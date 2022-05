Turvallisuus taloyhtiössä

ALIO

Taloyhtiössä turvallisuus on yhteistoimintaa. Taloyhtiö vastaa, että pelastussuunnitelma, väestösuoja ja vakuutusturva sekä muu riskienhallinta ovat kunnossa. Paloturvallisuuden lisäksi lukitus-, hissi- ja sähköturvallisuus ovat taloyhtiöissä tärkeitä asioita asukkaiden ja koko talon kannalta. Tietoturva on noussut yhä merkittävämmäksi asiaksi turvallisuuden kannalta. Kiinteistön vakuutusturva on syytä pitää ajan tasalla. Taloyhtiössä vastuu asioiden toimeenpanosta on hallinolla eli hallituksella ja isännöitsijällä.

Turvallisuuden tunne rakentuu siitä, että asiat ovat kunnossa. Pelastuslaitoksille on tullut paljon väestönsuojelua ja väestönsuojia koskevia tiedusteluja Euroopan turvallisuustilanteen kiristyttyä.

Väestönsuojan rakentamismääräyksiin tai tarkastuksiin liittyvät asiat ovat pääosin lakisääteisiä. Jokaiseen väestönsuojaan on suositeltavaa nimetä oma väestönsuojan hoitaja, mutta laki ei tätä velvoita. Väestönsuojan hoitajan tulisi olla kyseisestä kiinteistöstä, koska suojautumistilanteessa hän toimii kyseisen suojan sisällä. Suojanhoitajan avuksi voidaan pyytää kiinteistöhuoltoa. On epätodennäköistä, että huoltohenkilökunta pystyisi auttamaan mahdollisissa käytännön suojautumistilanteissa. Kannattaa siis ottaa vastuuta omasta yhteisöstä.

Turvallisuus on paljon muutakin kuin väestönsuojan tarkastuksia. Taloyhtiön pelastusturvallisuuden kulmakivi on pelastussuunnitelma. Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava rakennuksen asukkaille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Vastuu tiedottamisesta on hallituksella ja isännöitsijällä.

Olennaista on tiedostaa asukkaiden oikeus perehtyä pelastussuunnitelmaan ja siihen liittyviin ohjeisiin. Pelastussuunnitelma tulee jakaa jokaiseen huoneistoon. Vuokralaisille kannattaa antaa pelastussuunnitelma jo vuokrasopimuksen teon yhteydessä. Pelastussuunnitelmasta on hyötyä ainoastaan, jos asukkaat tosiasiallisesti tutustuvat sen sisältöön.

Turvallisuutta ei voi kuitenkaan ulkoistaa vain hallitukselle ja isännöitsijälle. Mahdollisen sähkö- tai vesikatkon yhteydessä kannattaa ensin tarkastaa energiayhtiön tai vesilaitoksen häiriötiedotteet ennen soittoa isännöintiin tai kiinteistönhuoltoon.

Asukas vastaa oman asuntonsa ja varautumisen lisäksi siitä, että on perehtynyt koko taloa koskeviin turvallisuusasioihin. Palovaroitin ja sen toimivuus omassa asunnossa kuuluu asukkaan vastuulle. Tähän on poikkeuksena kiinteästi asennettu ja sähköverkkoon kytketty palovaroitin.

Kotivakuutus on asukkaalle tarpeellinen, vaikka taloyhtiöllä on kiinteistövakuutus. Meidän jokaisen kannattaa pohtia oman kodin pohjaratkaisua sen suhteen, missä oleskellaan tai nukutaan ja missä ovat syttymisriskin omaavat sähkölaitteet.

Asuinrakennusten paloturvallisuusriskit ovat kohonneet teknologian kehityksen myötä. Nopeasti yleistyneiden sähköpolkupyörien, -potkulautojen ja muiden sähköisten kulkuvälineiden säilyttäminen ja lataaminen taloyhtiöissä on aiheuttanut huolta paloturvallisuudesta.

Akkujen lataaminen esimerkiksi taloyhtiön pyöräkellarissa, jossa kukaan ei ole näkemässä mahdollisen tulipalon syttymistä, on riski koko kiinteistölle asukkaineen. Sähköisiä kulkuneuvoja tai niiden akkuja saa pääsääntöisesti ladata vain valvotuissa oloissa eli käytännössä asunnon sisätiloissa.

Latausalustan tulisi olla palamaton ja tilassa olisi hyvä olla palovaroitin. Jos lataaminen valvomattomissa oloissa aiheuttaa tulipalon, laitteen lataukseen jättänyt on viime kädessä vastuussa aiheutuneista vahingoista.

Turvallisuutta on myös pitää huolta lähimmäisistä. Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen, jos epäilee henkilön olevan avun tarpeessa. Huoli voi herätä esimerkiksi iäkkään henkilön muuttuneesta käytöksestä, turvallisuudesta, toimintakyvyn muutoksista tai jaksamisesta.

Huoli-ilmoitus on vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämiseksi. Sosiaalihuoltolaista löytyy vastaava ilmoitus, jota voidaan soveltaa kaiken ikäisiin henkilöihin. Ilmoittajan ei tarvitse tietää, kumman lain perusteella ilmoitus tehdään. Ilmoituksen vastaanottaja kunnassa ohjaa sen oikealle taholle.

Presidentti Sauli Niinistö totesi maaliskuussa, että esillä olevat asiat voivat painaa meidän mieltämme ja painavatkin. Mutta kaiken sen ohella kannattaa muistaa, että yhdessä me olemme vahvoja tukemalla toinen toisiamme ja viemme eteenpäin jokaisen asiaa. Niin myös taloyhtiöissä.

Kirjoittaja on toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi.