Tavallinen lukuvuosi – toivottavasti

PUHEENVUORO

Olemme eläneet hyvin poikkeuksellista aikaa viimeiset viisi lukukautta. Korona on vaikuttanut suomalaisten oppilaitosten toimintaan todennäköisesti enemmän kuin mikään muu ulkoinen tekijä sitten vuoden 1944.

Koronakauden jäljet näkyvät sekä korkeakouluissa että laajemmin yhteiskunnassa. Korkeakouluissa valmistuminen on hidastunut monella huoltovarmuuden kannalta keskeisellä alalla, koska opiskelijat eivät ole pystyneet suorittamaan harjoitteluitaan perinteisessä rytmissä. Opiskelijoiden yksinäisyyden tunne, pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ovat kasvaneet niin nopeasti, etteivät yhteiskunnan tukipalvelut ole kyenneet reagoimaan kysynnän kasvuun.

Nuorimmat uusista opiskelijoistamme ovat suurelta osaltaan suorittaneet toisen asteen opintonsa etäopetuksen ja -ohjauksen varassa. Lähivuosina tämän ryhmän osuus tulee vain kasvamaan.

Vaikka tiedollinen oppi on välittynyt opiskelijoille etävälineidenkin kautta, on heidän sosiaalinen kehityksensä ollut pakostakin hyvin erilainen kuin aiemmilla sukupolvilla. Tulemme käytännössä näkemään vasta muutaman vuoden kuluttua, millaisia vaikutuksia poikkeusajasta on ollut ja miten opiskelijamme ovat niihin pystyneet sopeutumaan.

Onneksi saamme työskennellä osaavien ja motivoituneiden opiskelijoiden kanssa. Vaikka heidän kriisijaksamistaan on testattu monella eri tavalla, näyttää kampuksella siltä, että opiskelijat ovat pääosin valinneet saman reitin kuin esivanhempansa aiempien kriisien aikana. Elämä on, kääritään hihat ja lähdetään yhdessä rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Vuoden 2022 syksynä elämä on palannut kampuksille. Opinahjojen käytävät ja atriumit kuhisevat sekä nuorempia että iäkkäämpiä innokkaita oppijoita rakentamassa oman tulevaisuutensa perustuksia. Opiskelijakunta TUOn uusien opiskelijoiden Keltanokkabileet myytiin loppuun jo hyvissä ajoin, mikä kertoo omaa tarinaansa tarpeesta palata yhteisölliseen opiskelijaelämään.

Alkavan lukuvuoden kiinnostava kysymys liittyy pedagogisiin ratkaisuihin nykyisessä hybridimaailmassa. Kun ennen koronaa noin 20 prosenttia opiskelustamme tehtiin verkkovälitteisesti ja 80 prosenttia lähiopintoina, keikahti osuus päinvastaiseksi karanteeniaikoina. Muutosten ansiosta opettajamme saivat tehdä pikaisen digiloikan uuteen maailmaan. Nyt voimme vapaammin hakea optimaalista pistettä näiden ääripäiden välistä.

Ammattikorkeakouluissa suuri osa opinnoista liittyy johonkin konkreettiseen tekemiseen. Emme ole vielä yleisesti ottaen siinä tilanteessa, että voisimme korvata niitä metaversumissa elettävällä virtuaalitodellisuudella, vaikka senkin kehitys on edennyt vauhdilla.

Toinen tärkeä ammattilaiskysymys on opiskelijoiden yhteisöllisen oppimisen vahvistaminen. Käytännössä kaikkien alojemme opiskelijat tulevat työskentelemään valmistumisensa jälkeen osana suurempaa ammattilaisyhteisöä. Siksi heidän tulee saada jo opintojensa aikana mahdollisimman hyvät valmiudet yhteisölliseen työskentelyyn. Lisäksi korona-ajan surullisin perintö opiskelijoiden pahoinvoinnista osoittaa, miten tärkeä voima yhteisöllisyys on elämän taitekohdassa.

Poikkeusolojen aikana saaduista hyvistä opeista kannattaa kuitenkin samalla pitää kiinni. Suuret luennot toimivat hyvin verkkoympäristössä.

Monipaikkaisten tiimien yhteistyömahdollisuudet ovat vahvistuneet selkeästi. Ohjauskeskusteluissa verkkoympäristö toimii joustavasti, kun osapuolten ei tarvitse käyttää aikaansa matkustamiseen. Näitä elementtejä meidän on syytä tukea jatkossakin oppimisessamme.

Alkavana lukuvuotena opettajamme tulevat etsimään aktiivisesti kuuluisaa ”uutta normaalia”. Arvio tulevan lähiopetuksen määrästä on noin 60 prosenttia ja verkko-opinnoista noin 40 prosenttia. Luvut kuitenkin vaihtelevat paljon aloittain, ja tulemme jatkossakin ylläpitämään erittäin suosittuja kokonaan verkossa suoritettavia koulutuksiamme mukana tarjonnassa.

Opiskelijat ovat lähteneet rakentamaan tulevaisuutta niin itselleen kuin koko yhteiskunnallemme. Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi taas kampuksille hakemaan matkalleen tukea ja voimaa opiskelijakollegoista. Yhdessä voimme luoda meille kaikille vahvan alun tavallisempaan elämään poikkeusaikojen jälkeen. Tervetuloa!

Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulun rehtori. Teksti on rehtorin tervehdys Turun ammattikorkeakoulun lukuvuoden alussa.