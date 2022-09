Koulutus ja tutkimus ovat maamme tärkeimpiä vetovoimatekijöitä

PUHEENVUORO

Euroopan komissio julkaisi vuoden 2022 alussa eurooppalaisen yliopistostrategian, joka on ensimmäinen laatuaan ja yliopistojen kannalta erittäin tärkeä asiakirja. ”A European Strategy for Universities 2022” alkaa seuraavin sanoin: ”Tänä päivänä yhteiskuntamme tarvitsee yliopistojen osallistumista enemmän kuin koskaan. Nopeasti muuttuvassa maailmassa Eurooppa on suurten haasteiden edessä – ilmastonmuutos ja luontokato, digitaalinen murros ja väestön ikääntyminen – samalla kun se kamppailee vuosisadan suurimman globaalin terveyskriisin ja sen taloudellisten seurausten kanssa. Euroopan asema maailmassa sekä tulevien sukupolvien hyvinvointi ja vauraus riippuvat siitä, miten me vastaamme näihin haasteisiin.”

Tavoitteena on vahvistaa korkeakoulutusta ja tutkimusta Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa yhtenäisesti ja yhteisvoimin. Yliopistona meidän tulee ennen kaikkea huolehtia siitä, että voimme antaa nuorillemme niitä valmiuksia, joita lisääntyvä digitalisaatio sekä siirtymä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan heiltä edellyttävät.

Åbo Akademi haluaa olla toteuttamassa tätä yhdessä toisten kanssa. Kaikki suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut ovat mukana isossa kehittämishankkeessa, joka vauhdittaa korkeakoulujen toiminnan digitalisaatiota. Esittelemme tulevan lukuvuoden aikana Digivisio 2030 -hanketta tarkemmin, jotta kaikki voivat tutustua sen sisältöön ja vision mukanaan tuomaan muutokseen.

Åbo Akademi on nykyisin eurooppalaisen yliopistoallianssin, CHARM-EU:n, jäsen. Yhdessä Barcelonan, Utrechtin, Montpellierin, Dublinin, Budapestin, Würzburgin ja Ruhr Westin yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa etenemme kohti uudenlaista oppimisprosessia osaamisemme vahvistamiseksi.

Opiskelijoillemme tämä allianssi avaa hienoja mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ja opiskeluun muun muassa yhteisen Global Challenges for Sustainability -maisteriohjelman puitteissa.

Olen vakuuttunut siitä, että Suomi selviytyy tulevaisuuden vaatimasta muutoksesta. Onnistumme käyttämällä hyödyksi vahvuuksiamme, joita ovat korkeatasoinen ja ongelmalähtöinen tutkimus sekä tutkimukseen perustuva, tarkoituksenmukainen ja laadukas koulutus. Yhteiskunta muuttuu nopeasti, ja korkeakouluille on turvattava edellytykset olla osa muutosta ja vaikuttaa siihen antamalla parastamme: koulutus ja tutkimus.

Koulutukselle ja tutkimukselle on taattava resurssit pitkäjänteisesti ja uskottavasti, jotta voimme täyttää tehtävämme yliopistona. Meille on annettava mahdollisuus pysyä niiden maiden vauhdissa, joihin meitä verrataan, sillä olemme vastuussa tuleville sukupolville.

Nuorillamme täytyy olla mahdollisuus hankkia tarvittavat valmiudet osallistua aktiivisesti tulevaisuuden rakentamiseen. Tutkijoillamme täytyy olla edellytykset luoda pohjaa sille tiedolle, jota maailma tulevaisuudessa tarvitsee.

Meidän on entistä paremmin tuotava esiin ajatus yliopistojen vaikuttavuudesta. Tutkimus osoittaa nimittäin, että koulutus ja tarkoituksenmukaisen koulutuksen saatavuus ovat eniten vakautta luovia elementtejä yhteiskunnassa ja siten vaikuttavat osaltaan hallittuun, rauhanomaiseen yhteiskuntakehitykseen.

Päättäjät ovat eri tasoilla alkaneet ymmärtää, että tietovaltaisuus ja tutkimus ovat maamme tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Yliopistoineen Suomi on kansainvälinen. Päättäjien ja elinkeinoelämän johtajien tulee nyt ymmärtää uutena seikkana se, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyö voi entistä suuremmassa määrin tapahtua yhteistyössä yliopistojen ja meidän asiantuntijoidemme kanssa.

Åbo Akademi sai 26.8.2022 pitkään odottamansa viestin. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi 1.2.2021 käynnistyneen arviointiprosessin tulokset.

Auditointiraporttia oli ilo lukea, sillä tuloksemme olivat loistavia ja Åbo Akademi sai laatuleiman, joka on voimassa 26.8.2028 saakka. Suurinta iloa minulle tuotti kuitenkin se, että kansainvälinen paneeli oli oivaltavasti nähnyt meidän yliopistomme vahvuudet ja heikkoudet sekä jatkuvasti käynnissä olevan kehityksen.

Tärkeimpänä viestinä auditoinnista pidän sen tunnustamista, että olemme kehityssuuntautunut yliopisto! Olemme jatkuvan kehityksen tiellä, mitään muuta ei oikeastaan voi edes ajatella. Nyt meidän pitää kysyä itseltämme, kuinka huolehdimme kehityksestä ja viitoitamme oikean suunnan tulevaisuudessa vastaan tulevia polkuja varten.

Ote rehtori Mikael Lindfeltin puheesta Åbo Akademin lukukauden avajaisissa 8.9.2022.