Taiteen talo aloittaa uuden aikakauden

Taiteilijoiden tilakysymykset ovat hiertäneet turkulaista kulttuurielämää jo vuosikymmeniä. Taiteilijat ovat saaneet lähteä muun muassa Jokikadulta, Linnankiinteistöstä ja viimeksi Barkerilta, josta oli ehditty ideoida Helsingin Kaapelitehtaan kaltaista suurta kulttuurikeskittymää.

Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 alla paine ratkaista krooniseksi muodostunut tilaongelma kasvoi erityisen kovaksi. Hetkittäin tulevaisuus näyttikin valoisammalta. Esimerkiksi vuonna 2008 taiteilijoiden työtilaratkaisuja pohtinut työryhmä esitti silloiselle kaupunginjohtajalleMikko Pukkiselle (kok), että Turkuun perustettaisiin luovan talouden keskus. Tiloiksi tarjottiin kahta vaihtoehtoa: Kupittaalla sijaitsevasta Kurjenlinnasta ja VR:n Konepajasta muodostuvaa kokonaisuutta tai Linnankiinteistöä.

Pysyvää kotia ei kuitenkaan löytynyt. Kun Raunistulan Barkerilla työskennelleet noin 190 ammattitaiteilijaa ja 100 harrastajaa joutuivat vuodenvaihteessa väistymään asuntojen tieltä, taiteen kentällä vallitsi ymmärrettävästi kyyninen tunnelma. Tilanne oli liian tuttu. Kun sitten uusien tilavaihtoehtojen joukkoon nousi täydellisellä paikalla sijaitseva Rettigin vanha tupakkatehdas, harva jaksoi uskoa, että kiinteistö todella saataisiin kulttuurin käyttöön. Rakennukseen näyttikin olevan tulossa hotelli.

Tällä kertaa taiteilijat kuitenkin saivat yllättyä iloisesti: Turun kaupunki osti Tuomiokirkon lähistöllä historiallisessa keskustassa sijaitsevan kiinteistön lokakuussa 2021 turvatakseen taiteen ja luovien alojen toiminnan edellytykset kaupungissa. Nelikerroksisen rakennuksen tilat hankittiin eri alojen taiteilijoiden käyttöön, ja ensimmäiset kuvataitelijat muuttivat taloon maaliskuussa.

Tulevaisuudessa Rettig voi nousta paikaksi, jota Turussa kävijä ei voi ohittaa.

Talon muuntaminen taiteilijoiden käyttöön sopivaksi vie aikansa, mutta avajaisissa 14. toukokuuta sekä taiteilijat että juhlayleisö huokuivat tyytyväisyyttä. Jo Rettigin ainutlaatuinen pihaympäristö on merkittävä lisä turkulaiseen kaupunkikuvaan. Tulevaisuudessa Rettig voi nousta paikaksi, jota Turussa kävijä ei voi ohittaa.

Turkulaisilla on syytä juhlaan, mutta Taiteen talon matka on vasta alkamassa. Edes uutta toimitusjohtajaa ei ole vielä valittu. Tehtävään tuli 34 hakijaa, joista jäljellä on enää kaksi. Alun perin valinta oli tarkoitus tehdä huhtikuussa, mutta ilmeisen tasaväkisten ehdokkaitten paremmuutta ei saatu ratkaistua edes Taiteen talon avajaisiin 14. toukokuuta mennessä.

Avajaisten jälkeen uuden toimitusjohtajan julkistusta lupailtiin avajaisia seuraavalle viikolle. Nyt uutta toimitusjohtajaa ollaan julkistamassa aikaisintaan 13. kesäkuuta alkavalla viikolla.

Kuka tehtävään valitaankaan, hän hyppää vauhdissa olevaan junaan.