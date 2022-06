Toiveikkaasti kohti matkailukesää

PUHEENVUORO

Kevään merkit lupaavat hyvää. Turun seudun matkailu on piristynyt pandemian aiheuttamasta notkahduksesta, ja kesästä odotetaan jopa ennätysvilkasta. Lupauksen aurinkoisesta matkailukesästä antavat esimerkiksi Visitory Oy:n kokoamat majoitustilastot.

Varsinais-Suomessa kirjattiin huhtikuussa 100 000 rekisteröityä yöpymistä, joista kotimaisia oli 92 900 ja ulkomaisia 7 200. Yhteensä yöpymiset lisääntyivät 245 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Kun tarkastellaan vain Turun majoitustilastoja, lisäystä tuli peräti 380 prosenttia. Rekisteröityjä yöpymisiä oli jopa enemmän kuin huhtikuussa 2018 tai 2019.

Paikalliset hotellit ja tapahtumat ovat kertoneet myös kesäkuukausien hyvästä varaustilanteesta. Matkailijat uskaltavat ja haluavat lähteä liikkeelle, lomareissuja suunnitellaan yhä vapautuneemmin.

Varsinais-Suomessa matkailualan ahdinkoa ovat merkittävästi helpottaneet kotimaiset matkailijat. Suomalaiset ovat viimeistään pandemian aikana löytäneet kotimaan viehätyksen, ja kesän kynnyksellä reissaajat suorastaan janoavat lisää tietoa erilaisista kohteista ja aktiviteeteista – mielellään myös salaisista helmistä. Kysyntään vastaa vinkkeineen muun muassa Visit Turun matkailusivusto Kissmyturku.fi.

Suomalaiset ovat innostuneet matkailemaan kotimaassa myös siksi, että he haluavat tukea paikallisia matkailualan yrittäjiä. Matkailualan käänne parempaan alkoi jo viime kesänä.

Varsinais-Suomessa matkailualan liikevaihto kasvoi, ja vuoden lopulla kehitys oli jo lähellä pandemiaa edeltävää tasoa. Myös majoitustilastojen mukaan viime kesä oli menestys. Heinäkuussa Turussa yllettiin jopa kaikkien aikojen ennätykseen, mikä nostattaa odotuksia tulevaan.

Saariston syleilemä Turku on monipuolinen ja suosittu matkakohde, koska kaupungissa voi helposti yhdistää kulttuuri- ja luontomatkailun. Retkeily luonnossa on matkailun trendi, joka jatkuu vahvana myös pandemian jälkeen. Mainioita matalan kynnyksen retkeilykohteita ovat kaupungin puistot ja läheiset luontopolut, joihin pääsee päiväretkelle vaikkapa Fölillä matkaten.

Rauhoittavan luontoretkeilyn lisäksi suosiossa ovat kylpylälomat, hemmottelevat palvelut ja virkistävä kuntoilu. Matkailun tarjoamaan hyvinvointiin kuuluu olennaisesti myös herkullinen ruoka, josta Turun ravintolat tunnetaan.

Matkailijoiden vaatimustaso ja odotukset ovat nykyään korkealla myös kotimaassa. Vaikka vietetään päivä luontopolulla, yöksi pujahdetaan teltan sijaan hotellin lakanoihin. Siksi on ilahduttavaa, että Turussa on useita vetovoimaisia majoituskohteita. Matkailun luksus ei silti tarkoita niinkään ylellisyyttä vaan yksilöllisiä kokemuksia ja palveluita, jotka tuovat vaihtelua arkeen: tilataan aamiainen sänkyyn tai piknik-eväät päivän patikkaretkelle.

Matkailijoiden suunnitellessa kesäreissujaan kohteen ja matkustustavan valinnassa painavat yhä enemmän vastuulliset arvot. Matkailijat suosivat kohteita, joissa otetaan huomioon matkailun vaikutukset paitsi ympäristöön myös paikalliseen kulttuuriin ja talouteen.

Vastuullisuus ja kestävät arvot ovat nyt kilpailuvaltti – tulevaisuudessa vaatimus ja pysyvä toimintatapa. Erityisesti kansainvälisille matkailijoille Turku näyttäytyy vastuullisena kohteena vasta sitten, kun paikalliset matkailutoimijat ja -yritykset ovat lähteneet mukaan Visit Finlandin viitoittamalle vastuullisuuden polulle.

Vastuullisuuden lisäksi toinen matkailun suuri murros on digitaalisuus, jota pandemia on vain vauhdittanut. Ihmiset ovat tottuneet ostamaan matkoja, aktiviteetteja ja palveluja verkosta, vieläpä hyvin lyhyellä aikajänteellä. Päätöksiä tehdään nyt spontaanisti somekuvista tai läheisten suosituksista inspiroituneena, mutta myös erottuva markkinointi on tärkeässä roolissa.

Matkailutoimijoiden ja -yritysten näkökulmasta trendit ja murrokset voivat äkkiseltään tuntua tummilta pilviltä, jotka varjostavat aurinkoisia ennusteita ja lisäävät taakkaa elpymisen tiellä. Kannustan silti näkemään alan kehitysaskeleet haasteen sijaan mahdollisuutena. Digikanavissa voimme entistä kiinnostavammin kertoa niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailijoille, miten upea kohde Turun seutu on.

Kirjoittaja on Visit Turun myynti- ja markkinointijohtaja.