Lääkekehityskeskus: terveyttä ihmisille, pontta taloudelle

PUHEENVUORO

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru allekirjoitti helmikuun alussa Kansallisen lääkekehityskeskus Oy:n perustamissopimuksen. Turkuun perustettavalla keskuksella edistetään kilpailukykyistä lääkekehitystä, ja se tulee palvelemaan koko maan tutkijoita esimerkiksi yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja sairaaloissa. Turku on keskukselle luonteva kotipaikka, koska seudulla on laaja ja monipuolinen lääke- ja terveysalan yritysten verkosto. Yhteistyö korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja julkisen sektori kesken on vankkaa. Ei siis ihme, että valtaosa Suomessa kehitetyistä lääkkeistä on lähtöisin Turusta.

Mutta mihin lääkekehityskeskusta tarvitaan?

Suomalaisen biolääketieteellisen tutkimuksen laatu ja määrä on vähintään pohjoismaisten naapureidemme tasolla ja sijoittuu hyvin korkealle myös kansainvälisesti väkilukuun suhteutettuna. Tutkimusta rahoittavan yhteiskunnan kannalta ongelma on, että hienot julkaisut ja tutkimustilastojen kärjessä patsastelu ei auta potilaita.

Suomi on jäänyt pahasti jälkeen verrokkimaista lääketieteellisen tutkimuksensa jalostamisessa tuotteiksi ja palveluiksi. Ruotsi on hyvä esimerkki kymmenillä pörssilistatuilla lääke- ja bioteknologiayrityksillään, mutta myös Tanska ja Norja ovat kirineet Suomen ohi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Muissa maissa perustetuista lääkekehityskeskuksista saadut kokemukset ovat hyviä. Akateemiseen tutkimukseen perustuvia lääkekehitysprojekteja on pystytty viemään lääkekehityskaaren kliiniseen vaiheeseen. Lisäksi on syntynyt uusia kasvuyrityksiä ja tuottoisia kumppanuuksia kansainvälisten lääkejättien kanssa.

Ilman lääkekehityskeskuksen tapaista toimijaa parhaastakaan tutkimuksesta ei saada vietyä tuloksia tuotteiksi eli lääkkeiksi, jotka ovat kaupallisesti kiinnostavia ja auttaisivat potilaita. On ennen kaikkea yhteiskunnan ja veronmaksajien kannalta tärkeää, että panostukset tieteeseen ja tutkimukseen näkyvät myös kansantalouden edistämisenä.

Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtää myös viime vuonna käynnistynyt Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES tutkimuksen lippulaiva. Tavoitteena on erityisesti immunologian, ihmisen puolustusjärjestelmää tutkivan tieteenalan, tutkimuksen vaikuttavuuden lisääminen. Se tapahtuu kannustamalla tutkijoita tunnistamaan uusia innovaatioita ja patentoimaan löydöksiään. Pyrkimyksenä on myös sujuvoittaa yliopistojen ja yritysten yhteistyötä.

Lääkekehityskeskusta on suunniteltu jo vuosia ja ensimmäisen kerran se mainittiin jo Sipilän hallituksen terveysalan kasvustrategiassa. Uutinen perustamisesta on siis hyvä, mutta valitettavasti rahoituksesta ministeriöllä ei ole antaa mitään tietoa.

Toimiakseen keskus vaatii vähintään seitsemän vuoden rahoituksen ja kokonaisbudjetiksi tälle ajalle on kaavailtu noin 25 miljoonaa euroa. Voi kysyä, onko sosiaali- ja terveysministeriö ollenkaan oikea koti tämäntyyppiselle hankkeelle? Ministeriön kyky ja halu edistää terveysalan kasvustrategian muiden pilareiden rahoitusta on takunnut pahasti jo ennen koronaa.

Genomikeskuksen, Biopankkien osuuskunta Suomen (FINBB) ja kansallisen syöpäkeskuksen jo sovituista valtionavustuksista ei ole saatu päätöksiä aikaan. Lääkekehityskeskuksen koko toiminta tähtää erityisesti kaupalliseen menestykseen, joten työ- ja elinkeinoministeriö tuntuisi luonnollisemmalta viitekehykseltä.

Hyviä uutisia Suomen lääketieteen tutkimuksen kaupallistamisen rahoitukseen saimme kuitenkin hiljan, kun pääomasijoittaja Innovestor ilmoitti käynnistäneensä uuden terveystieteisiin sijoittavan Life Science -rahaston. Sen tunnettuja ankkurisijoittajia ovat valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi, Suomen Kulttuurirahasto sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Suomessa on ollut huutava tarve tällaiselle terveystieteisiin erikoistuneelle rahastolle. Siemen- ja varhaisen kasvuvaiheen yhtiöihin sijoituksia tekevää terveystieteiden pääomasijoitusrahastoa ei ole ollut lainkaan. Tähän mennessä rahasto on kerännyt yli 60 miljoonan euron sijoitukset ja tavoitteena on kasvattaa pääoma 90–120 miljoonaan euroon 12 kuukauden aikana. Sijoituskohteet valitaan Suomesta, muista Pohjoismaista ja Baltiasta.

InFLAMESinkin kannalta on merkittävää, että Innovestorin rahaston tavoitteena on kasvattaa yliopistolähtöisistä keksinnöistä sekä vankkaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvista yhtiöistä miljardiluokan liiketoimintaa. Turussa on juuri tähän sopivaa erinomaista osaamista ja myös jo olemassa olevia, asiantuntevaa rahoitusta kaipaavia yrityksiä.

Kirjoittaja on Turun yliopiston työelämäprofessori InFLAMES – tutkimuksen lippulaivassa ja Biopankkien osuuskunta Suomen (FINBB) hallituksen puheenjohtaja.