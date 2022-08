Miten tukea opiskelijoiden hyvinvointia johtamisella?

PUHEENVUORO

Nuorten, erityisesti ammattiin opiskelevien, hyvinvointi huolestuttaa. Ammattikoulua käyvien nuorten terveys on heikompi kuin lukiolaisten, ja he käyttävät päihteitä runsaammin kuin ikätoverinsa. Jotta hyvinvointihuoleen voidaan vastata, on terveyserojen polarisoitumiseen puututtava järjestelmällisesti ja monialaisesti.

Terveyden edistämisen työ on tutkitusti vaikuttavinta, kun interventiot sisällytetään opetussuunnitelmaan ja toiminta tapahtuu yhteistyössä nuorten, kouluyhteisön, vanhempien ja alueellisten yhteistyötahojen, kuten kolmannen sektorin ja korkeakoulujen, kanssa.

Oppilaitoksissa terveyden edistämisen työtä voidaan toteuttaa monin eri tavoin: informoimalla, suunnitelmallisena terveystiedon opetuksena sekä kohdennetulla hanketoiminnalla.

Tästä onesimerkkinä Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima ANKKURI-hanke, jota toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Hanke tukee nuorten päihteettömyyttä ja nikotiinittomuutta matalan kynnyksen toiminnoilla ja mallinnuksilla opiskelijoita osallistaen. Projektia rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Ammatillisessa koulutuksessa terveyttä edistävä ympäristö perustuu turvalliseen ja ohjaavaan kouluympäristöön. Päihteettömän kouluympäristön johtaminen taas keskittyy yksilöön, opiskelijaryhmiin ja organisaatioon. Johtamisen tavoitteena on tuottaa hyvää tulosta ja laatua – ja mikä tärkeintä – hyvinvointia.

Oppilaitosympäristön kehittäminen lähteekin aina johtamisesta. Sitoutuneella hyvinvointijohtamisella varmistetaan opiskelijan osallisuus päätöksentekoon omassa kouluympäristössään. Kun halutaan edistää nuorten hyvinvointia, opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja kohderyhmälähtöisyys ovat tärkeitä tavoitteita; nuori on tässä prosessissa aina osallinen, ei kohde.

Hyvinvointijohtaminen on oppilaitokselle myös strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sen avulla viestitetään sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille organisaatiolle merkityksellisistä arvoista ja toimintatavoista. Kouluympäristössä johtaminen on vahvasti sidoksissa humanistisiin arvoihin, kuten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta johtamisessa on tärkeää keskittyä niihin asioihin, joihin yhteiskunta, ammattilaiset ja perheyhteisö voivat vaikuttaa. Toiminnot tulee kohdentaa oikein ongelmien ja epäkohtien esille ottamiseen. Opiskelijan keinot päihteettömään opiskeluun kytkeytyvät oppilaitoksen menetelmiin sekä henkilökunnan ja opettajien työhön sitoutumiseen – positiivinen kouluympäristö antaa nuorelle onnistumisen hetkiä ja kokemuksia!

Hyvin suunniteltu, terveellinen kouluympäristö perustuukin yhteisten tavoitteiden asettamiselle. Henkilökunnan, opettajien ja opiskelijoiden tulee tiedostaa nämä tavoitteet voidakseen pohtia, miten ne vaikuttavat omaan ja organisaation toimintaan.

Tuemme Turun ammattikorkeakoulussa terveyttä ensisijaisesti alueellisena sosiaali- ja terveysalan kouluttajatahona. Koordinoimme väestön hyvinvointia tukevia kehittämishankkeita, joissa pyritään terveyttä edistäviin mallinnuksiin niin alueellisesti kuin kansallisestikin. Lisäksi koulutamme ammattilaisia, joilla on mahdollisuus pätevöityä sote-alan johtamis- ja kehittämistehtäviin sekä terveyden edistämisen asiantuntijoiksi.

ANKKURI-hankkeen viimeisenä toimintavuotena selvitämme Turun ammatti-instituutin hyvinvointijohtamista ja terveyden edistämisen käytänteitä Bikva-arviointimallilla. Päätavoitteena on edistää ammattikouluopiskelijoiden hyvinvointia ja päihteettömyyttä.

Kartoitamme opiskelijoiden, ammattilaisten ja johtoryhmän näkemyksiä ja ajatuksia ammatti-instituutin hyvinvointijohtamisesta sekä yhteisistä päihteettömyystavoitteista. Näin voimme yhtenäistää hyvinvointijohtamisen käytänteitä ja luoda uudenlaisen, tulevaisuuden hyvinvointijohtamisen mallin.

Terveyden edistämisen työn tulee tapahtua monissa eri ympäristöissä, useiden eri ammattilaisten ja toimijoiden sekä kaikkien kohderyhmien kanssa. Parhaiten hankkeessa luotujen toimintamallien juurruttaminen onnistuu, kun kouluympäristön ja -kulttuurin kehittämisessä hyödynnetään muutosjohtamisen käytäntöjä.

On olennaista, että kehitämme käytäntöjä yhteistyössä. Näin on mahdollista tunnistaa ja sitouttaa eri toimijat yhteiseen tavoitteeseen, päihteettömän ja terveen kouluympäristön rakentamiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamiseen.

FT Minna Salakari toimii Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin lehtorina sekä nuorten terveyttä edistävän ANKKURI-hankkeen projektipäällikkönä.