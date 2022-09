Vauvan mielenterveys rakentuu vanhempien hyvinvoinnista

ALIO

Perinataalikausi, eli raskausaika ja lapsen 1-2 ensimmäistä elinvuotta, on biologisesti, psykologisesti ja sosiaalisesti merkittävä siirtymävaihe naisen elämänkaaressa. Tämä kausi on myös lapsen elämän alku, hermostonkehityksen ja varhaiseen elinympäristöön sopeutumisen ajanjakso.

Perinataalikaudella suurin osa odottavista äideistä kärsii stressi- ja kuormitusoireista, noin kolmannes uupumuksesta ja viidennes jostakin diagnosoitavasta mielenterveyshäiriöstä. Vakavien, sairaalahoitoa vaativien psykiatristen sairauksien ilmaantuvuus moninkertaistuu perinataaliajalla.

Äidin mielenterveysongelma voi siirtyä kohdussa kehittyvän lapsen kehityksen riskitekijäksi useiden biologisten mekanismien kautta, ja heijastua edelleen lapsen syntymän jälkeiseen kehitysympäristöön muun muassa kiintymykseen ja vuorovaikutukseen liittyvien vaikeuksien sekä perheen kuormituksen kautta, ja sitä kautta vaarantaa lapsen optimaalisen aivojen, terveyden ja toimintakyvyn kehityksen.

Tutkimusten mukaan lapset, jotka ovat altistuneet varhaiskehityksessään vanhemman merkittäville mielenterveysongelmille, ovat kohonneessa riskissä muun muassa käyttäytymis- ja mielialaoireille jopa aikuisiällä.

Perinataalikauden mielenterveysongelmat ovat yleensä hyvin hoidettavissa, kun taas hoitamattomana ne usein kroonistuvat. Näin Vauvan päivänä haluamme kiinnittää huomiota perinataaliajan mielenterveyden tukemisen tärkeyteen.

Osallistuimme viime viikolla Lontoossa kansainvälisen Marcé Societyn perinataalimielenterveyden kongressiin. Kävimme myös tutustumassa englantilaisten Mother and Baby Unit (MBU) yksiköiden toimintaan. Niissä toteutetaan, osana terveydenhuoltoa, intensiivistä äitien ja vauvojen hoitoa tilanteissa, joissa äidillä on sairaalahoitoa vaativa mielenterveysongelma.

Äiti-lapsi-parit asuvat MBU:ssa keskimäärin 3-6 kuukautta, saaden ympärivuorokautista psykiatrista hoitoa, tukea vuorovaikutus- ja hoivasuhteen kehittymiseen ja vahvistumiseen, sekä apua päivittäisten hoivarutiinien luomiseen ja ylläpitämiseen. Puolisot ovat tyypillisesti mukana toiminnassa.

Yksikössä työskentelee psykiatreja, psykologeja, sairaanhoitajia, lastenhoitajia, toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja apuhoitajia. Hoitojakson päätyttyä äiti-lapsi-parit kotiutuvat MBU:sta suunnitellusti, niin että moniammatillisen avohoitoyksikön (community health service) työntekijät jatkavat perinataalipsykiatrista työskentelyä kotikäynnein.

Hoitomallin on todettu vähentävän merkittävästi äitien oireilua ja uusia sairaalajaksoja, sekä parantavan äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Avohoitoyksiköt tukevat myös perheitä, joiden mielenterveysongelmat eivät vaadi sairaalahoitoa.

Englannin perinataalipsykiatriseen hoitomalliin kuuluvat myös matalan kynnyksen yksilö-, pari- ja perheterapiat. Laskelmien mukaan perinataalipsykiatrisen hoitoketjun tuottaminen maksaa vain viidenneksen perinataaliajan mielenterveysongelmien yhteiskunnalle aiheuttamista kokonaiskustannuksista pitkällä aikavälillä.

Englannissa palveluiden kehittäminen edellytti rahoitusta, joka tuli sinnikkään kampanjoinnin ja perusteellisten toteuttamissuunnitelmien tuloksena NHS:sta (National Health Service). Rahoituksen myötä ammattilaisia koulutettiin kohdennetusti, ja yksiköitä perustettiin eri puolille maata. Tuloksellisen toiminnan myötä rahoitusta on jatkettu ja lisätty.

Meillä Suomessa lähimpänä tätä hoitomallia ovat kolmannen sektorin lastensuojelupalveluntuottajat Ensi- ja turvakodit, jotka tuottavat perheitä tukevaa avo- ja laitosmuotoista toimintaa, mutta se ei ole eikä kuulukaan olla sairaanhoitoa. Kuitenkin usein mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä vanhempia ohjautuu ensikoteihin, koska muita soveltuvia hoitoyksiköitä ei ole tarjolla.

Psykiatrinen osastohoito on lyhytkestoista eikä vauva voi yleensä olla äidin kanssa osastolla. Psykiatrian avohoito on yleensä polikliinista ja tiiviin, perhettä tukevan psykiatrisen hoitotiimin rakentaminen perheen läheisyyteen on Suomessa haastavaa. Tästä kärsivät perheiden lisäksi myös neuvolan ammattilaiset, joilla ei ole tahoa, jonne mielenterveyden haasteista kärsivät perheet voisi ohjata.

Suomessa olisi hyvä kehittää terveydenhuollon hoitomalleja siten, että raskaus- ja vauva-ajan mielenterveysongelmien koko kirjo voitaisiin tunnistaa, ohjata hoitoon ja hoitaa tehokkaasti aina neuvolasta erikoissairaanhoidon osastohoitoon saakka koko perheen hyvinvointia ja vuorovaikutussuhteita tukien. Rakentuvilla hyvinvointialueilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa tähän kehitykseen ja näin parantaa sekä nykyisen että tulevan aikuissukupolven mielenterveyttä äitejä ja vauvoja hoivaten.

Kirjoittajat: Eeva-Leena Kataja on psykologi perhepsykoterapeutti, Suomen Akatemian Kliininen tutkija, FinnBrain-tutkimus, Turun yliopisto; Suomen Perinataalimielenterveys ry, varapuheenjohtaja; Nordic Marcé Society, varapuheenjohtaja. Tiina Riekki, LT, kliininen tutkija, Medical Research Center Oulu; Psykiatriaan erikoistuva lääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala; Suomen Perinataalimielenterveys ry, puheenjohtaja.