Takaisin kampuksille

Turun yliopiston kampuksille on tänä syksynä palannut iso joukko opiskelijoita, jotka ovat joutuneet aloittamaan opintonsa koronarajoitusten aikana. Sama koskee myös aiemmin aloittaneita opiskelijoita ja henkilökuntaa – emme ole päässeet kohtaamaan toisiamme niin kuin ennen. Uuden lukuvuoden alussa voimme iloita siitä, että kampuksilla on mahdollista olla ja työskennellä, opiskella ja tutkia.

Pandemia on koetellut monen yliopistolaisen jaksamista ja hyvinvointia, emmekä välttämättä ole näiltä osin nähneet vielä kaikkia vaikutuksia. Yhteisön hyvinvointi on yliopistolle ensiarvoisen tärkeää. Tiedämme, että opiskelijoiden hyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tiivis yhteistyö ylioppilaskunnan kanssa on tässä avainasemassa. Tehdäksemme oikeita asioita meidän pitää kysyä, kuunnella ja ymmärtää.

Opiskelijamme rakentavat tulevaisuutta ja ovat yhteiskunnan uudistajia. Meidän on niin yliopistoissa kuin valtion tasolla kyettävä tarjoamaan sekä nykyisille että tuleville opiskelijasukupolville parhaat mahdolliset lähtökohdat toteuttaa heille asetettuja odotuksia.

Jotta pystymme saavuttamaan nuorten ikäluokkien yli 50 prosentin korkeakoulutusasteen ja turvaamaan koulutuksen laadun, tarvitaan konkreettinen rahoitusohjelma. Jatkuvan oppimisen toteuttamiseen tarvitaan lisäksi erilliset resurssit.

Suomi pärjää, jos meillä on kykyä uudistua. Meidän pitää pystyä näkemään ja luomaan tulevaisuuksia, joita ei ole vielä olemassa. Tätä varten tarvitsemme laadukasta, tutkimukseen perustuvaa koulutusta.

On huomattava, että maamme menestyksen kannalta välttämätön tutkimuksen ja koulutuksen tiivis yhteys toteutuu juurikin yliopistoissa. Tarvitsemme korkeatasoista tutkimusta ja siitä syntyviä ratkaisuja, joilla maailma muuttuu. On katsottava kauemmas ja rakennettava rohkeasti tulevaa.

Pitkäjänteinen ja laatua korostava TKI-politiikka on tärkein yksittäinen tekijä Suomen kasvun toteutumiseksi. Yliopistojen ympärille rakentuvat kansainvälisesti vetovoimaiset osaamiskeskittymät ja ekosysteemit sekä korkealaatuinen tutkimus houkuttelevat merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä TKI-investointeja.

Yliopistoveturimalli voisi olla uusi toiminta- ja rahoitusmalli täydentämään, osin korvaamaankin, Business Finlandin yritysveturimallia. Yliopistoveturi olisi alusta, joka osin muistuttaa lippulaivoja, mutta olisi teemaltaan laajempi ja osallistumiselle avoimempi malli.

Vakaa yliopistolaitos, sivistyksen luominen ja ylläpitäminen, tutkimus ja koulutus tarvitsevat johdonmukaista tiede- ja koulutuspolitiikkaa sekä riittäviä resursseja. Siten voimme vahvistaa osaamisen huoltovarmuutta ja Suomen kriisinkestävyyttä. Koulutus on tärkein eriarvoisuutta vähentävä keino.

Jotta voimme yliopistona olla mahdollisimman vaikuttava tutkija, kouluttaja ja sivistyksen ylläpitäjä, tarvitsemme kumppaneita. Olemme Turun yliopistossa solmineet strategisia kumppanuuksia alueen osaamiskeskittymän merkittävimpien toimijoiden Turun kaupungin, Bayerin ja Meyer Turun kanssa. Yhdessä luomme edellytyksiä menestykselle, olemme edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä.

Kansainvälisen koulutuksen strategisen kumppanimme EC2U-yliopistoallianssin kanssa olemme matkalla kohti yliopistokoulutuksen eurooppalaista tulevaisuutta luodessamme uusia yhteistyön ja vapaan liikkuvuuden muotoja.

Yhteistyötä tarvitaan myös yhteisten kriisiemme keskellä. Turussa ja Varsinais-Suomessa olemme tehneet paljon yhdessä ukrainalaisten auttamiseksi. Kun Ukrainan jälleenrakentamisen aika aikanaan koittaa, toivottavasti pian, on uudenlaisen yhteistyön ja auttamisen paikka.

Turun yliopisto on avoinna monenlaisille kumppanuuksille kaikilla organisaation tasoilla. Toivon, että tapaamme monia nykyisiä ja myös uusia kumppaneita tulevan lukuvuoden aikana kampuksilla ja erilaisten yhteistöiden merkeissä.

Jukka Kola on Turun yliopiston rehtori. Teksti perustuu rehtorin lukuvuoden avajaispuheeseen.