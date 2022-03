Ukrainan kuuluisin bardi välittää koko maan "sydämentykinnän"

ALIO

Sala-ampujien luodit uhkaavat kaiken aikaa presidentti Volodymyr Zelenskyin henkeä. Mutta järkyttävissä oloissa Zelenskyin rohkeita ja kotirintamaa lujittavia toteamuksia ja analyyseja siteerataan nyt tuhkatiheään niin Ukrainan ja ulkomaiden mediassa kuin ukrainalaisten arkikeskusteluissakin.

Yhtä taajaan lainataan myös historiallisesti huomattavinta ukrainalaista: kansallisrunoilija Taras Shevtshenkoa. Vaikka Shevtshenko eli 200 vuotta sitten, hän kiteytti ukrainalaisuuden olemuksesta niin paljon kestävää ja täysipainoista, että sanat auttavat myös Venäjän avoimen hyökkäyksen olosuhteissa.

Shevtshenko (1814–1861) tunnetaan yhä liian heikosti suomalaisessa keskustelussa. Kuitenkin jo ensimmäisiin suomalaisiin ensyklopedioihin kuuluvan Tietosanakirjan (1919) kymmenennestä osasta löytyy oivallisia luonnehdintoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Siinä kirjoitettiin, että Shevtshenkon sekä lyyriset että kertovat runot ovat ”aito ukrainalaisen tunteen läpitunkemat”.

Tietosanakirja vahvisti, että Shevtshenkon teksteissä välittyy ”koko Ukrainan sydämentykintä”.

Neljään riviin kiteytyy Shevtshenkon ydinajatus, joka kuullaan nyt kaikkialla Ukrainassa: ”Taistelette – voitatte. / Jumala teitä auttakoon. / Totuus on puolellanne, kunnia on puolellanne, / ja vapaus on pyhä.”

Venäjän hyökkäyksen oloissa on hyvä muistaa myös Shevtshenkon säe runosta Son (Uni): ”Yksi rakentaa, / toinen tuhoaa.”

Vaikka Ukrainan historiaan ja kulttuuriperintöön viitataan nykyisin hyvinkin usein, ani harvoin mainitaan kuitenkaan kansallisrunoilijan nimeä.

Poikkeuksen teki huhtikuussa 1998 presidentti Martti Ahtisaari pitäessään laajan puheen Kiovan Mohyla-akatemiassa. Silloin oli kulunut seitsemän vuotta Ukrainan uudesta itsenäistymisestä ja kolme vuotta Suomen liittymisestä Euroopan unioniin.

Ahtisaari tähdensi ukrainalaisille kuulijoilleen ja muulle yleisölleen:

”Suomen ja Ukrainan kansat ovat taistelleet kansallisen identiteettinsä säilyttämiseksi. Vuosisatoja ukrainalaisten onnistui säilyttää oma identiteettinsä jopa silloin, kun Ukraina oli jaettu usean valtion alueelle. Suuri ukrainalainen runoilija Taras Shevtshenko loi runot, jotka 1800-luvulla kohottivat ukrainalaisten kansallistuntoa ja joiden arvoja olivat suvaitsevaisuus ja vapaus.”

Ahtisaaren kiteytyksen mukaan ”voimme sanoa, että Shevtshenkon edustamat ihanteet ovat myös Euroopan unionin toiminnan perusta”.

Shevtshenko olirunoilija, taidemaalari ja kansallisen ukrainalaisen liikkeen johtohenkilö. Pyhien Kyrilloksen ja Methodioksen nimiä kantaneen ja tsaarinvaltaa vastustaneen veljeskunnan tavoitteena oli muun muassa Ukrainan tuleva itsenäisyys.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kun seuran toiminta paljastui tsaristisille viranomaisille, seura lakkautettiin. Viimeiset vuotensa Shevtshenko eli ankaran poliisivalvonnan alaisena.

Shevtshenkolta on suomennoksena ilmestynyt vain yksi kirja, 44-sivuinen Runoja (1954), joka julkaistiin Petroskoissa. Ei ole sattuma, että Shevtshenkon kokoelma sai painoluvan vuosi J. V. Stalinin kuoleman jälkeen. Kobzarit olivat 1930-luvulla joutuneet stalinilaisen vainon kohteeksi aivan samoin kuin oli tapahtunut edellisen vuosisadan Venäjällä.

Runoilija haaveili ajasta, jolloin hänen maansa olisi itsenäinen ja suvereeni valtio ja jolloin Ukrainassa voitaisiin rauhassa kunnioittaa kansan kieltä, kulttuuria ja historiaa.

Petroskoilaisen runoilijan Nikolai Laineen suomennokset on selvästi tehty venäjännösten perusteella. Joka tapauksessa joukossa on Shevtshenkon keskeisimpään tuotantoon kuuluvia runoja, esimerkiksi Puutarha kasvaa kirsikoita, Uni ja Mä olin 13-vuotias.

Eino Leinolla, hiukan toisenlaisella bardilla, on massiivisessa tuotannossaan neljä runoa, joissa mainitaan Ukraina: Terve, Ukraina!, Ukrainalainen legenda, Suomen messut ja Vapauden vilja.

Niistä viimeinen ilmestyi runoilijan myöhäiskauden kokoelmassa Ajatar (1920), joka alaotsikkonsa mukaan sisältää tietovirsiä. Yhdessä tietovirsistä, Vapauden viljassa, Kainuun bardi hehkuttaa suorapuheisesti:

”Kuin syyttäjät seisomme aamussa ajan, / Ukraina ja Puola ja Suomi ja Viro. / Näät Moskova pettää, on pettänyt ennen, / ja pettävi tuhanten vuosien mennen!”

Kun Shevtshenkon tekstejä on suomennoksina saatavilla minimaalisen vähän, tässä olisi varmaan yksi perusteltu aihe tulevalle ukrainalais-suomalaiselle kulttuuriyhteistyölle.

Poikkeus onkin sitten sitäkin suurempi. Uskaltaa väittää, että melkeinpä jokainen suomalainen tuntee Shevtshenkon runon Laulu Dneprille (Reve ta stogne Dnipr shirokiy, 1837), tosin tietämättä, että sanat ovat Ukrainan kansallisrunoilijan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Teksti on alku laajasta balladista.

Sen ovat levyttäneet lukuisat nimekkäät laulajat Markus Allanista Heikki Kinnuseen, Matti Salmisesta Kauko Käyhköön, Tapio Rautavaarasta Viktor Klimenkoon.

Oivallinen suomenkielinen teksti lähti Reino Helismaan tuotteliaasta kynästä. Helismaa ei osannut ukrainan kieltä; siksi on sangen epäselvää, missä muodossa alkuteksti hänelle esiteltiin.

Helismaan sanoitus on loistava, yksi hänen parhaistaan. Shevtshenkon nimi mainitaan korrektisti ja asiallisesti kaikissa levytystiedoissa.

Vain yksi seikka on syytä kirjata, kun tekstiä kuuntelee tarkkaan: Helismaa teki tykkänään oman runon. Kun suomennosta vertaa ukrainankieliseen alkutekstiin, on pakko huomauttaa, että lieväkin uskollisuus alkutekstille unohtui sangen täydellisesti.

Siinä ei kuitenkaan liene mitään pahaa. Hienolla tavalla Shevtshenkon teksti antoi Helismaalle sykähdyttävän inspiraation, ja Ukrainan mahtava Dnepr-virta (ukrainalaisittain Dnipro) sai ylistyksensä.

Ukrainalaisesta kulttuurimaisemasta on hyvä olla kiinnostunut, vaikka Venäjän hyökkäys on tuhonnut sitä silmittömästi. Henki taistelee uljaasti miekkaa vastaan.

Kirjoittaja on turkulainen toimittaja ja kriitikko. Hän on julkaissut muun muassa teoksen Kirjojen Turku.