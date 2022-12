Pohdintoja feminismin tiimoilta

"naisasialiike on uhka vain miesten aggressiiviselle ylivallalle"

- Wikipediasta poimittua: "toisen aallon feminismi rantautui Suomeen vasta verrattain myöhään, 1970-luvulla. Vuonna 1973 perustettu Puna-akat/Rödkärringarna sulautui 1974 järjestöön nimeltä Marxist-Feministerna." (Wikipedia: feminismi).



Suomalaisen feminismin ongelma on se, että se on leimaantunut hyvin voimakkaasti äärivasemmistolaiseksi suuntaukseksi. Siksi mietinkin, eikö kokoomuslaisilla tai perussuomalaisilla naisilla ole tasa-arvoon liittyviä ongelmia. Vai ovatko he vain niin "taantumuksellisia", etteivät tiedosta, kuinka alisteisessa asemassa he ovat? Vai onko niin, että vasemmistolaiset naiset kokevat keskimääräistä enemmän väkivaltaa ja alistamista parisuhteessaan?



Porvaripuolueillakin on omat naisjärjestönsä, mutta eivät ne mitään feministejä ole. Siksi minun on hirveän vaikea ymmärtää, mitä feministit oikein tavoittelevat. Haluavatko he häivyttää sukupuolet? Vai haluavatko he naisten ylivaltaa? Onko se miesvihaa? Vai onko feminismi vain valekaapuun puettua sosialismia, jossa miehen ja kapitalistin välille vedetään yhtäsuuruusmerkki?

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.