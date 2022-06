Talvinen aurinko lämmittää kasvoja. Olen saapunut määränpäähän, Pretorian yliopiston kampukselle. Tarkasti vartioidulta alueelta löytyy tavanomaisten yliopistorakennusten lisäksi muun muassa kokeellisia puutarhoja, lehmiä, hulppeita tenniskenttiä, puistoja, kauppoja, uimahalli ja tietenkin vierasmaja.

Matkalaukkuni jäi omille teilleen ja se hieman kaihersi mieltä. Selvisin joka tapauksessa viikon ilman matkatavaroitani lainaamalla ja pyykkäämällä vaatteita. Toukokuussa Åbo Akademin kunniatohtoriksi promovoitu professori Manfred Nowak antoi käyttööni hammasharjan ja tahnaa. Näin näitä kansainvälisiä suhteita pidetään lämpiminä, totesimme naureskellen.

Osallistuin Pretoriassa Global Campus of Human Rights -verkoston hallituksen kokouksiin. Emme ole tavanneet toisiamme fyysisesti sitten vuoden 2019. Monet asiat hoidamme nykyään virtuaalisesti, mutta joskus on tärkeää kokoontua yhteen. Verkosto järjesti samalla myös kansainvälisen konferenssin, jonka aiheena olivat maiden sisäiset pakolaiset.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sisäisen pakkomuuton syyt vaihtelevat, mutta Pretoriassa yksi aihe nousi yli muiden. Tulevaisuudessa pakolaisuuden taustalla on yhä useammin ilmastonmuutoksesta johtuva syy. Äärimmäiset luonnonolot, kuten esimerkiksi kuumuus, tulvat ja kuivuus uhkaavat miljoonien ihmisten elinoloja. Ihmiset joutuvat muuttamaan kotimaassaan alueelta toiselle ja paine rajat ylittävään pakolaisuuteen kasvaa.

Tulevaisuudessa pakolaisuuden taustalla on yhä useammin ilmastonmuutoksesta johtuva syy.

Oikeustieteen näkökulmasta ilmastopakolaisten asema on vaikea. Pakolaisoikeus rakentuu oletukselle, että pakoon lähdetään, kun oma valtio vainoaa tai se ei pysty vainolta suojaamaan.

Ilmastonmuutoksen seurauksissa ei sen sijaan ole kyse valtion vainosta, vaan vähitellen heikkenevistä olosuhteista, jotka jossain vaiheessa muuttuvat mahdottomiksi sietää. Ilmastonmuutos voi toki aiheuttaa nopeastikin eskaloituvia ongelmia, kuten tulvia tai hirmumyrskyjä. Olennaista on kuitenkin se, että oikeudellisessa ajattelussa vielä etsiskellään tapoja hahmottaa ilmastonmuutoksen takia pakkomuuton uhreiksi joutuvien kohtaloa.

Maan sisäisten pakolaisten osalta joudumme tarkastelemaan esimerkiksi sitä, kenelle vastuu ilmastonmuuton seurauksista kulloinkin kuuluu. Millaiset vahingot kuuluvat meidän kaikkien eli valtion korvattaviksi? Milloin voidaan edellyttää, että ihmiset itse ennakoivat ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja vakuuttavat omaisuutensa? Millaisia vahinkoja vakuutusyhtiöiden tulisi korvata?

Rajat ylittävien ihmisten oikeudellinen tilanne on hankalampi. Ilmastopakolaiset eivät ole varsinaisia pakolaisia, mutta heidän kohtalossaan on paljon yhteistä vainoa pakenevien ihmisten kanssa. Etelämeren pienille saarivaltioille kyse on jopa valtion olemassaolon jatkuvuudesta. Jos Tuvalu muuttuu asumiskelvottomaksi, mikä vastuu muilla valtioilla on sen kansalaisista?

Kysymykset ovat esimakua niistä ilmastonmuutokseen liittyvistä oikeudellisista ongelmista, joihin meidän tulisi löytää vastauksia. Ongelmien edessä olisi helppo vaipua synkkyyteen, mutta en tee niin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Konferenssissa tapaamani opiskelijat ovat jo ottaneet haasteen vastaan. Samaa päättäväisyyttä näkyy monissa omissa opiskelijoissani. He eivät ole jääneet voivottelemaan, vaan he kyseenalaistavat rohkeasti olemassa olevia ajattelumalleja ja rakenteita. Nelson Mandelaa siteeraten: se tuntuu aina mahdottomalta, kunnes se on tehty.

Kirjoittaja on Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti.