoisen perustaman yli 10- vuotisen seminaarin Siperian tuolla puolen läpäisseen elämään. Vanha mies oli iloinen persoona. Katkeruus ei asunut hänessä. Hän ammensi henkiset voimavaransa kirjasta jonka sanomaa oikeuslaitos syynää Suomessa lukutikun tarkkuudella.