Julkiset liikennepalvelut ilmastoystävällisemmiksi

PUHEENVUORO

Julkisia ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja koskeva direktiivi edellyttää alan toimijoilta merkittävää panostusta sähköä ja muita ympäristöystävällisiä energiamuotoja käyttävien ajoneuvojen hankintaan. EU:n kesäkuussa 2019 päivittämän direktiivin velvoitteet astuivat Suomen lainsäädännössä voimaan 2.8.2021.

Julkisesti tuotetut liikennepalvelut muuttuvat ilmastoystävällisemmiksi, koska huomattava osa niistä tulee käyttämään muun muassa sähköä tai kaasua. Laki koskee valtion, kuntien ja seurakuntien hankkimia ajoneuvoja ja kuljetuspalveluita. Näitä ovat esimerkiksi paikallisliikenteen bussipalvelut, koulukuljetukset ja Kelan kuljetukset.

Direktiivin tarkoituksena on tukea EU:n vuoden 2050 hiilineutraalisuustavoitetta. Jokaiselle jäsenmaalle on säädetty prosenttiosuudet siitä, kuinka suuri osa julkisista liikennöintihankinnoista täytyy kohdistua ajoneuvoihin, jotka luokitellaan ”puhtaiksi”’ pakokaasupäästöjen tai käyttämänsä polttoaineen perusteella. Direktiivin mukainen kansallinen laki on samalla osa nykyhallituksen fossiilittoman liikenteen ohjelmaa.

Puhtaisiin ajoneuvoihin kohdistuvat velvoitteet on jaettu kahteen hankinta-ajanjaksoon. Ensimmäinen päättyy vuoden 2025 lopussa ja toinen vuoden 2030 lopussa.

Ympäristöystävälliseksi ja energiatehokkaaksi luettavien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen käyttövoimaksi kelpuutetaan sähkö ja vety. Ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla kelpaa myös vähäkulutuksinen eli hiilidioksidia korkeintaan 50 g/km päästävä polttomoottoriauto. Käytännössä tällaisia ovat ainoastaan lataushybridit, koska osa ajosta tapahtuu ulkoa ladatulla sähköllä. Toisella hankintajaksolla hiilidioksidi-raja-arvo alenee nollaan, jolloin polttomoottoria ei enää voida käyttää.

Kaupunkien hankinnoissa henkilö- ja kevyitä hyötyajoneuvoja koskeva vähimmäisosuus on molemmilla hankintajaksoilla puolet hankintojen määrästä. Maakuntia koskevat vaatimukset ovat lievempiä.

Ympäristöystävälliseksi ja energiatehokkaaksi linja-autoksi luetaan molemmilla hankinta-ajanjaksoilla linja-auto, joka käyttää polttoaineenaan esimerkiksi sähköä, vetyä, biomassasta tuotettuja polttoaineita tai maa- tai biokaasua. Linja-autojen polttoaine- tai päästövaatimukset eivät muutu hankinta-ajanjaksojen taitteessa, mutta toisella hankintajaksolla puhtaiden autojen osuuden on noustava selvästi. Kansallinen velvoite nousee tuolloin 41 prosentista 59 prosenttiin.

Lisäksi Helsingin seudun, Tampereen, Turun, Lahden, Jyväskylän ja Oulun paikallisliikenteelle on asetettu täyssähköbussien tavoiteosuudet, jotka kasvavat toisen hankinta-ajanjakson alkaessa. Helsingin seudun velvoite kasvaa tuolloin 35 prosentista 60:een, kun Turun sekä Tampereen vaatimus kasvaa 15 prosentista 25:een. Vastaavasti Lahden, Jyväskylän sekä Oulun velvoite nousee 5 prosentista 10:een.

Turun joukkoliikenteen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Turussa ensimmäiset sähköbussit aloittivat liikennöinnin syksyllä 2016. Kesällä 2021 sähköbussien määrä Turussa kasvoi runsaasti, ja nyt niitä on käytössä noin 60. Jo kolmasosa Fölin alueen bussikilometreistä on sähköisiä. Turussa pystytään siis uuden lainsäädännön velvoitteet ottamaan käyttöön varsin kivuttomasti.

Turun ammattikorkeakoulu koordinoi Interreg Europe -ohjelman rahoittamaa eBussed-hanketta, joka tukee Euroopan alueita siirtymisessä vähähiiliseen julkiseen liikenteeseen.

Hanke edistää sähköbussien käyttöönottoa jakamalla päätöksenteon tueksi kokemuksia sähköbussihankinnoista, teknisistä vaatimuksista, siirtymää edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä matkustajiin, huoltohenkilökuntaan ja kuljettajiin vaikuttavista seikoista.

Hanke toimii kuudella Euroopan alueella: Turussa, Saksan Hampurissa, Alankomaiden Utrechtissa, Unkarin Péksissä ja Paksissa, Italian Livornossa sekä Maltan Gozon saarella. Alueet poikkeavat toisistaan runsaasti sekä maantieteellisiltä että ilmasto-olosuhteiltaan, mikä mahdollistaa monipuolisen kokemusten jakamisen.

Kirjoittaja on Turun AMK:n Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutusvastaava ja käyttäjänäkökulmaa tarkastelevan työryhmän vetäjä eBussed-hankkeessa.