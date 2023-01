Onnistunut terveysalan opiskelijoiden harjoittelu lisää osaltaan työvoiman saatavuutta hyvinvointialueilla

Tällä hetkellä puhutaan paljon terveydenhuollon työvoimapulasta, ala ei kiinnosta ja yhä useampi harkitsee alanvaihtoa. Useissa terveysalan koulutustutkimuksissa on havaittu juuri harjoittelulla olevan suuri merkitys niin alalla pysymiseen kuin siltä lähtemiseenkin.

Ensimmäinen harjoittelu saattaa olla nuorelle opiskelijalle lähes shokki kaikkine vaatimuksineen ja sairaan ihmisen kohtaamisineen. Viimeisen harjoittelun on taas havaittu olevan keskeinen alalla pysymisen kannalta.

Suomessa sairaanhoitajakoulutus kestää 3,5 vuotta ja siitä lähes puolet on harjoittelua terveydenhuollon eri ympäristöissä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) harjoittelee vuosittain yli 2 000 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa, joista yli puolet sairaanhoitajaopiskelijoita.

Tulevalla hyvinvointialueella (Varha) opiskelijoiden määrä on vielä edellä mainittua lukua suurempi. Ei siis ole yhdentekevää, millaisessa ympäristössä harjoittelu tapahtuu osaamisen kehittymisen kannalta.

Maassamme on käytössä systemaattinen terveysalan opiskelijoiden kliinisen harjoittelun arviointimittari, jonka avulla opiskelijat arvioivat harjoitteluympäristönsä laatua ja saamaansa ohjausta. Samaa mittaria käytetään laajasti myös kansainvälisesti.

Opiskelijat arvioivat harjoitteluympäristöänsä muun muassa seuraavia osa-alueita: 1) Työyksikön ilmapiiri, 2) Hoidon ja asiakastyön perusperiaatteet ja arvoperusta, 3) Ohjaukselliset toimintaperiaatteet, 4) Opiskelijan ja ohjaajan välisen ohjaussuhteen toimivuus ja 5) Potilaan ja opiskelijan välistä oppimista edistävä vuorovaikutus.

Vertailtaessa maamme eri sairaanhoitopiirien toimintaa VSSHP ja Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) ovat olleet useina vuosina opiskelijoiden arvion mukaan Suomen paras paikka harjoitella hoitotyötä ja terveydenhuollon toimintaa. Esimerkiksi vuonna 2021 opiskelijapalautteiden arviot olivat meillä kaikkein korkeimmat verrattuna muihin yliopistosairaanhoitopiireihin.

Opiskelijoiden arvion mukaan muun muassa henkilökuntaa on helppo lähestyä, työyksiköissä on myönteinen ilmapiiri ja työntekijöitä arvostetaan. Opiskelijat näkevät VSSHP:ssa toteutettavan hoidon ihmisläheisenä ja yksilöllisenä. Tästä iso kiitos kuuluu opiskelijoita ohjaavalle hoitohenkilökunnalle.

Opiskelijat kokevat, että heistä ollaan kiinnostuneita ja mielekkäitä oppimistilanteita on riittävästi. Harjoittelua ohjaavien hoitajien ohjaustaidot ovat hyvät ja ne edistävät opiskelijoiden oppimista.

Kaiken kaikkiaan opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja kokevat saaneensa yksilöllistä ohjausta. Potilaiden koetaan osaltaan osallistuvan myös opiskelijoiden opetukseen ja näin tukevan opiskelijoiden oppimista.

Vaikka opiskelijat näkivät osastoilla kiirettä ja työnpaljoutta, etenkin covid-19-pandemian aikana, he silti kokivat, että saivat valmiuksia tulevaan työelämäänsä ja oppivat hoitamaan potilaita kokonaisvaltaisesti. Tietenkin puutteitakin löytyi.

VSSHP:ssä opiskelijoiden ohjausta ja harjoitteluympäristöjä on kehitetty systemaattisesti vuosien ajan tutkimuksiin perustuen yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Tulos näkyy opiskelijoiden palautteissa.

Opiskelijoiden ohjaajille järjestetään jatkuvaa koulutusta. Tyksissä toimii opetuskoordinaattori ja kolme kliinistä hoitotyön opettajaa ohjaajien tukena ja kouluttajina. Siirryttäessä hyvinvointialueelle mahdollistetaan ohjaajakoulutukset koko hyvinvointialueen henkilöstölle.

Opiskelijoiden ohjaukseen halutaan panostaa ja se nähdään tärkeänä osana työvoiman rekrytointia. Tutkimuksissa on myös havaittu, että opiskelijat haluavat jäädä töihin viimeiseen harjoittelupaikkaansa, erityisesti silloin, kun harjoittelu on onnistunut. Tällä on suuri merkitys organisaation kannalta. Tällöin harjoittelu voi toimia jo työhön perehdytyksen ensiaskelina ja näin säästää myös terveydenhuollon voimavaroja.

Palautteiden mukaan noin yhdeksän kymmenestä opiskelijasta suosittelisikin Tyksiä harjoittelupaikaksi muille tai uusille opiskelijoille. Tämä on hyvä signaali organisaatiolle ja yksi mahdollisuus saada ja pitää kiinni osaavista työntekijöistä myös jatkossa alkavalla hyvinvointialueella.

Kirjoittajat: Leena Salminen, terveyspedagogiikan professori, Turun yliopisto, sivutoiminen ylihoitaja VSSHP, Merja Nummelin, TtM, opetuskoordinaattori, VSSHP.