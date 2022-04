Valmistauduimme pyöräilemään Pariisin keskustassa, sillä pariisilainen ympäristöystävällisyydestä intoileva ystäväni halusi näyttää minulle kaupunkia.

Minua hirvitti. Ajattelin, että hädin tuskin selviydyn Turun keskustassa pyöräillessä. Kerran melkein jäin bussin alle, kun käännyin liikennesääntöjen vastaisesti ylittämään katua.

Kaverini pohjusti pyöräilyä suurkaupungissa luettelemalla ”Pariisin pyöräilyn säännöt”. Ensimmäinen sääntö: sääntöjä ei ole. Toinen sääntö: kaikkialla on tilaa.

Puikkelehtimista väkijoukossa en tosin suosittele kenellekään turistille. Itse seurasin vain edellä polkevaa ranskalaista ja apinoin kaiken, mitä hän teki. Silti välillä hirvitti, kun joku kävelijä tai autoilija yritti puikahtaa väliimme.

Pariisissa pyöräilyä on kehitetty viime vuosina etenkin korona-aikana. Suurille kaduille on tehty pyöräkaistoja ja Seine-joen varrelle on kaivettu valtava tunneli pyöräilijöitä ja lenkkeilijöitä varten.

Seinen rantabulevardi tosin muistuttaa tukkoista Aurajoen rantaa. Leveämpi väylä, mutta moninkertainen määrä ihmisiä.

Pariisin jälkeen Turussa pyöräillessä voi todeta ”varför Paris, vi har ju Åbo”. Eikä vain kaupunkien kokoeron takia. Pyöräilijöiden ja autoilijoiden käyttäytyminen Ranskassa ei muistuta lainkaan turkulaisten tunnollisuutta. Suomessa liikenteessä pyöräilijät eivät välttämättä muista kaikkia liikennesääntöjä, mutta Pariisissa niitä ei noudateta.

Kaverini vitsailee, että kun äänestää vihreitä kolme kertaa peräkkäin, saa pyöräillä punaisia liikennevaloja päin luvallisesti. Osa näyttää toimivan niin puoluekannasta riippumatta. Myös kävelijät vaeltavat teillä kuin porot.

Autoilijat sen sijaan väistävät melko kohteliaasti. Tööttäilyä ajoradan oikeassa laidassa ajamisesta ei kuule kuten Turussa.

Turku on surullisen kuuluisa pyöräilylle huonosti soveltuvasta keskustastaan, jossa pyörätie saattaa loppua yhtäkkiä.

Pyöräteitä olisi saatava lisää kriittisiin paikkoihin keskustaan, mutta suurkaupungissa pyöräilemisen jälkeen tärkeimmältä tuntuu, että niin kävelijöiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoidenkin olisi tärkeintä suhtautua kunnioittavasti toisiinsa.

Kirjoittaja on toimittaja.