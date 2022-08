PUHEENVUORO

Yritysten rekrytointihaasteet ovat kasvaneet. Varsinais-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa on kuitenkin vähiten rekrytointiongelmia, kun verrataan alueiden tilannetta toisiinsa Tilastokeskuksen työnantajahaastatteluiden tulosten perusteella.

Yhtenä syynä muita maakuntia vähäisempiin rekrytointiongelmiin voidaan pitää näiden alueiden viranomaisten ja yritysten yritysyhteistyömalleja koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnissa.

Työvoimaviranomaisten ja yritysten vuorovaikutuskäytäntöjä kehitettiin Varsinais-Suomessa 1990-luvulla valtakunnallisessa ennakointiprojektissa. Maakunnassamme tätä mallia muotoiltiin ELY-keskuksen ennakointiasiantuntija Jouni Marttisen koordinoimana niin, että toimialakohtaisten yritys- ja työnantajahaastatteluiden perusteella luotiin toimenpiteitä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Tämä käytäntö sai EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön tunnustuksen vuonna 2011. EU:n komissio oli pyytänyt YK:n ILO:lta arviota 27 EU-maan käytännöistä osana Arenas-hanketta.

Tämän parhaaksi valitun käytännön pohjalta Kymenlaaksossa luotiin osaamis- ja koulutustarpeisiin vastaava yhteinen ennakointimalli Etiäinen-hankkeessa vuosina 2018–2020. Lyhyen aikavälin 1–3 vuoden ennakointiin pilotoitiin Varsinais-Suomen mallia.

Kokemusten pohjalta mallia edelleen kehitettiin ja otettiin käyttöön vuonna 2020. Malli levisi myös Etelä-Karjalaan vuoden 2021 alusta.

Uudella mallilla on jo tehty 12 toimialakartoitusta. Tähän mennessä tehdyt toimialakartoitukset ovat Kymenlaaksossa matkailu- ja ravitsemusala, logistiikka, ICT, luovat alat, sosiaali- ja terveysalan ikääntyneiden palvelut, yksinyrittäjyys ja elintarviketeollisuus.

Etelä-Karjalassa puolestaan on toteutettu liike-elämän palveluiden, metalli- ja konepaja-alan, rakennus- ja kiinteistöalan, matkailu-, tapahtuma- ja viihdealan sekä kaupan alan toimialakartoitukset.

Näiden tulokset ovat soveltuvin osin sovellettavissa eri alueilla.

Uutta ja esimerkillistä Kaakkois-Suomen mallissa on, että ELY-keskuksen koordinoimana yritys- ja työnantajahaastattelut tehdään tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston ja oppilaitosten kanssa. TE-toimiston yritysneuvojille työnantajakäynnit ovat luontevia – tosin usein systemaattinen tiedon keruu, käsittely ja jakaminen puuttuvat.

Oppilaitosten osalta valmiudet vaihtelevat, ja siksi tarvitaan myös haastattelijoiden valmennustyötä. Haastattelut ovat myös tuoreen vaikuttavuustutkimuksen mukaan konseptin tärkein ja luovuttamattomin lähtökohta.

Sähköisillä kyselyillä ei voida korvata merkityksellistä, tietoa antavaa ja verkottumista tukevaa haastattelua. Yleensä tavoitteena on haastatella muutama–kymmenen valitun toimialan yritystä.

Toinen esimerkillinen seikka Kaakkois-Suomen mallissa on se, että tässä mallissa tieto yrityskohtaisista tarpeista liikkuu eri toimijoiden välillä. Lisäksi alueille on luotu jatkuvan oppimisen verkostotiimit, joihin on kutsuttu kummassakin maakunnassa yli 10 oppilaitoksen edustajat, mukaan lukien sivistystyön oppilaitokset.

Kolmas uutuus on pandemian mukanaan tuoma työskentelytapa. Haastatteluita ja tulosten purkua sekä tulkintaa yhteisiksi jatkotoimenpidesuosituksiksi on tehty verkkoympäristössä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 2021-2022 tilaamassa vaikutusselvityksessä haastateltiin eri intressiryhmiä konseptin vaikutuksista. Irina Kujanpään kanssa tekemämme vaikutusselvitystutkimuksen loppuraportissa ”Toimialakartoituksesta vuoropuheluun” todetaan, että tärkeimpinä hyötyinä panelistit pitivät yhteistä tilannekuvaa, eli verkoston yhteistä näkemystä tutkittavasta toimialasta.

Tietoa on hyödynnetty hankesuunnittelussa ja koulutuksen sisältöjen suunnittelussa. Konseptin nähtiin olevan helposti skaalattavissa eri alueille.

Oppilaitosten ja ELY-keskusten rooli on arvioitsijoiden mukaan tässä skaalaamisessa tärkein. Malli vastaa oppilaitosten yritysyhteistyön ja jatkuvan oppimisen tavoitteeseen sekä työmarkkinoiden kohtaamisen parantamiseen.

Helpoimmin näitä tavoitteita edistetään oppimalla Kaakkois-Suomen toimialakartoitusmenetelmästä.

Kirjoittaja on salolainen YTT ja Delfoi-manager RD Aluekehitys Oy:llä.