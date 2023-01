Onko 6 700 euroa sopiva palkka Turun kulttuurijohtajalle? Raatimme mielestä se ei ole ainakaan liikaa

Kulttuuriareena.

Hyvinvointialueen muodostuminen ja valmistautuminen juhlavuoteen 2029 mylläävät Turun kaupungin organisaatiota. Osana muutosta Turkuun ollaan perustamassa kulttuurijohtajan virkaa. Palkaksi tulisi 6 700 euroa kuukaudessa. Tehtävän tarkka kuva on vielä epäselvä, mutta uusi johtaja kehittäisi ja johtaisi kaupungin tuottamia kulttuuripalveluita sekä edistäisi ja tukisi muuta kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa kaupungissa. Kulttuurijohtajan palkka on herättänyt polemiikkia suuntaan jos toiseen.

Viikon väite: 6 700 euroa on sopiva kuukausipalkka Turun kulttuurijohtajalle

Teija RaninenElokuvakomissaari

EI. Turku on pormestariohjelmassa sitoutunut kulttuurin kehittämiseen. Tuleva kulttuurijohtaja vastaa paljosta. Hän johtaa kulttuuripalveluiden kokonaisuutta ja noin 500 työntekijää, sekä edistää taiteen ja kulttuurin, sekä tapahtumatoiminnan toimintaedellytyksiä. Tulevat investoinnit Musiikkitaloon ja Historian ja tulevaisuuden museoon, sekä merkkivuosi 2029 tulevat lisäksi työllistämään uutta johtajaa. Turku olisi mielestäni voinut näyttää palkalla isompaakin sitoutumista tähän tärkeään kokonaisuuteen. Palkka jää jälkeen Helsingistä (7 750 €, 2019) ja luultavasti Tampereestakin. Kulttuuri näyttää suuntaa!

Jussi FredrikssonKulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen (vihr)

KYLLÄ. 2020-luvun moderniksi kulttuurikaupungiksi vahvasti profiloituva Turku tarvitsee näkemyksellisen ja tulevaisuuteen varautuvan kulttuurijohtajan. Kulttuurista vastaavan johtajan palkka laskee aiemmasta toimialajohtajan palkasta, koska vastuuta on jatkossa vähemmän. Palkkaus on linjassa kaupungin muun johdon palkkojen kanssa, joten en näe tässä yksittäisessä ratkaisussa mitään ongelmaa.

Annika DahlstenLäänintaiteilija

KYLLÄ. Turku on merkittävä kulttuurikaupunki, jonka strategiassa taide ja kulttuuri ovat isossa roolissa. Kaupungissa ymmärretään kulttuurin vaikuttavuus elinkeinoelämälle, kaupunkikehittämiselle, matkailulle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Taiteen ja kulttuurin työllistävä vaikutus on laaja taiteen ja luovien alojen tekijöille, ja myös välillisesti muille elinkeinoaloille. Kulttuuri on yksi Turun kärkihankkeista. Hyvä strateginen suunnittelu ja toteutus vaatii myös hallinnollista fokusta, ja perustettava kulttuurijohtajan virka edistää luontevasti tätä. Saman kokoluokan kaupungeissa, esimerkiksi Tampereella ja Oulussa toimii kulttuurijohtaja. Keskipalkka Suomessa tälle nimikkeelle on noin 6 000 euroa. Turun asettama taso mukailee kuntasektorin palkkatasoa.