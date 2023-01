Lauantaiaamu 31. joulukuuta 2022 oli katoliselle kirkolle merkittävä ajankohta. Silloin paavi Franciscuksen edeltäjä, eläkkeelle paavin virasta jäänyt Benedictus XVI, kuoli. Kun Franciscus aloitti paavina Benedictuksen eron jälkeen vuonna 2013, hän arveli toimivansa virassa vain muutaman vuoden ajan.

Hän uskoi päätyvänsä samanlaiseen ratkaisuun kuin Benedictus ja olevansa vain jonkinlainen väliaikainen paavi. Maaliskuussa hänen paavikautensa tulee kestäneeksi kuitenkin jo kymmenen vuotta.

Benedictuksen kuoltua ja merkittävän vuosipäivän lähestyessä kysymys eläköitymisestä nousee uudelleen ajankohtaiseksi. Tähän asti on luultu, ettei Franciscus tohdi jäädä eläkkeelle ennen kuin Benedictus on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Tilanne, jossa kirkolla olisi ollut virassa toimivan paavin lisäksi kaksi eläkepaavia, uskottiin olevan sellainen, jota Vatikaanissa oli karsastettu. Eihän kirkossa nimittäin ollut ennen Benedictuksen eläköitymistä yli kuuteen sataan vuoteen muita elossa olevia paaveja kuin virassa toimiva.

Lisäksi kun ottaa huomioon, että jo Franciscuksen paaviutta on varjostanut se, että osa katolilaisista on tukeutunut eläkepaavi Benedictukseen silloin, kun Franciscuksen linjaukset eivät ole olleet heille mieleen, ei tätä moniäänisyyttä ole tahdottu Vatikaanissa tietoisesti hämmentää lisää.

Benedictuksen ja Franciscuksen, silloisen kardinaali Bergoglion, välisiä keskusteluja ja heidän välilleen rakentunutta ystävyyttä kuvattiin Netflixin fiktiivisessä elokuvassa Kaksi paavia (2019). Elokuvassa oli kiinnostava kohtaus, jossa Benedictus ja Bergoglio istuvat keskustelemassa Sikstuksen kappelissa Vatikaanissa.

Keskustelun yhteydessä Benedictus tulee ilmoittaneeksi Bergogliolle, että hän aikoo erota paavin virasta. Bergoglio hämmentyy tästä ja parahtaa, ettei paavi voi erota, koska paavin viran ainutlaatuisuus on siinä, että siihen sitoudutaan kuolemaan saakka.

Vaikka elokuvan mukaan tulevan paavi Franciscuksen reaktio Benedictuksen eroamiseen oli epäuskoinen ja jokseenkin kielteinen, ovat todellisuudessa niin julkinen mielipide kuin Franciscuksenkin mielipide vakiintuneet ilmeisen neutraaleiksi ja hyväksyviksi. Franciscus on paikoin jopa kehunut edeltäjänsä viisautta astua sivuun silloin, kun tämä koki, ettei oma jaksaminen enää riittänyt viran hoitamiseen.

Benedictuksen eroaminen oli paitsi kirkon historian niin myös paaviuden tulevaisuuden kannalta merkittävä teko. Se avasi paaville uuden takaportin, jollaista ei uskottu olevan olemassakaan. Hänen jälkeensä tulevat paavit, kuten nyt Franciscus, voivat siten vapaammin arvioida virassa pysymistään oman jaksamisensa huomioiden ja tarpeen tullen jäädä eläkkeelle.

Julkisuudessa aika ajoin käyty keskustelu Franciscuksen eläköitymisestä on ollut toisaalta varsin ymmärrettävää ja jopa odotettavaa. Hänen terveytensä on varsinkin viimeisimpien vuosien aikana heikentynyt silmin nähtävästi. Nykyään 86-vuotias paavi kulkee julkisissa esiintymisissään useimmiten pyörätuolissa tai kävelykepin kanssa. Hänen ilmeisen kipeiksi ärtyneet polvivaivansa ja iskiaksensa näyttävät tulleen pysyviksi merkeiksi hänen liikkumiseensa.

Samoin on ollut havaittavissa, että paavi on vaikuttanut ajoittain väsyneeltä ja vaisulta. Lisäksi Franciscus on jo nyt vanhempi kuin mitä Benedictus oli jäädessään eläkkeelle puolitoista kuukautta ennen 86-vuotispäiväänsä. Sekin puoltaisi eläkkeelle jäämisen vakavaa pohdintaa.

Itse asiassa syksyllä 2022 uutisoitiin Franciscuksen kertoneen lehtihaastattelussa, että hän olisi tehnyt valmiiksi oman allekirjoitetun eroilmoituksensa jo silloin kun aloitti paavina. Hänen ajatuksensa kerrottiin olleen se, että mikäli hänen kuntonsa romahtaisi jossakin vaiheessa nopeasti, hän pystyisi eroamaan virastaan nopealla aikataululla. Tämän seurauksena voi sanoa, että eroaikeet ovat olleet Franciscuksen mielessä jo hänen paavikautensa ensimmäisestä päivästä lähtien.

Benedictuksen kuoleman, lähestyvän vuosipäivän ja omien terveyshuoliensa perusteella Franciscus saattaa pohtia, olisiko aika erolle nyt kypsä. Eroaminen tarkoittaisi sitä, että valmistelut uuden paavinvaalin järjestämiseksi alkaisivat Vatikaanissa. Nähdäänkö tänä vuonna jo uusi paavi?

Kirjoittaja on teologi ja Helsingin yliopiston väitöstutkija.