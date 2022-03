Porin prikaati – neljä vaille neljäsataa

PUHEENVUORO

Helmikuun 16. päivänä vietettiin Porin prikaatin syntymäpäivää. Lukuisat Porilaiset taistelijasoturipolvet ovat puolustaneet Suomea jo 396 vuotta. Toki Porilaisten ensimmäisissä sodissa taisteltiin lähinnä läntisen emämaamme suurvalta-aseman pönkittämiseksi.

Huomattakoon, että Porin prikaatissa kirjoitamme porilaisen isolla P:llä: Porilainen on Porin prikaatissa palveleva tai palvellut, kun taas porilainen on Porin kaupungin asukas.

30-vuotisen sodan alku osoitti kuningas Kustaa II Aadolfille, että lisää joukkoja tarvitaan. Erityisesti tarvittiin suomalaisia, jotka olivat osoittautuneet kelpo taistelijoiksi. Niinpä kuningas perusti ympäri Ruotsin valtakuntaa maakuntarykmenttejä armeijansa vahvistukseksi vuonna 1626. Porin läänistä perustettiin rykmentti, joka kantoi alkuvaiheessa komentajansa eversti Arvid Hornin nimeä.

Puolen vuoden peruskoulutuksen jälkeen rykmentti taisteli Ruotsin kuninkaan puolesta Preussissa. Koska peruskoulutusaika oli samanmittainen kuin nykyisen miehistön palvelusaika, voinemme olettaa, että koulutus oli ollut sangen tehokasta.

1670-luvulla rykmenttejä alettiin kutsua maakunnittain, ja sen tuloksena joukkoluetteloon kirjattiin Kuninkaallinen Porin rykmentti.

Sittemmin Porilaiset sotivat vuonna 1642 Breitenfeldin toisessa taistelussa, Riian piirityksessä vuonna 1657, Suuren Pohjan sodan Narvan voitokkaassa ensimmäisessä suurtaistelussa vuonna 1700 ja Nevanlinnan sekä Iivananlinnan raskaissa puolustustaisteluissa vuosina 1703–1705. Raskailta tappioilta ei vältytty.

Rykmentistä irrotettu pataljoonan vahvuinen avustusjoukko tuhoutui lähes täysin Ukrainan Pultavassa vuonna 1708. Kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1714, tuli kunnolla turpiin legendaarisessa Napuen taistelussa. Porilaisrykmentin viidestäsadasta sotilaasta vain seitsemänkymmentä urheaa jäi henkiin. Tappiosta alkoi isoviha, joka kuritti suomalaisia suuren Pohjan sodan päättymiseen asti vuonna 1721.

Porilaisia tarvittiin myös 1700-luvulla hattujen ja Kustaan sodissa, joita seurasi emämaan vaihtuminen Suomen sodassa vuosina 1808–1809. J. L. Runebergin kokoamat Vänrikki Stoolin tarinat kertoivat sodasta ja taisteluista kansallisromanttiseen sävyyn.

Tarinoiden Stool oli todennäköisesti lippuvänrikkinä Porin rykmentissä palvellut Carl Gustaf Polviander, jota Runeberg haastatteli. Albert Edelfeltin maalaukset ovat sinetöineet Porilaistaistelijoista ikoniset kuvat. Esimerkiksi teosten ”Porilaisten marssi”, ”Döbeln Juuttaalla” sekä myös Helena Scherjfbeckin ”Haavoittunut soturi hangella” tunnelmiin upotessaan unohtaa helposti ajan kulun.

Porilaisten marssi Venäjän suuriruhtinaskunnan Tarkk’ampujapataljoonasta itsenäisyyden aikaan, vapaussodan Porin rykmenttiin ja sittemmin jälleen maakunnalliseksi joukko-osastoksi on ollut vaiherikas. Tie on kulkenut Turusta Säkylään ja Niinisaloon saakka. Viime sotien joukko-osastoistamme lukuisat kytkeytyvät prikaatissa palvelleeseen päällystöön tai maakunnissa perustettuihin joukkoihin. Prikaatin esikuntaa kiertää patsaspuisto, johon on kerätty joukkojen muistomerkkejä. Hienoa historiaamme kootaan Porilaismuseoon, jonka näyttelyyn voi tutustua myös verkossa osoitteessa Porilaismuseo.fi.

Prikaatin pitkät perinteet kantavat tänäkin päivänä. Porin prikaatin tunnussanat lausui haavoittunut mutta taisteluun omin luvin palannut sotilas. Kysyttäessä, mikä sai hänet palaamaan linjaan, vastaus kuului: ”Kunnia, velvollisuus, tahto.” Joukon komentaja von Döbeln tallensi sanat mieleensä, ja sittemmin niistä tuli joukkomme tunnus.

Tänään, vuonna 2022, Porilaistunnus peilautuu varusmiestemme asenteissa. Kaksi viikkoa sitten Yle haastatteli viestimies Kirsi Launiaista ja alikersantti Aku Niemistä ja kysyi, mitä ajatuksia Venäjän sotilaallinen voimankeskitys Ukrainan liepeillä herättää? ”Tämä muistuttaa siitä, miksi me ylipäätään olemme täällä…” ”Ja se tuo lisää motivaatiota palveluksen suorittamiseen.” Tahto ja velvollisuudentunto ovat kohdallaan, se tuottaa ansaitun kunnian.

Kirjoittaja on Porin prikaatin komentaja prikaatikenraali.