Unesta on tullut uskonto, jonka tärkeydestä jokainen hyvinvoinnistaan huolehtiva suomalainen on tietoinen. Iltarutiinit, joilla tähdätään ihanteelliseen nukkumiskokemukseen, ovat monelle pyhä rituaali. Maailmassa, joka näyttäytyy sääntö-Suomen kontrollihakuiselle kansalaiselle kulkutauteineen ja sotineen yhä vaikeammin ennakoitavalta, on sentään yksi asia, johon hän voi hallinnantarpeensa suunnata.

Heti alkuun pitää korostaa unen merkitystä. Pysyäkseen kunnossa ja järjissään ihminen tarvitsee ravitsevan unirytmin ja sopivan annoksen syvää unta ja REM-unta. Uniongelmat pitää selvittää lääkärin tutkimuksella siltä varalta, että syynä on jokin sairaus, kuten uniapnea.

Nukkuminen on tervettä, mutta hurahtaminen unen optimointiin erilaisilla rituaaleilla ja mittausvälineillä epätervettä. Jos yöuni nousee alttarin keskipisteeksi eikä ihminen sitä onnistu saavuttamaan, hän alkaa väsymyksen lisäksi potea myös riittämättömyyden tunnetta.

Kaikkea ei ole menetetty, vaikka uni olisikin hukassa. On muitakin tapoja kerätä voimia. Nukkuminen on yhdysvaltalaisen lääkärin ja tutkijan Saundra Daulton-Smithin mukaan vain yksi seitsemästä lepäämisen muodosta. Muita ovat sosiaalinen, henkinen ja luova lepo sekä tunteiden, mielen ja aistien lepo.

Esimerkki. Jos melussa työskentelevä opettaja ei saa hiljaisia taukoja ja lepoa aisteilleen, hän kuormittuu. Lisäksi hän tarvitsee omaa aikaa ilman sosiaalisuuden vaatimusta: sitä ettei kukaan halua häneltä mitään.

Mieli tarvitsee lepoa työajatuksilta, jotka ehkä tunkeutuvat uniinkin ja joita voi hälventää esimerkiksi rentoutusharjoituksilla. Tunteita olisi hyvä tuulettaa kollegan, ystävän tai jonkun muun kanssa, etteivät ne pääse patoutumaan ja nostamaan stressiä. Luovat, uudet tuntisuunnitelmat syntyvät levännein aivoin, eivät tyhjiin ammennetuista ideavarastoista.

Elämässä pitää olla myös sydämen asioita, jotakin syvempää sisältöä kuin täydellisesti suoritettu yöuni. Sillä ihminen ei elä nukkuakseen, vaan hän nukkuu elääkseen.

Kirjoittaja on jooganopettaja ja kirjailija.