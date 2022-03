Miten Putinin hyökkäyssota päättyy?

PUHEENVUORO

Presidentti Vladimir Putinin määräyksestä Venäjän tunkeutumisesta Ukrainaan tulee käyttää nimitystä "sotilaallinen erityisoperaatio". Sanaa sota ei saa käyttää. Tosiasiassa kyse on aivan tyylipuhtaasta hyökkäyssodasta, jonka Venäjä aloitti laajalla yllätyshyökkäyksellä Ukrainan suvereenisuutta vastaan. Tarkoituksena oli saattaa Ukraina Venäjän määräysvaltaan. Ukraina on ollut YK:n jäsenvaltio yli 75 vuotta, joten kyseessä on räikeimmän luokan loukkaus kansainvälistä oikeutta vastaan.

Putinin valtakaudella demokratia on lähes kadonnut Venäjältä. Poliittinen oppositio on nujerrettu ja sekä parlamentti että oikeuslaitos ovat tiukasti Putinin pihdeissä. Riippumattomien tiedotusvälineiden toimintaa ei ole täysin estetty, mutta Ukraina-hyökkäyksen yhteydessä duuma sääti lain, joka julistaa rikolliseksi "väärän tiedon levittämisen" Ukrainan sodasta. "Oikea tieto" löytyy hallituksen tiedotusvälineistä, joista löytyy aivan toinen todellisuus kuin maailman riippumattomista tiedotusvälineistä.

Putinin erityinen huomio on kohdistunut entisiin neuvostotasavaltioihin Ukrainaan ja Georgiaan, jotka ovat kyenneet kehittämään demokraattista järjestelmää. Kun niitä vertaa autoritääriseen Venäjään, vertailu ei mairittele Putinia. Siksi Ukraina on pantava kuriin. Georgia ehkä tulee seuraavaksi.

Venäjä uskoi yllätyshyökkäyksen johtavan nopeaan voittoon. Putin ei ennakoinut ukrainalaisten vahvaa puolustustahtoa ja taisi yliarvioida oman armeijansa iskukyvyn. Venäjän armeija on kyllä kylvänyt melkoisesti tuhoa ja pelkoa, mutta näkyvissä ei ole nopeaa voittoa. Putin ei myöskään odottanut, että Venäjään kohdistetut pakotteet olisivat niin voimaperäisiä.

Putin on ilmoittanut seuraavat vaatimukset Ukrainalle: a) Ukraina on demilitarisoitava ja sen tulee julistautua puolueettomaksi. Tämä merkitsee sitä, että sillä on enintään heikko armeija, jonka Venäjä voi kukistaa niin halutessaan. Ukraina ei saa liittyä Natoon eikä EU:iin. b) Ukrainan on myönnettävä, että Krim kuuluu Venäjään ja sen on tunnustettava Luhansk ja Donetsk itsenäisiksi valtioiksi. Lisäksi laajempi Dombasin alue siirtyy osaksi Venäjää. Merkinneekö tämä sitä, että niin kauan kuin ette suostu, me tuhoamme maatanne lisää?

YK:n yleiskokous tuomitsi päätöslauselmassaan ES-11/1 kovin sanoin Venäjän hyökkäyksen äänin 141 puolesta, viisi vastaan ja 35 pidättyi. Lisäksi 12 valtiota ei osallistunut äänestykseen. Puolelleen Venäjä sai vain liittolaisensa Valko-Venäjän sekä Pohjois-Korean, Syyrian että Eritrean. Ne kaikki ovat diktatuureja.

Pidättyneiden maiden luettelosta paistavat silmään Aasian väkirikkaat valtiot Kiina, Intia ja Pakistan. Ne antoivat etusijan poliittisille näkökohdille, mutta eivät ne ole Venäjän tukijoita. Mitä tulee kahdeksaan Kaukasuksen ja Keski-Aasian valtioon, vain Georgia tuomitsi hyökkäyksen, mutta mikään ei asettunut Venäjän puolelle. Kolme jättäytyi pois äänestyksestä ja neljä pidättyi. Nähtävästi niiden keskuudessa vallitsee pelkoa Venäjää kohtaan.

Putin on joutunut huomaamaan, että sitä vastassa on valtioiden suuri enemmistö, joista noin 40 soveltaa tiukkoja pakotteita Venäjää vastaan. Putin on pyytänyt taloudellista ja ruoka-apua Kiinalta sekä sotilaita Syyriasta. Kun Kiina ilmeisesti kieltäytyy auttajan roolista tai tarjoaa vain suppeaa apua, avuksi tulevat syyrialaiset sotilaat, joille Ukrainan olot ovat täysin vieraat, ovat heikko todiste Venäjän saamasta tuesta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on ilmaissut optimismia kahden valtion neuvottelujen ollessa nyt käynnissä. Hän on ilmoittanut, ettei Ukraina nyt harkitse Nato-jäsenyyden hakemista, koska kireissä oloissa se ei menestyisi. EU-jäsenyydestä pidättymiseen ei tule suostua. Toivoa sopii, että edes kohtuullinen ratkaisu saataisiin aikaan. Onko sittenkin niin, että Putinin edun mukaista onkin nyt pyrkiä nopeahkoon kompromissiin Ukrainan kanssa?

Ainakaan länsimaat eivät anna helpolla Venäjälle anteeksi Putinin aggressiota. Putinin valloituksia ei tunnusteta laillisiksi.

Kirjoittaja on kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori.