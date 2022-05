Kehoni on ollut viime kesästä lähtien enemmän tai vähemmän romuna. Ensimmäisen lomapäivän aamuna selkä rusahti jumiin ihan vain aamukahvilla istuessa. Ongelma oli ilmeisesti siinä, että olin kököttänyt tietokoneen ääressä viikkotolkulla pitkän projektin parissa, ja lihakset olivat fossiloituneet. Ennen kuin selkä teki tenän, tuli tietysi nosteltua pihalla kaikenlaisia kuormia huonossa asennossa.

Katsellessani magneettikuvia kieltämättä huolestuin, sillä välilevyt näyttivät masentavan tummilta lätyiltä. On painumaa ja kuivumista. Masensi, sillä luulin pitäneeni itsensäni huolta.

Fysioterapeutti antoi jumppaohjeet, joita olen yrittänyt noudattaa parhaan kykyni mukaan.

Hyvillä elintavoilla ja etenkin liikunnalla ruodon pitäisi pysyä kasassa jatkossakin. Lantion seutu kuulostaa edelleen juttelevilta riisimuroilta, mutta olen kiitollinen siitä, ettei kipu herätä enää öisin.

Motivaatiota siis riittää, sillä haluan pysyä jaloillani niin kauan kuin henki pihisee. Ulkoiset tekijät ovat kuitenkin tehneet kuntoilun hankalaksi. Terveinä jaksoina uiminen ja hiihto ovat tehneet todella hyvää niin keholle kuin mielelle, mutta esimerkiksi syksyn keuhkoputkentulehduskierre, tammikuinen korona ja perusflunssat ovat tarkoittaneet merkittäviä takapakkeja.

Olen yrittänyt keksiä mitä vain piristys- ja tsemppausideoita. Netti on pullollaan jos jonkinlaista kunto-ohjelmaa ja Instagram tuputtaa napakoita pikatreenipätkiä. Kesäksi kuntoon 2022 -teemoin lanseeratut kuntokampajat eivät taida minuun enää tepsiä eivätkä ne muutenkaan innosta. Kyllä tulee liian kiire jos meinaa saada itsensä iskuun toukokuun aikana. Sitä paitsi tavoitteena on olla kunnossa syksylläkin.

Onneksi media alkoi hekumoida pääministeri Sanna Marinin leuanvetokyvyillä. Propagandaa tai ei, mutta alitajuntaani pesiytyi idea: jos yrittäisikin päästä Natoksi kuntoon. Lanseeraisi oman leikkimielisen kampanjansa ja katsoisi miten tikissä sitä on sitten aikanaan.

Saavat tästä ottaa vaarin muutkin. Kenties huhkimme pian Kupittaalla Nato-teemaisissa puistoliikuntatapahtumissa.

Osallistuminen on helppoa, olet sitten Naton kannalla tai sitä vastaan. Sitä ei kysytä. Näyttää kuitenkin siltä, että keholtasi tullaan edellyttämään Nato-yhteensopivuutta. Kuntokuuri sopii erityisesti juuri sinulle, joka olet vuosikausia ainoastaan suunnitellut aloittavasi kuntoilun, mutta et ole pitänyt kiirettä, sillä terveys on kuitenkin tuntunut olevan ihan jees eikä naapurikaan ole kuittaillut.

Mitä tähän kuntokuuriin sitten kuuluu? Valitettavasti ohjelmarungon rakentaminen on vielä kesken leuanvetopäiviä lukuuunottamatta. Pääasia, että alkaa liikkua.

Kirjoittaja on toimittaja.