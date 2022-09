Säilyykö Itämeri "rauhan merenä"?

PUHEENVUORO

Suomi on kiinni Itämeressä. Se mitä Itämerellä tapahtuu suoraan tai välillisesti koskee myös Suomea ja suomalaisten turvallisuutta. Sen lisäksi, että Suomen on joka hetki itse turvattava itsenäisyys, suvereniteetti, itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus, valtiojohdon on myös huolehdittava kansalaisten elinmahdollisuuksista.

Tämä vaatii laajaa huoltovarmuutta. Huoltovarmuus edellyttää ulkomaankauppaa. Ulkomaankaupan kuljetuksista noin 80 prosenttia tapahtuu Itämeren kautta. Viennin osalta luku on jopa yli 90 prosenttia.

Kansainväliset kriisit, sodat ja konfliktit ovat historian saatossa heijastuneet Itämerelle. Itämeren epävakaa tilanne on aina haaste Suomelle.

Kylmän sodan aikana maailman rauhaa ylläpidettiin idän ja lännen ydinasepelotteen avulla. Neuvostoliitto piti Itämerta vahvasti omassa hallinnassaan ”rauhan merenä”. Tämä tavoite palveli sen tärkeitä etuja.

Neuvostoliiton hajoamisen myötä vuoden 1991 jälkeen Itämeren rannoilla tapahtui merkittäviä muutoksia. Saksa yhdistyi ja Puola liittyi Natoon 1999. Suomi ja Ruotsi liittyivät EU:n, kuten jälleen itsenäistyneet Baltian maat. Baltian maista tuli myös Naton jäseniä 2004. Itämeren piirissä ainoat maat, jotka eivät olleet Natossa, olivat Ruotsi ja Suomi. Itämerellä lainehti näennäinen hyvänolon illuusio.

EU ja Venäjän tuottama energia liitettiin Itämeren pohjassa kulkevalla Nord Stream -kaasuputkella. Ensimmäinen putki valmistui vuonna 2011.

Euroopan ja erityisesti Saksan riippuvuutta venäläisestä energiasta oli tarkoitus lisätä Nord Stream 2 -hankkeella. Hanke on alusta alkaen ollut ristiriitainen ja vahvasti politisoitunut. Tänään putket ovat Ukrainan sodan takia poliittisessa solmussa ja osittain tulpattu.

Kylmä tuuli alkoi puhaltaa Itämerelle 2014, kun Venäjän vuodesta 2007 eskaloitunut hyökkäävä ulkopolitiikka kulminoitui Krimin anastukseen. Venäjän ja lännen suhteet kiristyivät.

Venäjä haki arvostusta kansainvälisenä toimijana muun muassa näyttämällä merellistä voimaansa Itämerellä vuonna 2017. Maa harjoitteli ensimmäistä kertaa kiinalaisten sota-alusten kanssa. Harjoitus huoletti erityisesti Baltian maita, koska niiden puolustus oli edelleen Naton ”Akilleen kantapää”. Näin siksi, että Naton ulkopuolella pysyttäytyneet Suomi ja Ruotsi eivät olleet sitoutuneita niiden puolustamiseen.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 Suomi ja Ruotsi arvioivat turvallisuuspolitiikkaansa uudelleen. Maat hakivat Naton jäsenyyttä. Naton jäsenyys antaa maille sopimuksen viidennen artiklan mukaiset turvatakuut.

Suomen ja Ruotsin liityttyä Natoon Itämerestä tulee Naton sisämeri. Muutoksen jälkeen Itämerelle jää Venäjälle geopoliittisesti merkittävät alueet; Suomenlahden perukkaan Pietarin kaupunki ja Primorskin öljysatama sekä Itämeren altaan kupeessa oleva Kaliningrad.

Venäjä Vladimir Putinin johdolla on uhkaillut Suomea ja Ruotsia. Kriittisen propagandan taustalla on Naton laajeneminen. Uhkailusta huolimatta on kuitenkin epätodennäköistä, että Venäjällä olisi nyt voimavaroja aloittaa sotilaallisia operaatioita sen paremmin Suomea kuin Ruotsiakaan vastaan.

Väkivaltaisen toiminnan sijaan hybridiympäristössä vaikuttaminen on Venäjälle lähes arkipäivää. Suomeen kohdistuneisiin hybridihyökkäyksiin on kuulunut kansanmurhaväitteet, venäjänkielisten syrjintätietojen kerääminen, aiemmat lapsikaappauskiistat sekä se, että Putinin mukaan Suomen irtautuminen Venäjän keisarikunnasta perustui Leninin laittomaan päätökseen.

Kun diktaattori joutuu ahtaalle, hän voi ryhtyä aivan arvaamattomiin tekoihin. Sellaiset käsitteet kuin ihmisoikeudet, tappiot tai ympäristö ovat toissijaisia.

Jos Putinilla ei ole voimaa iskeä Suomea tai Ruotsia vastaan, niin hänelle jää jäljelle yksi suuri vaikuttamisen kohde; Itämeri. Historiallisten analogien käyttö on aina kyseenalaista. Ei voi olla kuitenkaan palauttamatta mieliin Saddam Husseinin ekologiset terroristiteot öljypäästöillä Kuwaitissa ja Persianlahdella vuonna 1991.

Venäjä voi järjestää jättimäisen öljypäästön Itämeren altaan alueella. Ympäristötuho kehittyisi täydelliseksi katastrofiksi, jos joku taho valuttaisi tahallisesti öljyä mereen kymmeniä tuhansia tonneja. Mahdolliset torjuntatyöt olisivat erittäin vaikeasti toteuttaa ja varsinkin silloin, jos Itämeri sattuisi olemaan vielä jäässä.

Kuvitellusta Itämerellä toteutetusta öljyisestä terroristiteosta olisivat kärsijöinä etenkin Natoon liittyvät Suomi ja Ruotsi sekä Itämeren ekosysteemi. Itämeren likaaminen raakaöljyllä olisi merkittävä viesti länsimaille siitä, mitä voi seurata Ukrainalle annettavasta aseavusta, Venäjälle asetetuista talouspakotteista ja Naton laajentumisesta.

Kirjoittaja on komentaja evp, filosofian tohtori.