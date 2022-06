EU:n arvot vai Putinin säännöt?

PUHEENVUORO

EU-maiden johtajat hyväksyivät viime viikon torstaina Ukrainan ja Moldovan EU:n jäsenehdokkaiksi. Euroopan parlamentti oli tätä vaatinut samana päivänä valtaisalla äänten enemmistöllä. Georgialle ei ehdokasmaan statusta vielä tässä yhteydessä suotu, mutta sillekin tarjottiin selkeä näkymä EU-jäsenyydestä.

Ukraina ilmoitti reilu kuukausi Venäjän hyökkäyksen jälkeen hakevansa EU-jäsenyyttä. Moldova ja Georgia seurasivat pian perästä. Kaikilla kolmella maalla on osittain Venäjän hallussa olevia alueita. Itä-Ukrainan lisäksi Venäjä miehittää Georgiassa Abhasian ja Etelä-Ossetian alueita. Moldovan separatistialueilla puolestaan majailee 1500 Venäjän “rauhanturvaajaa”. Maita yhdistää vahva halu suuntautua Eurooppaan. Euroopan unioni nähdään vapauden, vaurauden, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien takaajana.

Ukrainassa taistellaan ja myös kuollaan eurooppalaisten arvojen puolesta. Oranssi vallankumous ja Euromaidan kasvattivat Ukrainaan kansan, joka uskoo osallistumiseen ja demokratiaan, ja on valmis puolustamaan näitä arvoja koko Euroopan puolesta.

EU:n päättäjillä ei oikeastaan jäänyt muita vaihtoehtoja kuin hyväksyä jäsenyysprosessin aloittaminen maiden kanssa. Toisin toimiminen olisi ollut sekä moraalisesti väärin että geopoliittisesti epäviisasta. Selkeä näkymä EU-jäsenyydestä on vahva viesti Venäjälle siitä, että mailla on oikeus päättää itse tulevaisuudestaan, ja että EU on sitoutunut tukemaan Ukrainaa taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan – Moldovaa ja Georgiaa unohtamatta.

Ehkä EU on viimein oppimassa puhumaan kieltä, jota Venäjän nykyhallintokin ymmärtää? Venäjälle maiden suuntautuminen Eurooppaan on suuri tappio ja suora hylkäys Vladimir Putinin ajamalle etupiiriajattelulle. Päätös on vahvistus maiden läntiselle kehityskululle, jota Venäjä on pyrkinyt keinoja kaihtamatta torppaamaan aina Georgian sodasta 2008 lähtien.

Päätös ehdokasmaan statuksen myöntämisestä Ukrainalle ja Moldovalle osoittaa, että Euroopan unionissa ei ole kyse pelkästään taloudesta ja sisämarkkinoista. EU on vahvasti poliittinen unioni ja arvojen yhteisö. Vaikka välillä riitaisassa unionissa näyttääkin siltä, ettei samoja arvoja aina täysin jaeta.

Kyseessä on historiallinen päätös, jota ei tehty kevyesti.

Tie EU-jäsenyyteen on pitkä ja rauha on edellytys jäsenyysneuvottelujen alkamiselle. On ensiarvoisen tärkeää, että rauhanneuvottelujen lopulta koittaessa Ukraina on parhaassa mahdollisessa lähtökohdassa, jotta Venäjä saadaan hyväksymään Ukrainan itsenäisyys sekä rajojen koskemattomuus. Myös Moldovassa ja Georgiassa on ratkaistava kysymys Venäjän joukkojen läsnäolosta.

EU:lla on myös pohdittavaa siinä, kuinka ehdokasmaissa pidetään yllä toivoa ja kiinnostusta EU:n jäsenyyttä kohtaan. Mailla riittää vuosiksi, ehkä jopa vuosikymmeniksi, työtä korruption kitkemisessä, oikeusvaltion kehittämisessä ja muissa uudistuksissa. Vaikka suunta on selvä ja päämäärä tiedossa, on lupausten suhteen syytä olla varovainen. Ei ole viisasta luoda odotuksia nopeasta jäsenyydestä.

Lupaavia merkkejä on kuitenkin ilmassa. Sodasta huolimatta Ukraina ratifioi toissa viikolla naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen – jota kaikki EU-maatkaan eivät ole vielä ratifioineet. Tämä on osoitus siitä, että Ukraina ymmärtää perusoikeuksien ja syrjimättömyyden merkityksen.

EU:n tulisikin löytää keinoja tarjota ehdokasmaille joitain EU:n jäsenyyteen kuuluvia etuja jo jäsenyysprosessin aikana. Nämä “porkkanat” auttaisivat säilyttämään kansan tuen ja liikevoiman jäsenyyshakemusten vaatimien uudistusten takana. Muutamia vuosia sitten EU:n Ukrainalle, Moldovalle ja Georgialle myöntämä viisumivapaus oli hyvä ja ansaittu kannustuskeino.

Kaikki kolme maata ovat valintansa tehneet. Nyt on EU:n aika näyttää, että se ei ole suljettu rikkaiden maiden talousklubi vaan avoin arvoyhteisö. Yhteisö, joka torjuu Putinin voimapolitiikan ja tukee Ukrainaa, Moldovaa ja Georgiaa näiden kamppailussa demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta.

Kirjoittaja on vihreiden europarlamentaarikko ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja.