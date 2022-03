Sydän- ja keuhkosiirto turvaa elämän

ALIO

Jotkut sydän- ja keuhkosairaudet etenevät tilanteeseen, jossa ainoa parantava keino on elinsiirtoleikkauksessa saadut siirtokeuhkot tai -sydän. Sydänsiirron taustalla on esimerkiksi sepelvaltimotaudin aiheuttama peruuttamaton sydänlihasvaurio. Keuhkosiirtoon voi johtaa muun muassa keuhkofibroosi tai keuhkoahtaumatauti. Myös niin sanottuja blokkisiirtoja eli sekä sydämen että keuhkonsiirtoja tehdään silloin tällöin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sydän- ja keuhkokeskus tekee kaikki Suomen elinsiirrot. Munuaissiirtoja tehdään eniten. Elinluovuttaja on yleensä aivokuollut ihminen. Munuaisen luovutus elävältä ihmiseltä on ollut mahdollista muutaman vuoden. Elinsiirtotoiminta alkoi 1960-luvulla ja Suomessa elää monia, joille siirto on tehty jo vuosikymmeniä sitten.

Elinsiirtoon valmistautuminen on vaativa tilanne sitä odottavalle. Koska luovuttajan elimen on sovelluttava vastaanottajalle kooltaan ja veriryhmältään, elinluovutuksen odottajat ovat "listalla", eivät jonossa. Takuuta siitä, koska pääsee leikkauspöydälle, ei ole. Pandemia-aikana elinsiirtoa odottavien lista on pidentynyt. Luovutustilanne voi tulla eteen hyvinkin yllättäen ja moni sydän- ja keuhkosiirtoa odottava varmistaakin, että on aina puhelimella saavutettavissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Elinluovutusta odottaessa on tärkeää pitää huolta kunnostaan ja toimintakyvystään, vaikka se ei helppoa olisikaan. Sydän- ja keuhkosiirrokkaat elävät myös elinsiirron jälkeen esimerkillisen terveellisesti huolehtien riittävästä liikunnasta ja terveellisestä ruoasta. Etenkin kuntoilu on monelle mieluista ja elinsiirtourheilulle onkin omat sarjansa paraurheilun piirissä.

Termin "siirrokas" keksi Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - Syke ry:n perustajajäsen Jussi-Pekka Lehto ja se on vakiintunut suomen kieleen jo vuodesta 1992 lähtien.

Elinsiirrokas ei koe olevansa potilas, koska terveys ja toimintakyky palautuvat useimmiten täysin elinsiirron jälkeen. Uuden sydämen tai keuhkot saatuaan useimmat kuntoutuvat erinomaisesti ja palaavat töihin. Pandemia-aika on tuonut haasteita, koska elinsiirron kokeneitten immuniteetti on hyvin hauras. Elinsiirrokkaat saivat ensimmäisinä kolmannet koronarokotteet ja heille on tarjottu myös neljäs rokote viime syksystä alkaen.

Elinsiirron jälkeen ihminen on säännöllisessä terveydenhuollon seurannassa. Hyljinnänestolääkkeet kuuluvat arkeen, ja lääkitys ja hygienia ovat tärkeä osa elämää. Sydän- ja keuhkosiirrokkaan terveyttä seurataan keskussairaalassa ja/tai Meilahden HUSin sydän- ja keuhkokeskuksessa koko elämän ajan.

Lain mukaan elinluovuttaja on jokainen suomalainen, joka ei ole sitä eläessään kieltänyt. Mahdollisen luovuttajan tahto pyritään selvittämään ja helpoin tapa ilmaista se on allekirjoittamalla elinluovutuskortti, lataamalla tämän mahdollistava aplikaatio kännykkään, kirjaamalla tahto Omakantaan tai kertomalla asia läheiselleen.

Elinluovutusta odottaa satoja ihmisiä ja pelkästään uutta sydäntä tai keuhkoja yli 80 suomalaista. Elinsiirtolista on pidentynyt pandemia-aikana. Viime vuonna HUS teki 420 elinsiirtoa. Näistä 22 oli sydänsiirtoa, 24 keuhkosiirtoa, 75 maksansiirtoa, 31 haimansiirtoa ja 268 munuaissiirtoa. Sydän-keuhkosiirtoja eli blokkisiirtoja ei tehty.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Alueellisesti nähdään eroja sydän- ja keuhkosiirtoon ohjaamisessa. Varsinais-Suomesta lähetetään muuta maata harvemmin potilaita sydän- tai keuhkosiirtoon. Suomi eroaa myös suhteessa muihin Pohjoismaihin; meillä sydämiä siirretään asukaslukuun suhteutettuna muita maita vähemmän. Keuhkosiirroissa on kuitenkin muutaman viime vuoden aikana päästy muiden Pohjoismaiden tasolle. Munuaissiirtoja Suomessa tehdään väkilukuun suhteessa hieman enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Koska elinsiirron läpikäyneet palaavat aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, toimenpide on kustannustehokas. Moni sydän- ja keuhkosiirrokas tekee myös huomattavan paljon vapaaehtoistyötä muun muassa vertaistukitoiminnassa ja toimii siten muitten sairastuneitten tukena. Elämän arvon ymmärtää, kun on läpikäynyt tilanteen, jossa muuta hoitoa kuin elinsiirto ei ole.

Kirjoittaja on Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – Syke ry:n toiminnanjohtaja.