Uni- ja hengityskeskus osana sotea



Uni- ja vireystilan häiriöt ja pitkäaikainen hengitysvaje käsittävät lukuisia sairauksia, joista osa on kansantauteja, osa harvinaisia. Monet näistä sairauksista edellyttävät usean erikoisalan saumatonta yhteistyöstä, keskeisinä erikoisaloina keuhkosairaudet, psykiatria, neurologia, suusairaudet ja kliininen neurofysiologia.

Valtioneuvoston asetuksella 24.8.2017 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille säädettiin hengitys-, uni- ja vireystilahäiriöiden diagnostiikan ja hoidon valtakunnallista suunnittelua ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät. Näitä tehtäviä toteuttamaan perustettiin 1.1.2018 verkostomainen Tyksin Uni- ja hengityskeskus (www.vsshp.fi/uhk), johon Tyksin lisäksi kuuluvat Satasairaala, Vaasan keskussairaala ja Turun yliopisto. 1.1.2019 keskukselle myönnettiin Tyksin huippuyksikköstatus

Hoidon yhdenvertaisuuden ja tasalaatuisuuden toteutuminen edellyttävät yhtenäistä ohjeistusta, koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta. Paikallinen ja kansallinen koordinointi parantaa resurssien järkevää käyttöä ja hoitoketjujen sujuvuutta. Koordinointi käsittää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjaon lisäksi terveydenhuollon eri ammattiryhmien työtapojen ja työnjaon kehittämistä unohtamatta potilaiden osallistamista hoitoonsa.

Tyksin Uni- ja hengityskeskus on muita huippuyksikköjä niukemmista resursseista huolimatta saanut paljon aikaan. Kansalliset työryhmät ovat laatineet ohjeita muun muassa ammattilaisten osaamisvaatimuksista, uniapnea- ja hengitysvajepotilaiden ajoterveyden arvioinnista sekä pitkittyneiden koronaoireiden hoidosta perusterveydenhuollossa.

Yhdessä STM:n ja Kuntaliiton kanssa uniapneakiskohoitojen potilasmaksuja on yhtenäistetty potilaan eduksi; aiemmin erot saattoivat olla suuria naapurikuntienkin välillä. Uniapneakiskohoidon jonoja on lyhennetty kouluttamalla uniapneasuuhygienisti, joka hoitaa osan aiemmin erikoishammalääkärin tekemästä työstä.

Tyksin toimintatapa on herättänyt kiinnostusta muuallakin. CPAP-hoidon aloitusjonoja on lyhennetty oma-aloituksella. Uniapneaotilas saa lääkärikäynnillä CPAP-laitteen, kirjallisia ohjeita ja nettilinkin, joiden perusteella hän aloittaa laitteen käytön kotona.

Hoitaja tarkistaa etäseurantaohjelmasta hoidon sujuvuuden ja on tarvittaessa yhteydessä potilaaseen; myös potilas voi ottaa puhelimitse yhteyttä hoitajaan. Hoitajan ja potilaan aikaa säästyy erillisen aloituskäynnin jäädessä pois. Potilaspalaute on ollut myönteistä. Uusimpana muutoksena toimintatavoissa Covid-kotisairaalatoiminta terveysteknologiaa hyödyntäen mahdollistaa turvallisen hoidon, kun vuodepaikoista on pulaa.

Työelämän hektisyys ja Covid-19-pandemia ovat lisänneet unettomuusoireita. Moniammatillinen toimikunta on laatinut European Sleep Research Societyn kriteerien pohjalta osaamisvaatimukset unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta. Kriteerit täyttävien tiedot tullaan julkaisemaan Suomen Unitutkimusseuran verkkosivuilla, mikä parantaa potilaan oikeusturvaa.

Tyksin Uni- ja hengityskeskus on laatinut ”unikoulun” oppimateriaalin. Viime vuonna koulutimme yhteistyössä Turun AMK:n kanssa unihäiriöhoitajan jokaiseen sairaanhoitopiirimme terveyskeskukseen. Unihäiriöhoitajat ovat itsenäisesti toteuttaneet unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa myös etänä. Tarvittaessa he ohjaavat potilaan terveyskeskuslääkärille tarkempiin tutkimuksiin.

Käypä hoito-suosituksen mukaan lääkkeetön hoito on unettomuudessa ensisijaista, mutta saatavuus on ollut riittämätöntä. Uusi toimintamuoto mahdollistaa varhaisemman puuttumisen unettomuusoireisiin ja tehostaa hoidon porrastusta. Arvostetuissa kansainvälisissä lääketieteellisissä lehdissä julkaistujen satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten mukaan unettomuuden hoidolla voidaan ehkäistä myös masennusta. Unihäiriöhoitajatoiminnalla voitaneenkin vähentää masennuksesta johtuvia työstäpoissaoloja, jopa ennenaikaista eläköitymistä.

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on lisääntynyt. Keskus on mukana muun muassa maailman suurimmassa uniapneapotilaiden seurantatutkimuksessa ESADAssa, koronan vaikutusta uniongelmiin selvittävässä monikansallisessa tutkimuksessa sekä uniapnean diagnostiikkaa ja hoitoa uudistavassa Sleep Revolution hankkeessa osana EU:n Horizon 2020 –ohjelmaa.

Tänä vuonna käyttöön otettavat uniapnean ja hengitysvajeen laaturekisterit tulevat parantamaan soteyhteistyötä sekä mahdollistavat vaikuttavuustutkimusta ja hoidon kehittämistä. Tyksin Uni- ja hengityskeskus jatkaa nelivuotiaan tarmokkuudella työtään potilaiden parhaaksi.

Kirjoittaja on professori, ylilääkäri, Tyksin Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja, Turun yliopisto ja Tyks.