Uskaltaako vanhemmaksi?

PUHEENVUORO

Syntyvyyden laskuun Suomessa on etsitty syitä yhtäällä perhepolitiikasta; etuuksien ja palvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä toisaalla talousnäkymien epävarmuudesta ja yhteiskuntia ravisuttelevista kriiseistä. Päätöksen olla ryhtymättä vanhemmaksi on tulkittu myös heijastelevan individualistisia arvoja, kuten itsensä toteuttamista ja valinnanvapautta, joiden uskotaan päihittävän perhe-elämän arkikahleet ja puuduttavat rutiinit. Syyttävä sormi on osoittanut myös vaikeuksia ja hankaluuksia korostavaa vanhemmuuspuhetta, joka on saattanut pelästyttää perheen perustamista harkitsevat aikuiset.

Lapsettomien aikuisten tulevaisuuspohdintaa kuullakseen ja tukeakseen MLL perusti vuonna 2021 Haluanko vanhemmaksi -sivuston, jonka tavoitteena on tarjota lapsettomille aikuisille neutraalia tietoa, vertaistukea sekä ammattilaisen keskusteluapua tulevaisuuden suunnitteluun. Sivusto on ollut suosittu ja sen sisältöjä on luettu tähän mennessä yli 32 000 kertaa.

Tukipalveluun tulleissa yhteydenotoissa ja viesteissä on huomattu, että lasta toivovien ja vapaaehtoisesti lapsettomien väliin jää isohko joukko aikuisia, jotka eivät tiedä mihin suuntaan kallistuisivat. Syyt epävarmuuteen ovat monitasoisia ja syviä.

Iso osa palvelun käyttäjistä pohtii vanhemmaksi ryhtymistä lapsen edun kautta. Osaa huolettaa se, miten omat terveydelliset haasteet saattaisivat vaikuttaa lapseen. Joidenkin taustalla painavat huolet mielenterveydestä. Yhteydenottajat pohtivat oman taipumuksen periytyvyyttä sekä sitä, onko oikeutta haaveilla lapsesta, jos riskinä olisi, että hän joutuisi kärsimään samoista asioista.

Osalla vanhemmuutta pohtivista on taustallaan vaikeita kokemuksia. Omassa lapsuuden perheessä on voinut tapahtua traagisia asioita, mutta myös kroonisen koulukiusaamisen uhriksi joutuminen voi vaikuttaa aikuisiän päätöksiin. Osa pohtiikin, uskaltaako tehdä lapsen, jos riskinä on, että kokemukset, joista selviämiseen itsellä on mennyt suuri osa aikuisiästä, toistuisivat omalla lapsella.

Toisilla ei ole montaakaan myönteistä muistikuvaa omasta lapsuudesta. Pohdinnoissa kuuluu huoli ja pelko siitä, miten osata ja kyetä antaa rakkautta ja huolenpitoa, jota ei ole itse osakseen saanut.

Joitain pohdituttaa parisuhteen tulevaisuus: Miten kumppani jaksaa ja pärjää vanhempana ja entä jos haasteet lapsen myötä kasvavat? Miten mahdollinen ero vaikuttaisi lapseen? Parisuhteista puhutaan kauniisti lapsen kotina, mutta missä ovat parisuhteita tukevat ennaltaehkäisevät palvelut niille, jotka pohtivat ja ennakoivat vanhemmuuden kuormittavan parisuhdetta?

Entä mistä saa tietoa lapsista ja perhe-elämästä, ennen vanhemmuutta? Miten voisi tutustua eri-ikäisten lasten maailmaan ja pohtia omia mahdollisuuksiaan eri elämäntilanteissa vanhempana. Opetetaanko jossain, että on muitakin mahdollisuuksia tulla vanhemmaksi, kuin ydinmalli?

Ja onko vanhemmuus sallittua ja mahdollista vain niille, joilla sosiaalista pääomaa on riittävästi? Mitä vastata aikuiselle, jota huolettaa yksin jääminen ja lapsen tulevaisuus, esimerkiksi oman äkillisen sairastumisen tai muun yllättävän tapahtuman vuoksi, jos suvun tai ystävien tuomia sosiaalisia tukiverkkoja ei ole olemassa?

Lapsettomista aikuisista piirtyy toisinaan julkisuudessa kuva egoistisista oman elämän edun tavoittelijoista. MLL:n saamien yhteydenottojen perusteella kuva on paljon moniulotteisempi. Monesti juuri vastuullisuus saa epäröimään vanhemmaksi ryhtymistä.

Syntyvyyden laskuun on sanottu olevan mahdotonta vaikuttaa, koska ihmisillä on oikeus tehdä henkilökohtaisia päätöksiä ja syyt haluta tai olla haluamatta lapsia ovat yksilöllisiä. MLL:n Haluanko vanhemmaksi -palvelun perusteella Suomessa on kuitenkin iso joukko aikuisia, jotka eivät ole päätöstään tehneet ja kaipaavat tietoa ja tukea päätöksensä avuksi.

Monet heistä pohtivat: uskallanko, pärjäänkö, osaanko, ansaitsenko? Miten yhteiskuntana vastaamme?

Kirjoittaja on auttavien puhelinten päällikkö Mannerheimin Lastensuojeluliitossa.