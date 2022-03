Naisten tie tieteen huipulle on edelleen miehiä kivisempi

PUHEENVUORO

Vain joka kolmas suomalaisista professoreista oli vuonna 2020 nainen. Humanistisissa ja kasvatustieteissä naiset ovat jo enemmistönä, mutta joillakin luonnontieteiden ja tekniikan aloilla naisten osuus on usein vain kymmenen prosentin luokkaa.

Ensimmäiset naismaisterit ja -tohtorit nähtiin 1870-1890-luvuilla. Vielä 1900-luvun alussa naisten piti Suomessa hakea erivapautta sukupuolestaan voidakseen opiskella yliopistossa. Yliopistojen opettajan ja tutkijan virkoihin naisia ei heti kelpuutettu. Ovien avauduttua naisten määrä kasvoi ennen muuta alemmissa opetustehtävissä, tieteen huipulle, professoreiksi oli pitkä matka.

Naisten osuus professorikunnasta on lisääntynyt yllättävän hitaasti. Turun yliopistossa naisten osuus professoreista oli 43 prosenttia vuonna 2020. Ensimmäinen nainen nähtiin professorina Turussa vuosina 1927–1937, kauppaneuvoksetar Ellen Dahlströmin lahjoitettua Åbo Akademille historian professuurin. Virkaan kutsuttiin Alma Söderhjelm, joka ei pätevyydestään huolimatta ollut saanut Helsingin yliopistossa auki ollutta historian professuuria.

Seuraavat naispuoliset professorit olivat lääkäreitä: Laimi Leidenius synnytys- ja naistentautiopissa Helsingissä 1930–1938 ja Hilja Teräskeli 1943–1951 silmätaudeissa Turun yliopistossa. Teräskeli kuului uuden Turun lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisiin professoreihin.

Tieteenalansa ensimmäinen naisprofessori ei automaattisesti avannut tietä muille naisille. Vuoteen 2022 mennessä Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professoriksi ei ole edelleenkään nimitetty muita naisia. Turun yliopiston synnytys- ja naistentautien ensimmäinen täysprofessori Päivi Polo astui virkaan 2018, kuuden miehen jälkeen. Seija Grénman oli osa-aikainen professori 2010–2020.

Hilja Teräskelin muotokuvan alla Tyksin silmäklinikalla työskentelee nyt professori Eija Vesti. Silmätautiprofessorina on ollut myös Eeva Nikoskelainen 1989–2006.

Teräskelin jälkeen kului 36 vuotta ennen kuin Turkuun nimitettiin seuraava nainen lääketieteen professoriksi. Eeva Nordman oli syöpätautien ja sädehoidon professori 1979–1998. Hän vaikutti myös Turkuun perustetun Valtakunnallisen PET-keskuksen vt. johtajana. Nordmanin valinnan aikaan suomalaisista professoreista vain viisi prosenttia oli naisia.

Lääketieteellisen tiedekunnan kolmas naisprofessori oli vuonna 1988 sisätaudeille nimitetty apulaisprofessori Auli Toivanen. Suomen ensimmäinen naispuolinen lastentautiopin professori oli Erika Isolauri Turussa. Hänet nimitettiin vuonna 2005.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varhaisia naisprofessoreita ja ensimmäisiä naisia tieteenaloillaan Suomessa olivat tähtitieteilijä Liisi Oterma, myös Tuorlan observatorion johtaja vuosina 1965–1978 ja matematiikan professori Ulla Pursiheimo 1971–1999. Fysiikka ja matematiikka ovat edelleen hyvin miehisiä tieteenaloja. Fysiikan naisprofessoreita Turussa ovat 2010-luvulla nimitetyt italialaissyntyinen Sabrina Maniscalco ja oman yliopiston kasvatti Petriina Paturi.

Humanistisen tiedekunnan ensimmäisiä naisprofessoreita olivat englantilaisen filologian Inna Koskenniemi 1969–1988 ja kotimaisen kirjallisuuden Kerttu Saarenheimo 1971–1982. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen henkilökohtainen ylimääräinen professori oli 1980-luvulla Eeva Kangasmaa-Minn.

Ensimmäinen Suomen historian professori maahamme saatiin vasta vuonna 2002, kun Kirsi Vainio-Korhonen nimitettiin Turkuun.

Ensimmäisiä naisia aloillaan olivat myös Inkeri Vikainen, kasvatustieteen professori 1959–1977, Kirsti Lagerspetz, psykologian professori Åbo Akademissa 1972–1985 ja sen jälkeen Turun yliopistossa vuoteen 1995 sekä Pohjoismaiden ensimmäinen naispuolinen musiikkitieteen professori Pirkko Moisala, Akademissa 1998–2007, Turun yliopistossa 2007–2008 ja Helsingin yliopistossa 2008–2018.

Hoitotiede on poikkeuksellinen tieteenala, jonka kaikki professorit ovat olleet naisia. Turussa ensimmäinen alallaan oli Sirkka Lauri 1988–2002. Hänen jälkeensä hoitotieteen laitosta on johtanut Helena Leino-Kilpi, jonka aikana Turun hoitotiede on noussut alansa kansainväliseen kärkeen.

Kolme viimeisintä tieteen akateemikoiksi valittua naista ovat turkulaisia professoreita: immunologi Sirpa Jalkanen 2015, kasvitieteilijä Eva-Mari Aro 2017 ja suomen kielen tutkija Kaisa Häkkinen 2020.

Sukupuolella on edelleen väliä tiedeuralla. Taustalla ovat monin tavoin vaikuttavat asenteet, joiden vuoksi naisten on useissa yhteyksissä todistettava pätevyytensä miehiä perusteellisemmin.

Kirjoittaja on FM ja tietokirjailija, joka on julkaissut yhdessä Helsingin yliopiston apulaisprofessorin Anu Lahtisen kanssa kirjan Proffapoluilla. Tutkittua ja koettua tiedenaisten elämästä. Avain 2022.