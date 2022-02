Kuka pelastaa kiirunan ahdingolta?

ALIO

Kiiruna on Ylä-Lapin lintu, joka asustaa puuttomilla tunturipaljakoilla. Suuri luonnon luokittelija Carl Linné antoi kiirunalle tieteellisen nimen Lagopus mutus. Suomeksi lagopus tarkoittaa jänisjalkaa.

Samoin kuin jäniksen, myös kiirunan jalassa on leveä astumapinta, jonka avulla se on sopeutunut kulkemaan upottavassa lumessa. Mutus tarkoittaa mykkää, ja nimeä antaessaan Linné on verrannut kiirunaa tunturikoivikoissa elävään sukulaiseen riekkoon, joka on varsinkin soidinaikanaan äänekäs.

Ilmastonmuutos aiheuttaa lumitalven lyhenemisen. Sen myötä lisääntyy valkean suojavärin omaavien lajien riski joutua petojen saaliiksi. Samoin kanalintujen mahdollisuudet yöpyä suojaisissa lumikiepeissä lämpimässä ja pedoilta piilossa vähenevät. Lisäksi pedot eivät kykene niitä lumikiepistä haistamaan. Myös porojen talvinen ravinnonsaanti vaikeutuu suojasäiden aiheuttaman kovan jääkerroksen takia.

Kiiruna ei ole ahdingossaan yksin. Saman kohtalo uhkaa muitakin paljakoilla eläviä lajeja.

Linnuista esimerkkeinä ovat keräkurmitsa, kapustarinta, pulmunen ja lapinsirkku. Paljakoiden häviäminen johtaisi Suomessa myös äärimmäisen uhanalaisten naalin ja tunturipöllön väistämättömään sukupuuttoon.

Myös monia tunturikasveja, kuten esimerkiksi Utsjoella harvinaista lapinvuokkoa, uhkaa sama kohtalo. Samoin uhanalaisiksi muuttuvat noilla kasveilla elävät eliöyhteisöt, kuten monet hyönteiset ja niitä ravinnokseen käyttävät pedot.

Turun yliopiston johtama pohjoismainen tutkimusohjelma ”Kuinka suojella tundraa muuttuvassa ilmastossa” selvitti laajasti ilmastonmuutoksen vaikutuksia Fennoskandian pohjoisiin ekosysteemeihin. Ohjelman tulokset osoittivat, että ennustetun ilmastonmuutoksen myötä alkuperäiset puuttomat tunturipaljakat muuttuvat lähinnä pajuja, haapaa ja tunturikoivua kasvaviksi metsiksi. Myös mäntymetsät hyötyvät ja niiden uudistuminen lisääntyy siementuoton kasvaessa.

Erityisen uhanalaisia ovat ikiroutaa sisältävät palsat erikoislaatuisine eliöyhteisöineen. Palsat saattavat jopa kadota ilmastonmuutoksen myötä.

Tunturikoivikot ovat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ekosysteemi. Nykykäsityksen mukaan ne ovat lämpimän Golfvirran seurausta.

Golfvirta on luonut ilmasto-olosuhteet, jotka suosivat tunturikoivua. Muualla pohjoisessa, kuten Kanadassa ja Siperiassa metsärajan muodostavat havupuut.

Tunturikoivikoiden uudistuminen tapahtuu poikkeuksellisesti. Uudistumisen käynnistäjinä toimivat aika ajoin toistuvat laajat mittariperhosten aiheuttamat tuhot. Tuhon jälkeen koivikot uudistuvat lähinnä juurivesoista ja porojen laidunnuksella on uudistumisessa suuri merkitys. Tunturimittarin lisäksi viime vuosikymmeninä tuhojen aiheuttajaksi on ilmastonmuutoksen seurauksena ilmaantunut myös hallamittari.

Pulmankijärvelle Turun yliopiston Kevon tutkimusaseman ja norjalaisten tutkijoiden yhteistyönä mittareiden tuhoamaan tunturikoivikkoon pystytetyt aitauskokeet antoivat uutta tietoja poron merkityksestä ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisemisessä. Aitausten sisään laidunnuksen ulottumattomissa syntynyt kasvillisuus imee itseensä auringon lämpöä, joka nopeuttaa lumen sulamista sekä kasvillisuuden uudistumista.

Aitausten ulkopuolella porojen laidunnus sitä vastoin pitää maaston avoimena, auringon valo heijastuu lumesta ja vastaavasti lumen sulaminen ja kasvillisuuden uudistuminen hidastuvat. Siten tutkimus osoitti porojen laidunnuksen olevan erittäin tärkeä tunturipaljakoiden säilymisen kannalta.

Laidunnusta voidaan käyttää apuna, jotta uhanalaiset alueet pysyvät paljakoina. Porojen ravinnon kaivaminen lumen alta edistää myös kiirunan ravinnonsaantia, koska samalla paljastuvat kiirunalle tärkeät ravintokohteet marjat ja silmut.

Niinpä kiirunat saattavat kerääntyä parviksi porotokan läheisyyteen. Tutkimus lisäsi myös tietämystä ekologisesti kestävästä laidunnuksesta. Sekä liian alhainen että liian suuri laidunnus alentavat luonnon monimuotoisuutta.

Alkuperäisen tunturiluonnon suojelun ja tutkimuksen kannalta tärkeitä ovat luonnon- ja kansallispuistot. Merkille pantavaa on, että Ylä-Lapista puuttuvat paljakoiden ja palsojen suojeluun keskittyvät luonnon- ja kansallispuistot. Oikeastaan ainut tähän tarkoitukseen soveltuva alue on Kilpisjärvellä sijaitseva, pinta-alaltaan pieni Mallan luonnonpuisto.

Kevon luonnonpuiston päätarkoitus on Kevojoen kanjonin erikoislaatuisen luonnon suojelu. Ennustettujen ympäristömuutosten torjumiseksi olisi syytä harkita toimenpiteitä erityisesti paljakoiden ja palsojen suojeluun. Myös Euroopan ainoan alkuperäiskansan vuorovaikutusta ympäröivän luonnon kanssa ei ole otettu riittävästi huomioon.

Saamelaiset ja muut pohjoisen Lapin asukkaat ovat parhaita asiantuntijoita elinympäristönsä tilan arvioinnissa. Heitä tulee kuulla herkällä korvalla etsittäessä yhdessä ekologisesti kestäviä ratkaisuja pohjoisten tunturi- ja koivikkoalueiden tulevaisuuden takaamiseksi.

Ellemme tee jotain tunturipaljakoiden pelastamiseksi, kiiruna joutuu Linnén antaman nimensä mukaisesti mykkänä todistamaan elinympäristönsä tuhoutumista.

Pekka Niemelä on biodiversiteetti- ja ympäristötieteen emeritusprofessori (TY), Sakari Alhopuro lääkintöneuvos ja Turun yliopiston vuoden alumni 2021 ja Heikki Kallio elintarvikekemian emeritusprofessori (TY).