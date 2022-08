Hmm

Anteeksi nyt, mutta monet harrastukset ovat jo nyt harvojen huvia ja elitismiä (ei kovin uuttakaan).



Voi olla, että lähitulevaisuudessa joudutaan ihan oikeasti miettimään, mikä on todella tärkeää, ja luopumaan rakkaistakin asioista. Kun "monen urheilulajin harrastaminen nielee satasia kuukaudessa", niin edes lasten hyvinvoinnin nimissä tällaisesta ei ehkä pystytä pitämään kiinni. Ainakaan siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kaikkiin harrastuksiin.



Eikä tarvitsekaan olla. Ei ole kovin paljon aikaa, kun - esim. omassa lapsuudessani - valtaosa lasten harrastuksista oli lähes ilmaisia. Kalleimmasta päästä olivat muistaakseni soitto- ja balettitunnit sekä ratsastus, joihin kaikilla ei todellakaan ollut varaa. En muista kenelläkään tuttavalapsella olleen mitään harrastusta, joka olisi niellyt (suhteutettuna siihen aikaan) satasia kuukaudessa.



Eipä silti, kannatan toki hyvin ja kohtuuhinnalla järjestettyjä terveitä harrastuksia. On totta, että on tärkeää saada lapset liikkumaan, ja yhteisöllisyyttäkin tarvitaan. Se täytyy kuitenkin ehkä sietää, että harrastamiskulttuuri ei tule jatkumaan nykyisenlaisena. Voisi toivoa, että pahimmista ylilyönneistä - niistä monta sataa kuukaudessa maksavista harrastuksista - päästäisiin jopa eroon, mikä lisäisi lasten tasavertaisuutta, Näin tuskin sentään käy, aina löytyy snobivanhempia, joiden lasten on saatava harrastaa eliittilajeja.

