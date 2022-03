Ukrainan kammottavat tapahtumat ovat olleet helpotus Britanniassa ainakin yhdelle ihmiselle: Boris Johnson on päässyt hetkeksi lehdistön kiusallisesta syynäyksestä hänen korona-ajan juhlimiseen. Kuukauden ajan tiedotusvälineet ovat melkein yksinomaan vatvoneet kuinka monta viinipullollista on juotu missäkin tilaisuudessa ja montako minuuttia Johnson on ollut missäkin tapahtumassa. Nyt olemme siirtyneet yhtäkkiä seuraamaan oikeita uutisia pommitetuista kerrostaloista, pakolaisvirroista ja väestönsuojissa nukkuvista ihmisistä.

Venäjän hyökkäys saattaa pelastaa Johnsonin pääministerin viran, jonka loppumista on povattu. Johnson pääsee nyt esiintymään taas valtionpäämiehenä joka voi vakavin kasvonilmein (ja turvallisen välimatkan päästä) paheksua Venäjän toimintaa.

Britannia joutuu kohtaamaan Ukrainan tapauksessa omat poliittiset rakenteelliset heikkoutensa, joista Johnsonin tapaus on vain oire. Monet ulkomailla ovat ihmetelleet, miten Johnson on roikkunut virassaan, huolimatta häntä seuranneesta jatkuvasta pienimuotoisesta skandaalinkatkusta – milloin koronasääntojen rikkomisesta milloin lahjoituksilla ostetuista verhoista ja lomamatkoista.

Mutta Johnson on aina ollut vain silmälume, nukketeatterin sätkynukke, jonka tarkoitus on johtaa huomio pois niistä, jotka vetävat naruja. Johnsonia ei ole poistettu, koska maan eliitille sopii edelleen hyvin pitää hänet vallassa.

Ymmärtääkseen Britannian politiikan kiemurat, on syytä muistaa kuinka pöyristyttävän eriarvoinen maa Britannia on, esimerkiksi jos ajatellaan kuka omistaa Britannian maa-alueet – se on aika hyvä tapa hahmottaa missä todellinen valta piilee.

Arvioiden mukaan noin 30 prosenttia maasta on edelleen aristokraattien omistuksessa. Itse asiassa luku voi olla lähempänä 50 prosenttia, sillä suuresta osasta maan omistuksesta ei ole julkista tietoa, koska sitä ei ole pitkään aikaan ostettu tai myyty – nämä ovat luultavasti myös aristokraattien omistuksessa vuosisatojen takaa. Käytännössä noin 25 000 rikasta ihmistä omistaa puolet Britanniasta. Tavalliset keskiluokkaiset omistavat yhteensä vain viisi prosenttia.

Firmat omistavat noin 18 prosenttia ja on mielenkiintoista nähdä kuinka heidän intressinsä kietoutuu konservatiivipuolueen toimintaan. Konsertaviivipuolueen kolme suurinta lahjoittajaa ovat maanomistus-, kiinteistö- ja rakennusalalla. Seuraavaksi suurin omistusosa – noin 17 prosenttia Britannian pinta-alasta – on rikkaiden pankkiirien ja ulkomaalaisten oligarkkien omistuksessa, mukaan luettuna venäläiset, jotka ovat sijoittaneet runsaasti täkäläiseen kiinteistöön.

Nyt on jännittävä nähdä pystyykö Britannia todellakin ottamaan sanktiot käyttöön heitä vastaan.

Kaikki mikä on selvästi kansan silmissä – kuten Roman Abramovichin omistama Chelsean jalkapalloseura – on joutunut jo kovaan syyniin. Mutta Abramovichin lisäksi on monta oligarkkia, jotka pitävät matalampaa profiilia. He omistavat täällä maata ja liikeyrityksiä, ja kaveeraavat polittisen eliitin kanssa.

Muutama tapaus on nousut julkisuuteen, kuten Lubov Chernukhin, Putinin entisen finanssiministerin Vladimir Chernukhinin vaimo, joka maksoi 45 000 puntaa tennismatsista Johnsonin kanssa vuonna 2020 ja on vuosien mittaan lahjoittanut yli 1,6 miljoonaa puntaa konservatiivipuolueelle. Mutta arvelisin, että useimmat tapaamiset ja rahansiirrot hoidetaan paljon diskreetimmin. Tavalliset ihmiset eivät niitä paljon huomaa. Vähän samaan tyyliin kuin ihmetellään miksi tässä maassa on niin ankara asuntopula, muttei puhuta siitä kuinka yksi prosentti omistaa 50 prosenttia maa-alueesta.

Tulevien viikkojen ajan varmasti ihmetellään miksi Britainniassa toimitaan hitaasti oligarkkeja vastaan. Tai miksi tehdään suuri numero muutamasta – sillä aikaa kun muut jatkavat elämäänsä minkään häiritsemättä. Britanniassa osataan poliittinen teatteri hyvin, mutta nyt ei kannata katsoa näyttamölle vain seurata naruja.

Kirjoittaja on Financial Timesin toimittaja Lontoossa.