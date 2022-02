Suomessa tehtiin Tarja Halosen presidenttikaudella kaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan vaikuttavaa ratkaisua, joita todennäköisesti ei tehtäisi nyt.

Toinen oli miinakielto, toinen kaksoiskansalaisuus.

Syyt henkilömiinoista luopumiseen 2011 olivat tunnepitoisia. Mielikuvissa elivät kehitysmaiden raajarikot ja heille lohtua tuonut Walesin prinsessa. Rattijuopon kyydissä kuoltuaan tämä sai ympärilleen suoranaisen pyhimyskultin.

Vahva argumentti oli myös perisuomalainen: Mitä toisetkin meistä ajattelevat?

Eivät yhtään mitään. Kadulla pysäytettynä harva pystyisi luettelemaan miinat kieltävän Ottawan sopimuksen allekirjoittajamaat. 90 prosenttia tuskin tietäisi mikä paperi se on. Ulkopuolella muuten ovat sekä Yhdysvallat, Kiina, Intia että Venäjä.

Suomi ei vienyt miinoja yhtään mihinkään, eikä varikoilla olleisiin miinoihimme silpoutunut kukaan. Olemassaolollaan ne päinvastoin vähensivät riskiä, että metsiimme kylväisi räjähteitä joku muu. Itse ainakin yrittäisimme pitää sijainnista kirjaa.

Suvereeni valtio voi halutessaan irtautua kaikista kansainvälisistä sitoumuksistaan. Miinapäätös kumoutuisi eduskunnassa yksinkertaisella enemmistöllä kuten syntyikin. Muille ilmoittaisimme asuvamme karhun naapurissa ja tarvitsevamme siksi raudat. Nykyisen presidentin puoliso on tosin vaatinut niidenkin kieltämistä.

Puolustusvoimat on suunnitellut korvaavansa maamiinat kotimaassa kehiteltävällä laitteella, joka muistuttaa hyppymiinaa. Kehittely on kesken, vaikka tilauksen määräaika alkaa umpeutua.

Jos pellepelottoman laite valmistuu, se on tervetullut lisä. Perinteinen miina on kuitenkin varma ja ylivoimaisesti halvin keino vahvistaa puolustusta.

Tuntien armeijan aiemmat metkut en usko, että valmistamiseen liittyvä osaaminen ja välineistö olisi upotettu kaikkein syvimpään kaivoon.

Talvi- ja jatkosodan aikana kontrolloitiin kovin ottein vastapuolta ideologisista syistä sympatisoinutta vähemmistöä.

Kaksoiskansalaisuus on käytössä noin puolessa maailman maista, myös Venäjällä. Suomi on kuitenkin ainoa Venäjän naapuri, jolla se on. Siihen lienee syynsä.

Postimyyntipuolisoille ja Floridan ja Espanjan veropakolaisille 2003 tehty kädenojennus on johtamassa haudanvakaviin ongelmiin.

Venäjä tulkitsee kaksoiskansalaiset yksiselitteisesti omiksi kansalaisikseen. Konfliktissa vastapuolelle asettuminen katsotaan maanpetokseksi. Tässä ikävässä pakkoraossa on Suomessa noin 30 000 ihmistä.

Mediassa suurta kohua herätti aikanaan se, ettei kaksoiskansalaista päästetty Suomen armeijassa lennokin ohjaimiin. Nyt joystick-kateus taitaa olla murheista pienimpiä.

Suuri sisäpoliittinen tabu on näihin asti ollut koko venäjänkielisen vähemmistömme suhtautuminen Vladimir Putiniin. Mielipiteet ovat 100 000 hengen joukossa jyrkästi jakautuneita.

Voisi kuvitella, että diktaattorin kannatus hupenee sitä tahtia, mitä sekopäisemmäksi touhu menee. Paljon riippuu kuitenkin siitä, mitä tiedotusvälineitä kukin seuraa. Jo kotoinen Novosti valikoi aiheensa varovammin kuin emo-Yle.

Kriisin tullen lojaliteetin suunta lakkaa olemasta pelkkä puheenaihe. Tilanne ei sinänsä ole uusi.

Talvi- ja jatkosodan aikana kontrolloitiin kovin ottein vastapuolta ideologisista syistä sympatisoinutta vähemmistöä. Kommunisteista moni meni rintamalle, mutta osalta ei edes kysytty. Heidät pantiin turvasäilöön eli suomeksi vankilaan tai vankileirille. Yhdysvallat internoi jopa USA:n kansalaisuuden jo saaneet japanilaiset. Toivottavasti emme näe moista.

Kirjoittaja on Turun Sanomien uutispäällikkö.