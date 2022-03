Tulevaisuuden tekijöille turvattava parhaat mahdolliset lähtökohdat

PUHEENVUORO

Turun Suomalainen Yliopistoseura perusti Turun Yliopiston Kalevalan päivänä vuonna 1920. Yhteensä 22 040 suomalaista osallistui kansalaiskeräykseen uuden yliopiston perustamiseksi. Vuonna 2022 olemme yli satavuotias, korkealaatuinen ja kansainvälinen yliopisto, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella – yhdessä kumppaniemme kanssa.

Perustamisemme muistoksi vietimme vuosijuhlaamme eilen, jolloin Turun yliopisto täytti 102 vuotta.

Turun yliopiston ylioppilaskunta täyttää tänä vuona sata vuotta. Ylioppilaskunta valvoo, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden asemaa, jotta opiskelu Turun yliopistossa olisi laadukasta, sujuvaa ja hauskaa – eli parasta mahdollista. Työ opiskelijoiden hyvinvoinnin varmistamiseksi on erittäin arvokasta.

Yliopisto ja ylioppilaskunta tekevät tiivistä, systemaattista ja monipuolista yhteistyötä, jonka merkitys koulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisessä on – jos mahdollista – tullut entistäkin selvemmäksi kuluneiden kahden vuoden aikana. Kahden vuoden etäopiskelun seuraukset tulevat kaikissa yliopistoissa olemaan pitkäaikaisia, ja meillä yliopistoilla on työtä tehtävänä niin ylioppilaskuntien ja opiskelijajärjestöjen, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, opiskelija-asuntosäätiöiden, kaupunkien, työelämätoimijoiden ja muiden keskeisten tahojen kanssa. Laajan yhteistyön merkitys on pandemia-ajan tärkeimpiä oppeja.

Opiskelijamme ovat avainasemassa, kun yliopistona haluamme rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Tämän päivän opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä – ja meidän tehtävämme yliopistossa on tarjota heille paras mahdollinen lähtökohta maailman muuttamiseen.

Viime aikojen puheet Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen leikkauksista ovat erittäin huolestuttavia nimenomaan tämän tulevaisuuskuvan kannalta. Leikkaukset tutkimusrahoitukseen ovat väistämättä leikkauksia koulutukseen, ja tämä perustavanlaatuinen kytkös tutkimuksen ja koulutuksen välillä jää liiaksi huomiotta. Koulutuksen taso heikkenee ilman tutkimuspanostuksia.

Sen lisäksi, että leikkaukset vaikuttavat opiskelijoihin eri vaiheissa – myös tohtoriopiskelijoihin – ne kohdentuvat toteutuessaan ensimmäiseksi nuoriin tutkijoihin, joilla ei ole vakiintuneita rahoituskanavia. Tätä kautta 120–150 miljoonan euron vähennyksellä tutkimusrahoitukseen vuositasolla on järkyttävät seuraukset paitsi opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden tilanteeseen, myös osaamistasoon, TKI-toimintaan ja sitä kautta suoraan Suomen kilpailukykyyn ja kansakunnan hyvinvointiin.

Vuositasolla leikkaukset tarkoittaisivat vähintään 10 miljoonan euron vähennystä Turun yliopiston rahoitukseen. Turun alueella leikkaus vastaa käytännössä yhteensä 200–250 tutkijatyövuoden vähennystä. Lahjakkaimmat tutkijat suuntaavat ulkomaille, ja tutkimuslaitteistojen ja -aineistojen kehittäminen ja pitäminen kansainvälisellä huipputasolla hidastuu, mikä entisestään lisää tutkijoiden siirtymistä ulkomaille tai muihin työtehtäviin. Emme pysty tukemaan alueellisia osaamiskeskittymiä tai yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa yhtä vahvasti kuin tähän asti.

Vahva yliopisto vahvistaa myös alueensa hyvinvointia ja sen elinkeinoelämää. Tarvitsemme erilaisia uusia tutkimuksellisia avauksia ja mahdollisuutta vahvistaa osaamiskeskittymiä ollaksemme vahva valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti kilpailukykyinen elinvoiman varmistamiseksi. Tämänkin tavoitteen jaamme yhdessä kaupungin ja alueen kanssa.

Kaikille on selvää, että ilman tieteellistä tutkimusta ja tutkimustuloksia emme voi olla edelläkävijöitä suurten kysymysten, kuten luontokadon, ilmastonmuutoksen tai yhteiskunnan eriarvoistumisen haasteiden ratkomisessa. Turun yliopistolla on monitieteisenä yliopistona erinomaisia valmiuksia hakea ratkaisuja ja edistää niiden soveltamista. Tähän tarvitsemme kumppaneita ja tukea. Kestävä tulevaisuus rakennetaan yhdessä.

Kaikki saamamme tuki on erittäin tärkeää ja lahjoittaminen on yksi tapa tukea yliopistoa. Tällä hetkellä käynnissä on valtion vastinrahakampanja. Vastinrahakausi jatkuu 30.6.2022 asti, mihin mennessä tehtyjen lahjoitusten vaikuttavuus kasvaa valtion vastinrahan myötä.

Kun tuet tiedettä, tuet tulevaisuutta. Kun tuet Turun yliopistoa, tuet myös alueen hyvinvointia.

Eläköön tiede, eläköön tutkimus, eläköön koulutus, eläköön Turun yliopisto – nyt ja tulevaisuudessa!

Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori.