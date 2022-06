Kumppanuussopimuksilla terävyyttä työelämäyhteistyöhön

ALIO

Turun ammattikorkeakoulu on strategiansa mukaisesti vahvistamassa ja varmistamassa maakunnan elinvoimaisuutta ja kasvua. Olemme koko maakunnan merkittävä kehityskumppani. Teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa meille laissa määritellyn tehtävän mukaisesti.

Yhteistyötä tehdään monin eri muodoin ja keinoin. Yksinkertaisimmillaan opiskelijamme suorittavat työharjoittelunsa alueen yrityksissä tai tekevät opinnäytetyönsä teollisuuden tarpeisiin.

Pidemmälle vietynä yhteistyö toteutuu yhteisissä soveltavan tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoisesti rahoitetuissa hankkeissa. Tähän väliin mahtuu vielä lukematon määrä erilaisia muita yhteistyömuotoja, kuten asiantuntijavierailut, yritysvierailut, projektitoimeksiannot opintojaksoille ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ammattikorkeakoululle työelämäyhteistyö on arkipäivää, mutta samalla myös elinehto. Meidän tulee joka päivä todistaa, että koulutuksemme vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin ja että jokainen valmistuva opiskelija kykenee tuottamaan lisäarvoa työpaikalleen.

Aktiivisessa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa koulutuksemme saa merkittävää tietoa työelämän eri alojen kehityksestä. Työelämäyhteistyön kautta yritykset ja organisaatiot saavat uusia oikeanlaisia osaajia sekä tuoreita näkemyksiä työelämän ja tekemisen uudistukseen.

Hankeyhteistyössä kehittyvät kaikki osapuolet. Ammattikorkeakoulun osaaminen vahvistuu ja heijastuu koulutuksiimme. Vastaavasti yritykset ja organisaatiot saavat kaipaamaansa tukea kehittämiseensä.

Kahden viime vuoden aikana on tekniikan ja liiketoiminnan alueella otettu askeleita työelämäyhteistyön parempaan koordinointiin ja sen selkeämpään tavoitteellistamiseen. Turun ammattikorkeakoulu onkin solminut useampia kumppanuussopimuksia muutamien isompien ja aktiivisesti yhteistyötä aiemminkin tehneiden organisaatioiden kanssa.

Kumppanuussopimuksia on tällä hetkellä solmittu muun muassa Valmet Automotiven, Meyerin, Bayerin ja Keskon kanssa. Kaikissa sopimuksissa on määritelty yhteistyön keskeiset toiminta-alueet, jotka tyypillisesti ovat seuraavat: opiskelijoihin ja opiskeluun liittyvät toimenpiteet, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä henkilöstön kehittäminen. Jokaiseen sopimukseen on laadittu lisäksi vuosittainen toimintasuunnitelma, jossa on kuvattu yksityiskohtaisesti näihin toiminta-alueisiin täsmällisempiä ja konkreettisesti edistettäviä asioita.

Toimintasuunnitelmien mukaisesti kampuksella on järjestetty tilaisuuksia, joissa kumppani on voinut kertoa omasta toiminnastaan sekä rekrytointitarpeistaan. Opiskelijat ovat päässeet tapaamisissa keskustelemaan kumppanin asiantuntijoiden kanssa ja saaneet selkeitä vinkkejä esimerkiksi työllistymiseen kyseisessä yrityksessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tilaisuudet ovat toimineet samalla myös yrityksen tunnettuuden lisääjinä niin opiskelijoiden kuin henkilöstömmekin suuntaan. Tunnettuuden lisäämiseksi kumppanin ja AMK:n viestintähenkilöt ovat myös yhteisesti pohtineet erilaisia mahdollisuuksia kampuksella ja viestinnässä ylipäätään.

Yhtenä erittäin onnistuneena toimenpiteenä olemme järjestäneet yhteisiä TKI-työpajoja. Ensiksi olemme pyytäneet AMK:n tutkimusryhmiltä tiiviit kuvaukset osaamisista ja ryhmän painopisteistä, ajatuksia yhteistyölle kumppanin kanssa sekä kuvauksen laboratorio- ja kehitysympäristöistä.

Näiden kuvausten pohjalta kumppani on tunnistanut kiinnostavimmat tutkimusryhmät, jonka jälkeen olemme järjestäneet yhteisen tapaamisen. Tapaamisissa on käyty tutkimusryhmien ja ympäristöjemme tarjoamia mahdollisuuksia tarkemmin läpi ja hahmoteltu yhteistä TKI-karttaa sekä etenemistä. TKI-työpajoihin on osallistunut kumppaneilta henkilöstöä 25 ja 80 henkilön välillä. Kokemukset TKI-työpajoista ovat olleet hyvin positiivisia.

Kaiken kaikkiaan kumppanuussopimukset ovat vastanneet asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyö on saanut jäsennetymmän muodon ja yhteistyölle on asetettu selkeät seurattavat tavoitteet. Kumppaneilta on saatu positiivista palautetta yhteistyön suoraviivaistumisesta ja mahdollisuuksien ymmärryksen lisääntymisestä. Yhteistyösopimukset ovat lähteneet molemminpuolisesta halusta ja tarpeesta terävöittää toimintaa. Sopimuksiin ei ole tietoisesti kirjattu euromääräisiä elementtejä vaan edetään toiminta edellä.

Kumppanuustoiminta tässä nykyisessä jäsennellyssä muodossaan on vielä nuorta, mutta tämä lyhytkin kokemus on näyttänyt positiivisen vaikutuksen, ja tämän innoittamana olemme lähiaikoina julkaisemassa useampia uusia kumppanuussopimuksia. Työ paremman Varsinais-Suomen edistämiseksi jatkuu ja työelämäyhteytemme tulee vahvistumaan myös tulevaisuudessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kirjoittaja on Turun AMK:n Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin koulutusjohtaja.