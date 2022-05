Yliopistokoulutuksen korkea laatu rakentuu perinteistä ja uusista tuulista

PUHEENVUORO

Yliopiston opetustapoja uudistetaan ja tutkintojen sisältöjen ja rakenteiden päällekkäisyyksiä karsitaan parhaillaan. Vastaamme yliopistoissa myös tutkinnon suorittamisen jälkeisiin jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Samalla pidämme huolen siitä, että koulutuksen korkea laatu säilyy. Yliopistokoulutukseen kohdistuu tällä hetkellä monia toiveita ja tarpeita. Koemme, että pystymme näihin hyvin vastaamaan.

Digitalisoituva yhteiskunta, siitä aiheutuva osaamisvaje sekä muuttuvasta työstä ja väestörakenteen muutoksesta johtuva osaajapula asettavat yliopistokoulutukselle kiinnostavia haasteita. Yliopistokoulutukselle ainutlaatuista on se, että se perustuu tutkimukseen. Yliopistossa kaikki tutkijat opettavat ja kaikki opettajat tutkivat. Opetussuunnitelmia uudistetaan määräajoin. Tiettyjä perinteitä vaalitaan, mutta uusia elementtejä tulee jatkuvasti mukaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Näin voimme pitää lähtökohtana sitä, että kouluttamamme opiskelijat pystyvät vastaamaan yhteiskunnan ja maailman haasteisiin rohkeina uudistajina ja edelläkävijöinä. Hyvä ja monipuolinen kielitaito on moninaistuvassa työelämässä keskeistä. Vahvat vuorovaikutus- ja viestintätaidot myös omilla äidinkielillämme ovat tärkeitä, kun tehdään työtä vaativissa asiantuntijatehtävissä. On hallittava laajoja kokonaisuuksia ja pystyttävä koostamaan tietoa laajasta lähdevalikoimasta ja tuottamaan niiden pohjalta ratkaisuehdotuksia. Soveltavat taidot siis korostuvat nykymaailmassa.

Vastaus uusiutuvan työelämän tarpeisiin on opetusmenetelmien laajentaminen digitaalisiksi. Digitaalisen opetuksen lisääntyessä tulee kuitenkin varmistua siitä, että opiskelijan opintovuosi koostuu vaihtelevista suoritustavoista. Näin säilyy motivaatio opintoihin. Tärkeää on myös varmistaa, että opiskelijan on mahdollista kokea itsensä osaksi akateemista yhteisöä.

Nykyisin monessa kohdin opintoja tarjoutuu mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseensa soveltuvin tapa niitä suorittaa. Kaikkiin suorituksiin ei valinnan mahdollisuutta kuitenkaan jatkossakaan sisälly. Yliopistojen asiantuntijoihin ja tiedekuntien kokonaisnäkemykseen parhaasta tavasta toteuttaa laadukasta koulutusta voi luottaa.

Yliopistot tekevät kasvavassa määrin yhteistyötä, osin niukkenevien resurssien vuoksi, mutta pitkälti opetuksen korkealaatuisuuden säilyttämisen ja kehittämisen vuoksi. Tärkeänä uutena yhteistyönä on käynnistynyt kansallinen Digivisio2030-uudistus, jossa yliopistot luovat tulevaisuuden koulutusta yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa. Luvassa on opiskelijan tarpeet huomioon ottava alusta yhteiselle opintotarjonnalle, joka odotetusti kiinnostaa myös kansainvälisesti.

Digivisio2030-tarjonta huomioi ennen kaikkea jatkuvan oppimisen tarpeet. Oppija saatellaan alustalle yksilöllisine tarpeineen ja hänelle suositellaan koulutus-, työ-, ja osaamistaustan perusteella sopivimpia täydennyskoulutusvaihtoehtoja. Tarjonta alustalla tulee olemaan varsin monipuolista. Laatukriteereistä sovitaan niin ikään yhdessä. Kaikkien koulutuksesta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden kannattaa seurata tätä uudistusta aktiivisesti!

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yliopistoyhteisö elää perinteistä. Tärkeä akateemisen koulutuksen perinteitä ylläpitävä ja toistava tapahtuma on promootio. Promootio on arvokkain akateeminen juhla, jossa tutkinnon suorittaneita tohtoreita ja myös maistereita huomioidaan monta päivää kestävin menoin. Suomessa ensimmäinen promootio järjestettiin jo vuonna 1643 silloisessa Turun Akatemiassa.

Tänä keväänä useat yliopistot järjestävät pandemiatauon jälkeen perinteisiä promootioita, koulutusten ja tutkintojen pysyvää arvoa korostavia juhlallisuuksia. Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen tohtoripromootio järjestetään 26.–27.5. ja siellä promovoidaan 200 tohtoria ja 15 kunniatohtoria.

Yliopistosta valmistuvien asiantuntijoiden tulee kyetä toimimaan monenlaisissa yhteistyötiimeissä. Arvot, lähtökohdat ja tavoitteet saattavat olla hyvinkin erilaisia esimerkiksi kansainvälistä yhteistyötä tehtäessä. Tiedediplomatia onkin yksi tapa tuoda yhteen esimerkiksi poliitikkoja, tutkijoita ja asiantuntijoita. Yhteinen sävel ja tie löytyvät hyvän vuorovaikutuksen ja totuuspohjaisen argumentoinnin kautta. Rauhantekijöitäkin tarvitaan juuri nyt.

Turun yliopisto on vakaa tulevaisuuden rohkeiden rakentajien kouluttaja kaikenlaisina aikoina.

Piia Björn on Unifi-rehtorineuvoston edustaja Digivisio2030-ohjausryhmässä ja Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori, Jukka Kola on Unifi-rehtorineuvoston puheenjohtaja ja Turun yliopiston rehtori.