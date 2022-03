Minne menet, kansainvälinen järjestelmä?

ALIO

YK:n peruskirja on kansainvälisen sääntöpohjaisen toiminnan kiistaton keskipiste, ja YK-järjestelmä kokonaisuudessaan valtioidenvälisen yhteistyön perusta.

Tämän järjestelmän sokea piste on kuitenkin tilanne, jossa valtio (tai valtiojohtaja) päättää olla piittaamatta säännöstöstä.

Kansallisella tasolla eri hallinnolliset tahot ylläpitävät oikeusjärjestelmää rikkeistä huolimatta. Kansainvälisessä oikeudessa ei tähän verrattavissa olevia mekanismeja löydy.

Lopputulosta olemme seuranneet jo viikkoja Venäjän rikkoessa hyökkäyksellään YK:n peruskirjaa, kansainvälisen oikeuden keskeisimpiä periaatteita kuten valtion suvereniteettia ja voimankäytön kieltoa, sekä humanitaarisen oikeuden sääntöjä pommittamalla siviilejä.

Kansainvälisen oikeuden ympärillä käykin nyt kova kuhina. Kun järjestelmän valuviat näin räikeästi paljastuvat, myös sen olemassaolo asettuu kyseenalaiseksi.

Valtioiden voimankäyttöä koskevat säännöt ja prosessit ovat oman aikakautensa tuotteita. Vielä YK:n edeltäjän Kansainliiton aikaan täyskieltoa voimankäytölle ei ollut.

Vasta YK:n peruskirjan myötä (1945) tähän tuli muutos. Samalla annettiin YK:n turvallisuusneuvoston vastuulle kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen. Neuvoston pysyvien jäsenten silmissä veto-oikeus on keskeinen osa kiellon hyväksyttävyyttä.

Vaikka sodat eivät ole kiellon myötä maailmasta kokonaan hävinneet, ovat nyt nähdyn räikeät hyökkäystoimet toista valtiota vastaan tulleet harvinaisiksi. On hyvä myös todeta, että kansainvälinen oikeus ei ole jäänyt Venäjältä huomioimatta.

Hyökkäystä Ukrainaan on perusteltu vetoamalla esimerkiksi separatistialueiden itsemääräämisoikeuteen sekä itsepuolustukseen. Venäjä on pitänyt pakotteita kansainvälisen oikeuden vastaisina, sekä osallistunut kansainvälisen tuomioistuimen kuulemiseen kansanmurhan vastaiseen sopimukseen liittyen.

Venäjän välineelliset viittaukset kansainväliseen oikeuteen ovat toki sisällöllisesti lähinnä perversio. Tästä huolimatta nämä esimerkit osoittavat järjestelmän vakiintuneen aseman sinä kielenä, jonka kautta valtiot voivat kommunikoida toistensa kanssa myös äärimmäisissä kriiseissä.

Juuri tämän kielen käytön kautta kommunikaatioon siirtyy myös odotuksia toiminnan perusteltavuudesta ja periaatteellisuudesta, sekä prosessien kunnioittamisesta ja jatkuvuudesta.

Kielimuoto ei paljoa Harkovan asukkaita pommitusten alla auta. Tästä näkökulmasta kansainvälinen oikeus osoittaa juuri nyt suurimmat heikkoutensa. Mutta samat pommitukset todistavat myös järjestelmän olemassaolon tärkeyden.

Kansainvälisessä oikeudessa ei ole instituutiota, joka pystyisi Venäjän aseellisen hyökkäyksen pysäyttämään. Vaikka monet kansainväliset instituutiot ovat nyt aktivoituneet ennennäkemättömällä tavalla, Putin tuskin ilmestyy kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, eikä Venäjä todennäköisesti mukaudu kansainvälisen tuomioistuimen tuomioon.

Näiltä osin on helppo todeta että järjestelmä ei vastaa odotuksia. Sama järjestelmä on kutenkin mahdollistanut yhtenäisen vastareaktion, yhteiseksi koettujen periaatteiden puolustamiseksi. Niin taloudelliset sanktiot kuin Ukrainan sotilaallinen avustaminen löytävät perustelunsa kansainvälisestä oikeudesta.

Geopoliittinen asetelma tulee maailmassa muuttumaan. Sodan lopputuloksesta sekä Venäjän hallinnon tulevista valinnoista riippuen vaikutukset voivat olla suuria myös kansainvälisen järjestelmän kannalta.

YK:n yleiskokous on todennut Venäjän hyökkäyksen rikkovan vakavasti peruskirjaa, Ukrainan presidentti on vaatinut Venäjän erottamista turvallisuusneuvostosta, ja keskustelu veto-oikeudesta on jälleen virinnyt.

YK:lla onkin Venäjän suhteen edessään vakava poliittinen dilemma. Samalla valtioiden yhtenäinen toiminta Ukrainan tueksi kansainvälisen oikeuden sääntöjen ja instituutioiden kautta vahvistaa järjestelmän roolia valtapoliittisten tavoitteiden vastapainona.

Kirjoittaja on kansainvälisen oikeuden tutkimusjohtaja Åbo Akademissa.