Onnistunut liiketoiminta tarvitsee osaavaa työergonomian suunnittelua ja ylläpitoa

PUHEENVUORO

Onko "kansallinen koneemme" (ministeriö, teollisuuden, oppilaitosten, politiikan ja yleisen mielipiteen päätöksentekijät) valmistautuneet työelämän muutokseen useiden teknologioiden raivatessa uutta tilaa yrityksissä inhimillisten tekijöiden keskellä ja rinnalla?

Teollisuus 4.0 -murros pakottaa teollisuuden ja palvelutalouden yritykset hankkimaan ja ottamaan käyttöön uusia teknologioita kilpailukyvyn varmistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Integroitu ihmis- ja järjestelmälähestymistapa on nyt välttämätöntä sekä tuotantojärjestelmien että palvelutalouden työtehtävien ammattimaisessa suunnittelussa ja hallinnassa.

Tällä hetkellä emme hyödynnä uutta ergonomiatietoa teollisuudessa ja palvelutaloudessa riittävästi. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) teknologisen kehittämisen teollisuuspolitiikat eivät sisällä näkemystä ergonomiatieteiden järkiperäistä hyödyntämisestä.

Myöskään tulevaisuuden hyvinvointialueiden töiden suunnittelu ei tapahdu ergonomiatutkimuksen pohjalta. Sama ongelma on nähtävissä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) inhimillisen kehityksen sosiaali- ja työelämäpolitiikassa.

Suomessa työn tulevaisuus tapahtuu ilman ergonomiatieteiden integrointia työelämän akuutteihin kehittämistarpeisiin. Ergonomian rooli työn tekemisen järkiperäisessä suunnittelussa laiminlyödään. Hallinnolliset järjestelmämme eivät palvele työelämän kehittämistä tässä mielessä.

Kun ergonomia-asioita ei ole integroitu ammattimaisesti yrityksissä, syntyy laajamittaisia yhteiskunnallisia kielteisiä vaikutuksia. Laskennallisten arvioiden mukaan kielteiset laiminlyönnin ulkoiskustannukset ovat jopa yli 2,85 miljardia euroa vuositasolla – puhumattakaan teollisuuden kärsimistä tuottavuusmenetyksistä muun muassa mittavien sairauspoissaolojen kautta.

Tämä taloudellinen haaste todettiin ERGO2030 -hankkeen yhteydessä tehdyissä arviolaskelmissa.

Missä on johdonmukainen kansallinen työelämäpolitiikkamme, joka ohjaisi keskeisiä instituutioita ja sidosryhmiä yhteistyöhön tuottavuuden ja hyvinvointimme kehittämiseksi ergonomiaosaamisen pohjalta? Työterveyshuoltolakimme (TTH-laki) käsittelee palveluiden järjestämistä työntekijöille.

TTH-lakikokonaisuuden tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään työntekijöiden työolosuhteita ja työkykyä – ei jättää heitä yksin selviytymään työpaikalle.

Sisältääkö TTH -järjestelmämme osaamista ergonomiatiedon, -teorian ja asiantuntemuksen integroimiseksi yritysten toimintaan? Vastaus on: ”Ei sisällä.”

TTH-laissamme esitetään, että TTH:n ammattilaiset ja asiantuntijat sisältävät omana toimijaryhmänään ergonomia-asiantuntijat. Kuitenkaan yrityksiin Suomessa ei ole tarjolla laissa mainittuja laaja-alaisia ergonomia-asiantuntijoita, vaan lähinnä työfysioterapeutteja. Säädettyä lakia ei noudateta asianmukaisesti.

Tämä asioiden tila on johtanut tilanteeseen, jossa yritykset eivät saa käyttöönsä tarvitsemaansa laajaa ergonomia-alan asiantuntemusta, vaan lähinnä lääke- ja terveystieteeseen perustuvaa jälkikäteen tapahtuvaa lihashoitoa ja työpisteen säätöohjausta.

Tarvitsemme työelämäpolitiikkaa, jossa hyödynnetään kattavasti ergonomia-asiantuntemusta ja etenkin makroergonomiaa ”mikromanageeraamisen” sijaan vastattaessa työelämän ja työmarkkinoiden kysymyksiin, kuten kognitioergomiasuunnitteluun fyysisen ergonomiasuunnittelun rinnalla.

Meidän on syytä tarttua työergonomian ongelmiin, sillä edes Euroopan unionin tarjoama Teollisuus 5.0 -lähestymistapakaan ei tuota meille ratkaisua tarvittavaan Teollisuus 4.0 -vaiheen ergonomiasuunnitteluun.

On myös erikoista ajatella, että vasta Teollisuus 4.0 -vaiheen jälkeen laajoihin ergonomiaongelmiin tartutaan. Työelämämme ongelmia ei kannata siirtää hamaan tulevaisuuteen.

Jari Kaivo-oja on tutkimusjohtaja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, dosentti LY:ssä ja TY:ssä ja hän toimi tieteellisenä asiantuntijana ERGO2030 -tutkimusprojektissa. Jan Dul toimii professorina Rotterdam School of Management -yksikössä ja on johtava asiantuntija ergonomiatutkimuksen alalla Euroopassa.