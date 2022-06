Erilaisia tapauksia

"Onko tämä oja vai puro, onko tässä kyseessä sota vai erityisoperaatio?"

- Monien sanojen merkitykset leikkaavat toisensa. Eli osa tunnistetaan selkeästi ojaksi ja osa puroksi, mutta sitten on tapauksia, joissa molemmat sanat voivat olla valideja. Omasta mielestäni oja on yleensä ihmisen tekemä ja siinä vesi ei välttämättä virtaa, vaan voi olla paikallaan. Oja voi olla myös kuiva ja usein näin onkin. Sen sijaan purolle on tyypillistä, että siinä on vettä ja nimenomaan virtaavaa. Itselleni puro tuo sananakin mieleen virtaavan veden äänen (onomatopoeettinen sana).



Mitä tulee erityisoperaatioon, niin se on puolestaan eufemismi. Jos jotain sanaa ei haluta syystä tai toisesta käyttää, valitaan tietoisesti joku toinen sana, jonka merkitys on halutunlainen. Venäjän tapauksessa kyse on siitä, että Venäjän laki kieltää hyökkäyssodan. Tämä kierrettiin sillä, että hyökkäyssotaa kutsuttiinkin erityisoperaatioksi.

