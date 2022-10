Minkä takia iranilaiset ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään?

PUHEENVUORO

Iranin kaduilla kuuluu huutoja ”kuolema diktaattoreille”, ”nainen, elämä, vapaus” ja ”emme halua islamilaista tasavaltaa”. Nuoret naiset polttavat kaduilla huivejaan ja leikkaavat hiuksiaan. Mistä näissä mielenosoituksissa on kysymys ja miksi naiset eivät halua käyttää enää hijabia, uskonnollisen pukeutumien koodia? Onko Iranissa kysymys ainoastaan hijabin käytössä vai on siellä muitakin ongelmia?

Monien Iranin yhteiskunnassa vallitsevien ongelmien lähtökohta juontaa juurensa vuoden 1979 vallankumoukseen, jolloin iranilaiset syrjäyttivät shaahinvallan ja haluisivat parempaa elämää ja vapautta. Yhteiskunnallisen vapauden sijasta vallan otti islamilainen papisto Ajatollah Khomeinin johdolla.

Ennen valtaan nousua Khomeini lupasi ihmisille kaikenlaisia vapauksia ja hyvinvointia, ja iranilaiset uskoivat hänen puheitansa. Kuitenkin heti valtaan päästyään islamilainen papisto alkoi toteuttaa tiukkoja islamilaisia lakeja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uusi islamilainen hallinto alkoi rajoittaa kaikkien toisinajattelijoiden toimintaa, se vangitsi, kidutti ja teloitti tuhansia ihmisiä poliittisista syistä.

Naisten elämää alettiin rajoittaa kaikilla tavoin ja näkyvin sääntely kohdistuu naisten pukeutumiseen; naiset on pakotettu pukeutumaan islamilaisten sääntöjen mukaan eli peittämään koko keho kaavulla. Iranin etnisten vähemmistöjen aktivismia on pyritty lopettamaan ja erityisesti kurdien toimintaa on väkivaltaisesti tukahdutettu.

Vuoden 1979 vallankumouksen tavoitteena olla yhteiskunnallinen vapaus on jäänyt iranilaisille haaveeksi. Shaahin yksinvaltaisen ajan jälkeen ihmisoikeustilanne on vain heikentynyt. Islamilaishallinnon valtavien ihmisoikeusrikkomusten vuoksi lukematon määrä iranilaisia on lähtenyt maanpakoon.

Iranilaiset ovat myös vuoden 1979 jälkeen monta kertaa eri syistä nousseet kapinaan, mutta islamilaiset vallanpitäjät ovat onnistuneet tukahduttamaan ne. Tällä kertaa iranilaiset osoittavat mieltään, koska siveyspoliisi pahoinpiteli kuoliaaksi nuoren naisen, Masha Aminin. Hän ei siveyspoliisin mukaan noudattanut riittävän hyvin hijabia, pukeutumismääräyksiä.

Viime aikojen mielenosoitukset ovat olleet laajempia, ja niihin on osallistunut paljon naisia ja nuoria. Iranilaiset naiset ja nuoret seuraavat, mitä muualla maailmassa tapahtuu, eivätkä he halua enää elää vanhanaikaisten kulttuuristen ja poliittisten tapojen mukaan, jotka rajoittavat laajasti ihmisten tavallista elämää. Myös Iranin talous on heikko muun muassa vuosikymmeniä kestäneiden kansainvälisten pakotteiden vuoksi.

Naiset haluavat myös saada omat yhteiskunnalliset oikeutensa, sillä Iranissa naisten rajoitukset eivät koske vain pukeutumista. Papisto on kieltänyt naisilta monet normaaliin elämään liittyvät asiat kuten julkisen laulamisen, tanssimisen, polkupyörällä ja moottoripyörän ajamisen. Naiset eivät voi olla maan poliittisessa johdossa jne.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Islamilaiset rajoittavat naiset lähinnä lasten synnyttäjiksi ja kasvattajiksi, toimimaan keittiöissä kodin nurkassa. Tällaista iranilaiset naiset eivät enää hyväksy, vaan haluavat täydet ihmisoikeudet.

Jotkut Iranin naiset ovat rajoituksista huolimatta onnistuneet toimimaan vahvasti jopa politiikassa, kulttuuri-, tiede- ja taidemaailmassa sekä urheilussa. Iranilaiset naiset ovat saaneet useita korkea-arvoisia kansainvälisiä palkintoja, esimerkkinä tuomari Shirin Ebadin vuonna 2003 saama Nobelin rauhanpalkinto. Iranin aiemmissa vallankumouksissa viimeisen 100 vuoden aikana naisilla on ollut tärkeä ja ratkaiseva rooli.

Islamilaisen vallan arvostelijoita ja oppositiossa toimivia Iranissa ei kuitenkaan suvaita. Suuri joukko iranilaisia naisia on maanpaossa poliittisen aktiivisuutensa vuoksi; heitä asuu myös Suomessa.

Kaikilla iranilaisilla ei ole mahdollisuutta paeta maasta. Heillä on halua ja tarve muuttaa Iranin yhteiskuntaa paremmaksi maan sisältä päin.

Iranin islamilaiset johtajat ovat usein todenneet, että ”jos ette hyväksy meidän sääntöjämme, lähtekää pois Iranista”. Aikanaan jo shaahi Mohammed Reza Pahlavi toisti tätä samaa lausetta ja hänen kohtalonaan oli vallankumous, jolloin hän joutui luopumaan vallasta.

Kirjoittaja on tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori.