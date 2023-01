Sidonnaisuutta yleiseen linjaan on työmarkkinoilla esiintynyt Suomessa 1970-luvulta lähtien. Ensin sidonnaisuutena tulopoliittiseen linjaan, sitten sidottuna keskeisten järjestöjen aikaansaamaan yleiseen linjaan ja viimeiseksi sidonnaisuutena vientialojen työmarkkinaratkaisujen yleiseen linjaan. Nämä sidonnaisuudet ovat olleet kuitenkin yleisiä eivätkä ne ole perustuneet sopimuksessa sovittuun nimenomaiseen ehtoon.

Yksityinen sektori on toiminut niin sanotun palkkamaltin mittarina ja julkinen sektori on muun muassa palkkaliukumien puuttumisen takia vähitellen jäänyt jälkeen yleisestä palkkakehityksestä.

Julkisen sektorin jälkeenjääneisyyden korjaaminen edellyttää, että julkinen sektori nostaisi palkkatasoa yksityistä enemmän. Tällaisia sopimuksia ei työmarkkinahistoriassamme ole juurikaan solmittu.

Ensimmäinen julkisen sektorin palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamista koskeva sopimus oli Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus 2022–2025. Siihen sisällytettiin lauseke koskien palkankorostusten suhdetta yksityisen sektorin neuvotteluihin (ns. perälauta).

Sopimuksen mukaan vuoden 2023 sopimuskorotukset ovat yhteensä 1,9 prosenttia. Jos kuitenkin yksityisen sektorin verrokkialojen kustannusvaikutus ylittää edellä mainitun määrän, ylimenevästä osuudesta lisätään 70 prosenttia yleiskorotukseen ja 30 prosenttia jaetaan paikallisena järjestelyeränä. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena ja muusta osasta päättää työnantaja.

Kustannusvaikutusprosentti lasketaan sopimuksen mukaan seuraavien verrokkialojen työehtosopimusten 1.2.2023 mennessä tiedossa olevien sopimusvuoden 2023 kustannusvaikutusten matemaattisena keskiarvona: Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus, Kemian perusteollisuuden työehtosopimus ja Kuorma-autoalan työehtosopimus.

Jos jonkun yksittäisen sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu kyseessä olevalle ajalle puuttuu 1.2.2023 tai jonkun yksittäisen sopimusalan edellä mainituin periaattein laskettu kustannusvaikutus on nolla tai miinusmerkkinen, jätetään se laskennan ulkopuolelle.

Jos hyvinvointialan sopijaosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kustannusvaikutusten määrästä 28.2.2023 mennessä, asetetaan riitaa ratkaisemaan jonkun sopijaosapuolen aloitteesta yksi kaikkia sopimusaloja koskeva välityslautakunta, johon kukin hyvinvointialan sopijaosapuoli asettaa kaksi jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan.

Lautakunnan tulee antaa ratkaisu 15.4.2023 mennessä. Lautakunnan kustannukset jaetaan osapuolten välillä tasan.

Vastaava perälauta sovittiin vuoden 2024 sopimuskorotuksiin liittyen.

Eri neuvotteluosapuolten välisiä tes- tai ves-neuvottelujen sidonnaisuuslausekkeita esiintyy myös sosiaali- ja terveydenhuollon sisäisesti sekä yleisemmin hyvinvointialueiden ja kuntien välillä.

Kunta-alalla vuonna 2022 saavutettuun työ- ja virkaehtosopimukseen liittyi sen hyväksyneiden sopijaosapuolten välinen pöytäkirja 8.6.2022. Siinä sovittiin, että mikäli Sote ry:tä (Tehy ja Super) koskevassa ratkaisussa sote-sopimuksen palkankorotukset ja muut kustannusvaikutteiset ratkaisut ovat tässä sopimuksessa sovittuja suurempia, ne ulotetaan koskemaan kaikkia palkansaajia sote-sopimuksessa. Näin käytännössä myös tapahtui.

Hyvinvointialan ja kunta-alan ainoa yhteinen työ- ja virkaehtosopimus on pääsopimus, jossa on sovittu muun muassa neuvottelu- ja sopijaosapuolet, sopimusalat ja neuvottelumenettely. Pääsopimuksessa on sovittu myös siitä, että pääneuvotteluryhmä johtaa ja koordinoi neuvotteluja sekä päättää työ- ja virkaehtosopimusten kustannusvaikutuksesta.

Pääsopimuksen mukainen pääneuvotteluryhmä päättää muun muassa virka- ja työehtosopimusten palkankorotusten kustannusvaikutuksen. Sama sopimuskorotusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä koskemaan kaikkia sekä hyvinvointialueiden että kuntien virka- ja työehtosopimuksia. Tämän jälkeen käydään sopimusalakohtaiset neuvottelut siitä, miten raami toteutetaan kussakin sopimuksessa. Liikkumavara neuvotteluissa on ainoastaan raamin sallimissa puitteissa.

Kirjoittaja on työoikeuden emeritusprofessori.