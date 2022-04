Eilen oli sellainen päivä. Heräsin liian myöhään, oli kiire, avaimet katosivat, lapset kinasivat, tilillä oli pieniä numeroita. Aloin nähdä kaiken ärtymyslasien läpi. Huomasin omat mokani, kadehdin muiden onnistumisia, puussa keväisenä visertävä lintukin kuulosti pilkalliselta. Olin ärtynyt.

Ärtymys valtasi koko mielen. Todellisuus vääristyi. Näin vain negatiivisia asioita. Aloin elää ärtymyskuplassa.

Sitten törmäsin somessa meemiin, joka nosti esiin iirinkielisen tavan kuvata tunteita. Hymähdin, rakastan Irlantia. Asuin siellä ennen. Muistan pitkät merenrannat, suolaisen tuulen ja pubien takkatulien edessä nukkuvat koirat.

Iirin kielessä tunnetilat ilmaistaan eri tavalla kuin suomessa. Kun suomeksi sanon, että olen nälkäinen, iirin vastaava lause on Tá ocras orm. Nälkä ón päälläni. Kyllä, tiedän. Kieli muokkaa tapaa katsoa maailmaa, koko maailmankuvaa. Pienetkin sanat ovat osa sitä.

Yritin googlata, miten sanotaan “olen surullinen” iiriksi. Kirjoitin “surullinen” ja “iiri”. “Tarkoitatko surullinen hiiri?” Google kysyi. Elämme absurdeja aikoja. Kielet katoavat, ilmaisut unohtuvat. Iiri on vanha kieli. Sen alkumuoto tunnettiin jo 400-luvulla, nykyiiriä on puhuttu 1400-luvulta asti ja puhutaan edelleen.

Iiriä löytyy lisää. Sen sanat avaavat toisia maailmoja. Annan niiden tulla ajatuksiini.

Suomeksi olen väsynyt, iiriksi sama kuuluu tá tuirse orm, väsymys ón päälläni. Tunnetila ei iirissä ei kokijassa itsessään vaan tämän päällä, irtonainen ja muuttuva. Kuin papukaija olalla tai huivi johon voi kääriytyä. Myös onni on tilapäistä: tá áthas orm, onni on päälläni. Tá áthas ort, onni on päälläsi.

Sukellan hetkeksi iirinkieliseen maailmaan. Nyt ärtymys on päälläni. Mielikuva on vahva. Siinä minä ei ole sama asia kuin mielessä oleva tunne. Minä on erillinen, tunteet tulevat ja menevät, lentävät ja laskeutuvat hetkeksi, jatkavat matkaa.

Ehkä meidän kannattaisi tutustua siihen, miten eri kielten maailmat rakentuvat. Samalla voi kyseenalaistaa sellaista, mitä pitää itsestäänselvyytenä. Ehkä alan purkaa sanoja.

Aloittaa voi pienestä. Vaikka siitä ärtymyksestä. Ehkä on irtonaisen ärsytyksen päivä. Ehkä en ole kirjoittajakaan, vaan kirjoittaminen on päälläni, olallani, vierelläni, kanssakulkija. Millaisista sanoista sinun maailmasi rakentuu?

Kirjoittaja on toimittaja.