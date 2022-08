Suomen luonto on juhlan arvoinen

ALIO

Tänään juhlistettavaa Suomen luonnon päivää on vietetty vuodesta 2013 lähtien, ja se on vakiintunut osaksi juhlapäivien perinnettä. Päivän aikana eri puolilla maata järjestetään luontotapahtumia, retkeillään luonnossa ja jaetaan luontokokemuksia somessa.

Suomen luonto on juhlapäivän ansainnut. Pohjolan luonto mielletään usein karuksi, mutta luontomme monimuotoisuus on yllättävän rikas. Suomessa elää yli 50 000 eläin-, kasvi- ja sienilajia. Luonnon monimuotoisuus näkyy myös erilaisten luontotyyppien rikkautena. Pohjois-eteläsuunnassa pitkä maa ylläpitää elinympäristöjä aina saaristolehdoista tuntureiden lumenviipymiin.

Monimuotoinen luonto turvaa suomalaisten hyvinvoinnin, talouden, terveyden ja turvallisuuden. Luonto on aina ollut olennainen osa suomalaisten elämää – onpa meitä usein pidetty jopa luontokansana. Luonto herättää meissä tunteita ja elämyksiä – syvää kunnioitusta, rakkautta kaikkea elävää kohtaan ja jopa pyhän kokemista.

Luonnon monimuotoisuus tarjoaa monenlaisia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita, joita emme arkipäivässämme välttämättä edes tule ajatelleeksi. Luonto antaa meille esimerkiksi puhtaan juomaveden, monipuolisen ravinnon ja monet lääkeaineet. Luonto on myös taloutemme kivijalka.

Nykyisin ymmärrämme entistä paremmin myös luonnossa liikkumisen moninaisia hyvinvointivaikutuksia. Luonnon virkistyskäyttö tarkoittaa yhtälailla aktiivista luonnossa liikkumista ja passiivisempaa palautumista ja rentoutumista. Esimerkiksi meditointi onnistuu monille helpoiten juuri luonnossa.

Kansainvälinen Suomi-brändi rakentuu pitkälti ainutlaatuisen luontomme varaan. Korona-aikana Suomen luonto on tarjonnut upeita matkailukokemuksia kotimaisille matkailijoille ja pikkuhiljaa myös kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvaa. Suomalaisten luontoinnostus on heijastunut esimerkiksi kansallispuistojen kasvavina kävijämäärinä. Kestävän matkailun edistäminen on nyt erityisen tärkeää. Matkailun ilmastovaikutusten rinnalle tulee tarkasteluun nostaa matkailun moninaiset luontovaikutukset.

Suomen luonto ja sen tila tunnetaan hyvin. Vuosikymmenten aikana kerätty tutkimustieto osoittaa valitettavasti myös Suomen luonnon köyhtymisen. Suomen eliölajiston uhanalaisuusselvityksissä arvioiduista lajeista lähes 12 prosenttia on todettu uhanalaisiksi. Suomesta tiedetään myös hävinneen yli 300 eliölajia. Lajien rinnalla myös luontotyyppien tilanne on hälyttävä – niistä 48 prosenttia on uhanalaisia.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta luontokato on mahdollista pysäyttää. Suomen Luontopaneeli julkisti kesällä Kohti luontoviisasta Suomea -mietinnön, jonka tavoitteena on tukea pitkäjänteistä luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa maassamme.

Mietinnössä on aistittavissa myös toivon kipinöitä. Viime aikojen voimaannuttavia luontouutisia oli myös naalin onnistunut pesintä Suomessa pitkän ajan jälkeen.

Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteisiin ja on mukana valmistelemassa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kansainvälisiä̈ tavoitteita. Lisäksi Suomen uusi kansallinen luontostrategia ja toimenpideohjelma ovat loppusuoralla ympäristöministeriössä.

Seikkailuelokuvissa supersankarit pelastavat ihmiskunnan erilaisilta kriiseiltä. Nyt sankarinviittaa tarjotaan sekä poliittisille päättäjille että ihan tavallisille kansalaisille, jotka äänestämällä antavat valtaa valitsemilleen päättäjille.

Suomen Luontopaneelin mukaan jo sovitut ja valmisteilla olevat kansalliset ja kansainväliset luontotavoitteet vaikuttavat riittäviltä luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon tilan elpymiseksi. Haastavien ongelmien ratkaisu on siis nyt pitkälti kiinni siitä, että päättäjät niin Suomessa kuin muissakin maissa tekevät päätöksiä, joilla varmistetaan tarvittavien toimenpiteiden toteutuminen.

Luonto turvaa hyvinvointimme nyt ja tulevaisuudessa. Pidetään yhdessä siitä huolta ja muistetaan, että kaikki teot luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ovat merkityksellisiä. Yhdessä voimme tehdä jokaisesta päivästä Suomen luonnon päivän!

Dosentti Juulia Räikkönen toimii yliopistotutkijana Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä. Ilari E. Sääksjärvi on Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori ja Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtaja. Molemmat kirjoittajat toimivat Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa BIODIFUL-konsortiossa.